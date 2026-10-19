Impozitarea locuințelor la valoarea de piață nu se va aplica de la 1 ianuarie 2027 după modificarea jalonului PNRR

Impozitarea proprietăților la valoarea de piață nu va fi aplicată din 2027, a anunțat luni Alexandru Nazare. Ministrul Finanțelor spune că măsurile fiscale vor fi stabilite odată cu bugetul 2027.

Impozitarea locuințelor în funcție de valoarea de piață nu va fi aplicată de la 1 ianuarie 2027

Impozitarea locuințelor în funcție de valoarea de piață nu va fi aplicată în România de la 1 ianuarie 2027, a anunțat luni ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare. Decizia vine după ce autoritățile române au convenit cu Comisia Europeană modificarea jalonului aferent reformei din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), relatează Antena 3 CNN.

„Nu vom aplica în 2027 impozitarea proprietății la nivelul de piață. Deci acest lucru nu se va întâmpla din 2027. Sunt foarte multe supoziții sau discuții legate de tipul de impozitare a proprietății în 2027. Nu se va aplica din 2027”, a declarat Alexandru Nazare la finalul audierilor din comisiile reunite ale Parlamentului.

Reforma fiscală a fost amânată

Potrivit ministrului, planurile inițiale prevedeau trecerea la impozitarea bazată pe valoarea de piață a proprietăților începând cu 2027, odată cu implementarea sistemului digital e-Proprietatea.

Acest proiect era inclus în jalonul 237 din PNRR, aprobat de Comisia Europeană în 2024, și reprezenta o parte esențială a angajamentelor fiscale asumate de România.

Jalonul din PNRR a fost modificat

Totuși, Nazare a explicat că există încă numeroase aspecte tehnice care trebuie clarificate înainte ca reforma să poată fi pusă în aplicare. „Mai sunt foarte multe aspecte de reglat la modul în care va funcționa această aplicație.

Am modificat jalonul prin discuții cu Comisia Europeană. Vom stabili ce anume va fi aplicat pentru 2027, la fel, când vom elabora bugetul”, a precizat acesta, conform sursei citate mai sus.

Ministrul a explicat care sunt provocările implementării

Una dintre cele mai mari dificultăți ale reformei vizează modul de evaluare a valorii de piață a fiecărei proprietăți. Sistemul informatic al e-Proprietatea trebuie să includă un model automat de evaluare a proprietăților imobiliare, însă provocările sunt semnificative, mai ales în zonele rurale unde tranzacțiile imobiliare sunt rare și datele despre construcții sunt incomplete.

De asemenea, în mediul urban, diferențele dintre proprietăți situate în aceeași zonă pot complica evaluarea. Spre exemplu, un apartament dintr-un bloc vechi poate avea o valoare de piață diferită de cea a unui apartament nou, chiar dacă ambele au dimensiuni similare și sunt situate în apropiere.

Cum ar fi urma să funcționeze impozitarea proprietăților la valoarea de piață

În sistemul actual, impozitul se calculează după un algoritm fix din Codul Fiscal, bazat pe suprafața construită desfășurată și ajustat în funcție de rangul localității, zonă, materialele de construcție și vechimea clădirii. Acest calcul generează o valoare impozabilă teoretică, mult inferioară prețurilor reale din piață.

În noul sistem, baza de calcul devine valoarea estimată de piață a imobilului, adică o sumă foarte apropiată de prețul real cu care proprietatea s-ar putea vinde. Peste această valoare actualizată, consiliul local aplică o cotă procentuală de impozitare (n.r. cu un prag minim stabilit prin lege).

Cum se determină valoarea de piață?

Pentru a evita evaluarea individuală a fiecărui apartament sau case din țară (proces imposibil de realizat fizic pentru milioane de locuințe), statul a prevăzut utilizarea unor instrumente digitale și baze de date centralizate:

Grilele notariale (Studiile de piață ale UNNPR): Valorile de referință orientative stabilite anual de Camera Notarilor Publici pentru fiecare zonă, stradă și tip de imobil.

Valorile de referință orientative stabilite anual de Camera Notarilor Publici pentru fiecare zonă, stradă și tip de imobil. Platforma e-Proprietatea: Un sistem informatic creat de Ministerul Finanțelor care centralizează toate tranzacțiile imobiliare (vânzări-cumpărări) colectate de la notari și cadastru. Pe baza datelor istorice de tranzacționare, algoritmul stabilește hărți de valori pentru proprietățile din întreaga țară.