Susține Susține

Impozitarea locuințelor la valoarea de piață nu se va aplica de la 1 ianuarie 2027 după modificarea jalonului PNRR

Maria Zărnescu
Maria Zărnescu
Jurnalist
Comentează
Un bărbat calculează taxele și impozitele pentru locuințe
Impozitarea locuințelor în funcție de valoarea de piață nu va fi aplicată în România de la 1 ianuarie 2027, a anunțat luni ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare. Sursa foto: Shutterstock
Google Discover Urmărește Libertatea in Google Discover

Impozitarea proprietăților la valoarea de piață nu va fi aplicată din 2027, a anunțat luni Alexandru Nazare. Ministrul Finanțelor spune că măsurile fiscale vor fi stabilite odată cu bugetul 2027.

Cuprins:

Impozitarea locuințelor în funcție de valoarea de piață nu va fi aplicată de la 1 ianuarie 2027

Impozitarea locuințelor în funcție de valoarea de piață nu va fi aplicată în România de la 1 ianuarie 2027, a anunțat luni ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare. Decizia vine după ce autoritățile române au convenit cu Comisia Europeană modificarea jalonului aferent reformei din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), relatează Antena 3 CNN.

„Nu vom aplica în 2027 impozitarea proprietății la nivelul de piață. Deci acest lucru nu se va întâmpla din 2027. Sunt foarte multe supoziții sau discuții legate de tipul de impozitare a proprietății în 2027. Nu se va aplica din 2027”, a declarat Alexandru Nazare la finalul audierilor din comisiile reunite ale Parlamentului.

Reforma fiscală a fost amânată

Potrivit ministrului, planurile inițiale prevedeau trecerea la impozitarea bazată pe valoarea de piață a proprietăților începând cu 2027, odată cu implementarea sistemului digital e-Proprietatea.

Acest proiect era inclus în jalonul 237 din PNRR, aprobat de Comisia Europeană în 2024, și reprezenta o parte esențială a angajamentelor fiscale asumate de România.

Jalonul din PNRR a fost modificat

Totuși, Nazare a explicat că există încă numeroase aspecte tehnice care trebuie clarificate înainte ca reforma să poată fi pusă în aplicare. „Mai sunt foarte multe aspecte de reglat la modul în care va funcționa această aplicație.

Am modificat jalonul prin discuții cu Comisia Europeană. Vom stabili ce anume va fi aplicat pentru 2027, la fel, când vom elabora bugetul”, a precizat acesta, conform sursei citate mai sus.

Ministrul a explicat care sunt provocările implementării

Una dintre cele mai mari dificultăți ale reformei vizează modul de evaluare a valorii de piață a fiecărei proprietăți. Sistemul informatic al e-Proprietatea trebuie să includă un model automat de evaluare a proprietăților imobiliare, însă provocările sunt semnificative, mai ales în zonele rurale unde tranzacțiile imobiliare sunt rare și datele despre construcții sunt incomplete.

De asemenea, în mediul urban, diferențele dintre proprietăți situate în aceeași zonă pot complica evaluarea. Spre exemplu, un apartament dintr-un bloc vechi poate avea o valoare de piață diferită de cea a unui apartament nou, chiar dacă ambele au dimensiuni similare și sunt situate în apropiere.

Cum ar fi urma să funcționeze impozitarea proprietăților la valoarea de piață

În sistemul actual, impozitul se calculează după un algoritm fix din Codul Fiscal, bazat pe suprafața construită desfășurată și ajustat în funcție de rangul localității, zonă, materialele de construcție și vechimea clădirii. Acest calcul generează o valoare impozabilă teoretică, mult inferioară prețurilor reale din piață.

În noul sistem, baza de calcul devine valoarea estimată de piață a imobilului, adică o sumă foarte apropiată de prețul real cu care proprietatea s-ar putea vinde. Peste această valoare actualizată, consiliul local aplică o cotă procentuală de impozitare (n.r. cu un prag minim stabilit prin lege).

Cum se determină valoarea de piață?

Pentru a evita evaluarea individuală a fiecărui apartament sau case din țară (proces imposibil de realizat fizic pentru milioane de locuințe), statul a prevăzut utilizarea unor instrumente digitale și baze de date centralizate:

  • Grilele notariale (Studiile de piață ale UNNPR): Valorile de referință orientative stabilite anual de Camera Notarilor Publici pentru fiecare zonă, stradă și tip de imobil.
  • Platforma e-Proprietatea: Un sistem informatic creat de Ministerul Finanțelor care centralizează toate tranzacțiile imobiliare (vânzări-cumpărări) colectate de la notari și cadastru. Pe baza datelor istorice de tranzacționare, algoritmul stabilește hărți de valori pentru proprietățile din întreaga țară.

Autoritățile urmează să decidă măsurile fiscale pentru 2027 în cadrul procesului de elaborare a bugetului pentru anul viitor. Deocamdată, rămâne de văzut în ce măsură va fi realizată această reformă, având în vedere complexitatea procesului și provocările tehnice și logistice asociate implementării sistemului e-Proprietatea.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TEȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Comentează
Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Tags: impozite Ministerul Finanțelor taxe Alexandru Nazare
Parteneri
Fosta soție a lui Mihai Neșu și-a refăcut viața și mare le-a fost mirarea multora să afle cine e bărbatul celebru la brațul căreia stă acum. Ce s-a aflat i-a lăsat mască pe mulți
Viva.ro
Fosta soție a lui Mihai Neșu și-a refăcut viața și mare le-a fost mirarea multora să afle cine e bărbatul celebru la brațul căreia stă acum. Ce s-a aflat i-a lăsat mască pe mulți
&#039;Fata asta e foarte periculoasă&#039;. Monica Tatoiu aruncă bomba despre Cristela Georgescu. Ce a spus celebra afaceristă despre soția lui Călin Georgescu. Nimeni nu se aștepta la astfel de declarații
Unica.ro
&#039;Fata asta e foarte periculoasă&#039;. Monica Tatoiu aruncă bomba despre Cristela Georgescu. Ce a spus celebra afaceristă despre soția lui Călin Georgescu. Nimeni nu se aștepta la astfel de declarații
Ce frumos! Doi bărbați cunoscuți în România s-au căsătorit în Grecia. Cei doi au avut parte de o ceremonie desprinsă din povești, iar imaginile spectaculoase vorbesc de la sine: „Ne amintim fluturii din stomac.”
Elle.ro
Ce frumos! Doi bărbați cunoscuți în România s-au căsătorit în Grecia. Cei doi au avut parte de o ceremonie desprinsă din povești, iar imaginile spectaculoase vorbesc de la sine: „Ne amintim fluturii din stomac.”
Parteneri
De 5 ori campion, astăzi taie și vinde fier: „Chiar acum mă ocup de niște vagoane de tren”
Gsp.ro
De 5 ori campion, astăzi taie și vinde fier: „Chiar acum mă ocup de niște vagoane de tren”
Fiul lui Ion Țiriac se distrează pe seama propunerii americanilor: „Aș da milioane să văd asta”
Gsp.ro
Fiul lui Ion Țiriac se distrează pe seama propunerii americanilor: „Aș da milioane să văd asta”
Parteneri
Ultima oră! doliu profund în România. Actorul român a murit fulgerător! Ce destin crâncen! Dar asta nu e tot! Ce s-a putut întâmpla, mesajul apropiaților e cumplit
Libertateapentrufemei.ro
Ultima oră! doliu profund în România. Actorul român a murit fulgerător! Ce destin crâncen! Dar asta nu e tot! Ce s-a putut întâmpla, mesajul apropiaților e cumplit
A fost jignită și execrabil criticată pentru greutatea ei, dar acum le-a dat șah mat. A topit 45 kg și arată ca o zeiță. Cum s-a afișat vedeta cu soțul ei, un mare actor
Avantaje.ro
A fost jignită și execrabil criticată pentru greutatea ei, dar acum le-a dat șah mat. A topit 45 kg și arată ca o zeiță. Cum s-a afișat vedeta cu soțul ei, un mare actor
Cum arată vila de un milion de euro în care trăiesc Ștefan Bănică și Lavinia Pîrva. Și Andreea Marin a locuit aici
Tvmania.libertatea.ro
Cum arată vila de un milion de euro în care trăiesc Ștefan Bănică și Lavinia Pîrva. Și Andreea Marin a locuit aici
ALTE ȘTIRI
Un tractor roșu care a arat un lan de grâu și a strâns pe un câmp din România
Știri România
21:11
Cum vor putea fermierii să achiziționeze terenuri agricole prin leasing fără a plăti suma integrală de la început
Colaj atacator Bistrița
Analiză
Știri România
20:54
Atacul de la Bistrița, inspirat de un asalt similar petrecut în Rusia. Radicalism de tip „Groyper Army” în mesajele agresorului de 13 ani, care căuta să înjunghie un coleg de etnie romă
Parteneri
Cutremurul de 4,8 din Vrancea, efect surprinzător în București. Avertismentul unui inginer constructor
Adevarul.ro
Cutremurul de 4,8 din Vrancea, efect surprinzător în București. Avertismentul unui inginer constructor
Rapid, gest de mare club după atacul sângeros din Bistrița! Ce surpriză i-au pregătit giuleștenii copilului-erou care a încercat să își apere profesoara
Fanatik.ro
Rapid, gest de mare club după atacul sângeros din Bistrița! Ce surpriză i-au pregătit giuleștenii copilului-erou care a încercat să își apere profesoara
Cum se recunosc comenzile periculoase care promit instalarea ChatGPT sau Claude pe calculatoarele angajaților
Financiarul.ro
Cum se recunosc comenzile periculoase care promit instalarea ChatGPT sau Claude pe calculatoarele angajaților
Parteneri
Superliga.ro
Iarba verde de acasă
Superliga.ro
Univ. Craiova - Farul 2-0. 5 to go
Parteneri
Mai îndrăgostite ca oricând! Celebra cântăreață și iubita ei, surprinse în ipostaze pasionale pe străzile din Paris. Ce au remarcat paparazzi
Elle.ro
Mai îndrăgostite ca oricând! Celebra cântăreață și iubita ei, surprinse în ipostaze pasionale pe străzile din Paris. Ce au remarcat paparazzi
Ce s-a întâmplat între Gabriela Cristea și Mirela Vaida acum 16 ani. Cum au devenit rivale: „A fost o dramă națională”. Detalii neștiute până acum au ieșit la iveală
Unica.ro
Ce s-a întâmplat între Gabriela Cristea și Mirela Vaida acum 16 ani. Cum au devenit rivale: „A fost o dramă națională”. Detalii neștiute până acum au ieșit la iveală
Nu doar că s-a aflat cine este, dar a apărut și imaginea cu bărbatul căruia Maurice Munteanu de la Asia Express i-a jurat iubire veșnică: &quot;Bărbatul pe care l-am iubit, bărbatul pe care îl iubesc, bărbatul pe care îl voi iubi în continuare&quot;
Viva.ro
Nu doar că s-a aflat cine este, dar a apărut și imaginea cu bărbatul căruia Maurice Munteanu de la Asia Express i-a jurat iubire veșnică: &quot;Bărbatul pe care l-am iubit, bărbatul pe care îl iubesc, bărbatul pe care îl voi iubi în continuare&quot;
MONDEN
Andra și Cătălin Măruță | sursa foto: PRO TV
Stiri Mondene
17:24
Ce a învățat-o Niculina Stoican pe Andra să facă la începutul relației cu Cătălin Măruță: „N-am mai zis asta la nimeni”
Amalia Enache
Exclusiv
Stiri Mondene
16:53
Ce spune Amalia Enache despre intervenții estetice: „Mă tem de orice modificare”
Parteneri
Consuelo, fosta soție a lui Adrian Mutu, apariție rară la 52 de ani. Ce spune antrenorul despre femeia care i-a marcat viața
Tvmania.libertatea.ro
Consuelo, fosta soție a lui Adrian Mutu, apariție rară la 52 de ani. Ce spune antrenorul despre femeia care i-a marcat viața
Cine canta, de fapt, melodia &quot;Esti mare dansatoare, ai aur la picioare&quot;, care a innebunit Tik-tokul
Redactia.ro
Cine canta, de fapt, melodia &quot;Esti mare dansatoare, ai aur la picioare&quot;, care a innebunit Tik-tokul
Ultima oră! Siegfried Mureșan atacă frontal noul Guvern Niculescu. Comparația acidă care reaprinde disputa politică
Libertateapentrufemei.ro
Ultima oră! Siegfried Mureșan atacă frontal noul Guvern Niculescu. Comparația acidă care reaprinde disputa politică
Parteneri
Gsp.ro
Scene șocante în Franța! Clădirea istorică a rezistat celor două războaie mondiale, dar a fost incendiată de protestatari
Gsp.ro
Cea mai nouă relație din tenisul românesc: „Să nu îmi puneți microfoane când sunt în lojă la meciurile lui!”
Parteneri
POLITICO: România, pe cale să pună capăt, mâine, unei paralizii politice de cinci luni
Mediafax.ro
POLITICO: România, pe cale să pună capăt, mâine, unei paralizii politice de cinci luni
VIDEO UPDATE Călin Georgescu află marți dacă scapă de închisoare. Fostul candidat la prezidențiale a fost dus la DIICOT
Stirilekanald.ro
VIDEO UPDATE Călin Georgescu află marți dacă scapă de închisoare. Fostul candidat la prezidențiale a fost dus la DIICOT
Cu00e2t este stimulentul de inseru021bie u00een 2026 u0219i cine beneficiazu0103 de el
Wowbiz.ro
Cu00e2t este stimulentul de inseru021bie u00een 2026 u0219i cine beneficiazu0103 de el
Parteneri
Avantaje.ro
O cameră care “crește” odată cu copiii. Descoperă soluții flexibile de amenajare
Youtube.com
Cum tratezi durerile de spate: sfaturile specialistului
Parteneri
Răsturnare incredibilă în cazul crimei din valiză! Valentina ar fi fost ucisă cu un cuțit, dar arma a dispărut. Ce arată fotografiile apărute după tragedie
Wowbiz.ro
Răsturnare incredibilă în cazul crimei din valiză! Valentina ar fi fost ucisă cu un cuțit, dar arma a dispărut. Ce arată fotografiile apărute după tragedie
Harta României va fi schimbată. Dispar sute de localităţi, după referendum
Observatornews.ro
Harta României va fi schimbată. Dispar sute de localităţi, după referendum
Clipe de coșmar pentru Dinu Maxer! A ajuns de urgență la spital, cu ochiul grav lovit: „Mi-a traumatizat ochiul drept”
Kanald.ro
Clipe de coșmar pentru Dinu Maxer! A ajuns de urgență la spital, cu ochiul grav lovit: „Mi-a traumatizat ochiul drept”
POLITIC
Premierul desemnat Luca Niculescu are 10 zile sa formeze un Guvern. Foto: Hepta
LiveText
Politică
07:35
S-a încheiat prima zi a audierilor miniștrilor Guvernului Luca Niculescu. Avize favorabile pe bandă rulantă
Adrian Picoiu - prefectul județului Constanța
Politică
18:38
Prefectul județului Constanța, Adrian Picoiu, și-a înaintat demisia. Mutarea radicală decisă de conducerea PNL
Parteneri
Doar 17 dintre cei 327 de candidați la șefia școlilor din Iași și-au făcut publice numele. „Nu am nimic de ascuns”
Ziaruldeiasi.ro
Doar 17 dintre cei 327 de candidați la șefia școlilor din Iași și-au făcut publice numele. „Nu am nimic de ascuns”
Echipa de start a FCSB cu FC Voluntari, confirmată. Reghecampf a pregătit o mare surpriză! Exclusiv
Fanatik.ro
Echipa de start a FCSB cu FC Voluntari, confirmată. Reghecampf a pregătit o mare surpriză! Exclusiv
24 de români condamnați pentru infracțiuni grave au fost expulzați din Irlanda. Au fost aduși la București cu un avion închiriat
Spotmedia.ro
24 de români condamnați pentru infracțiuni grave au fost expulzați din Irlanda. Au fost aduși la București cu un avion închiriat
Ultimele știri
Știri România
22:27
Cum se modifică mersul trenurilor odată cu trecerea la ora de iarnă 2026. Anunțul făcut de CFR Călători
Știri Externe
22:05
Restricții de circulație în Franța, după protestele violente din weekend: măsurile sunt valabile în intervalul 20.00 - 06.00
Politică
21:44
Kelemen Hunor l-a atenționat pe Luca Niculescu înaintea votului din Parlament: „Are 6 luni de zile fără moțiune de cenzură”
Știri România
21:55
Impozitarea locuințelor la valoarea de piață nu se va aplica de la 1 ianuarie 2027 după modificarea jalonului PNRR
Citește mai multe
TRENDING
Lifestyle
21:50
Horoscop 20 octombrie 2026. Peștii au de ales între nesiguranță permanentă sau atitudine constructivă, deschisă la nou
Analiză
Politică
14:30
Calculele dinaintea învestirii Guvernului Niculescu: cu ce scor trece de Parlament cabinetul PSD cu premier independent
Știri România
12:11
Cutremur în România, luni, 19 octombrie 2026. Ce magnitudine a avut seismul care s-a simțit și în București
Știri Locale
09:59
Un elev și-a înjunghiat profesoara și un coleg la Școala Ștefan cel Mare, în Bistrița. Agresorul e în clasa a VII-a
Fettuccini carbonara la restaurantul Panza's, în Saratoga Springs, New York. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursă foto: Getty Images.
Lifestyle
21:38
Alimentul ieftin care se prepară în doar câteva minute și i-a cucerit pe români: 7 din 10 oameni îl consumă săptămânal
Monede vechi din aur roman
Lifestyle
19:08
Comoară din aur roman găsită de doi arheologi amatori, cu peste 140 de monede vechi de o valoare uriașă
Un grup de protestatari a spart geamurile magazinului Louis Vuitton din Paris, duminică, 18 octombrie. Sursă foto: Profimedia.
Lifestyle
18:42
Produsele furate din magazinele de lux în timpul protestelor din Franța au ajuns pe platforma Vinted: „Anunțurile suspecte au fost eliminate”
Orionide 2026 - Sursă foto: Shutterstock
Lifestyle
17:54
Orionide 2026: când se văd și unde poți observa ploaia de meteori în România
O imagine cu un cuplu care savurează o băutură la o terasă din Paris, lângă Arcul de Triumf, în timpul protestelor violente, a devenit virală. Sursă foto: Captură video/ Facebook /CBS News.
Lifestyle
17:17
Imagine virală în timpul protestelor din Paris: în ciuda haosului din jur, un cuplu savurează liniștit o băutură la terasă, lângă Arcul de Triumf
Cine poate afla câți bani are o persoană decedată în bancă - Sursă foto: Shutterstock
Lifestyle
17 oct.
Cine poate afla câți bani avea o persoană decedată în bancă
Un câine și o pisică stând îmbrățișati
Lifestyle
15 oct.
Cum introduci o pisică nouă într-o casă în care există deja un câine sau o altă pisică
De ce se ia tensiunea la mâna stângă - Sursă foto: Shutterstock
Lifestyle
13 oct.
De ce se ia tensiunea la mâna stângă
Cât timp se fierb cartofii pentru piure
Lifestyle
11 oct.
Cât timp se fierb cartofii pentru un piure reușit
Dunărea a scăzut sub cota critică de siguranță Imagine cu caracter ilustrativ. Sursă foto: Getty Images.
Știri România
20:30
Dunărea a scăzut sub cota critică de siguranță. Reacțiile Nuclearelectrica şi Comisiei Naţionale pentru Controlul Activităţilor Nucleare
Foto: Damen Shipyards
Știri România
20:07
Damen a contestat licitația prin care Rheinmetall a cumpărat Șantierul Naval Mangalia
Odată cu Ilie Bolojan, a plecat și Ioana Dogioiu, purtătoarea de cuvânt a Guvernului din iulie 2025. Foto: Hepta
Știri România
18:36
Ilie Bolojan, bilanț la plecarea din funcția de premier, după un an și 4 luni: „Am preluat o țară cu spatele la zid. PSD a blocat reformele care afectau interese puternice”. Ce lasă Guvernului Luca Niculescu
Mihai Dimian, ministrul interimar al Educatiei, în Guvernul României. Poartă un costum albastru și o pereche de ochelari
Știri România
18:18
Ministrul Educației a cerut protecție penală specială pentru profesori după atacul de la școala din Bistrița
Nicușor Dan la Summitul Ucraina – Europa de Sud-Est
Opinii
18 oct.
De ce președintele Nicușor Dan nu reformează SIE, o instituție cu rol vital în timpul războiului Rusiei asupra Europei
Ilie Bolojan, Dominic Fritz, Sorin Grindeanu, Nicușor Dan. Sursa foto: Facebook, Inquam Photos / Octav Ganea
Analiză
Opinii
16 oct.
După guvernarea Bolojan+Fritz susținută parțial de Dan+Grindeanu, începe guvernarea Dan+Grindeanu susținută parțial de Bolojan
reciclare-parc
Opinii
16 oct.
România are infrastructura necesară pentru mai multe ambalaje circulare
Ilustrație stradă Sursa foto-Dumitru Angelescu
Opinii
16 oct.
Cartea, ziua de pensie și inteligența artificială
Logout
Sigur vrei sa te deconectezi?
Da Nu