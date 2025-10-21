Cum se calculează impozitul pe clădiri rezidențiale pentru persoane fizice

Platforma online de anunţuri imobiliare Eximo explică detaliat modul de calcul al impozitului pentru clădirile rezidențiale deținute de persoane fizice.

Impozitul se determină prin aplicarea unei cote de impozitare, stabilită de consiliul local (între 0,08% și 0,2%), asupra valorii impozabile a clădirii. Formula de calcul este simplă: impozitul anual este egal cu valoarea impozabilă ori (x) cota de impozit. Valorile exacte sunt stabilite de primării conform Codului Fiscal.

Valoarea impozabilă a clădirii nu este echivalentă cu valoarea de piață, ci este calculată conform Codului Fiscal. Aceasta depinde de suprafața construită și de un cost standard pe metru pătrat, ajustat cu anumiți coeficienți.

De exemplu, pentru o clădire din beton cu utilități, valoarea impozabilă unitară este aproximativ 1.490 lei/mp. Primăriile actualizează anual aceste valori prin hotărâri de consiliu local.

Coeficienții de corecție și reducerile pentru vechimea clădirii

Valoarea impozabilă este ajustată în funcție de rangul localității și de zona în care se află clădirea. Zonele sunt clasificate de la A (ultracentral) la D (periferie), iar coeficienții de corecție variază. De exemplu, într-un municipiu de rang I, zona A, coeficientul poate fi 2,5, ceea ce crește semnificativ baza impozabilă.

Un fost judecător al CCR are 10.000 de euro pensie și e bucuros că rămâne cu toți banii, după decizia CCR: „Avem dreptul. Nu înțeleg ce atâta tam-tam”
Recomandări
Un fost judecător al CCR are 10.000 de euro pensie și e bucuros că rămâne cu toți banii, după decizia CCR: „Avem dreptul. Nu înțeleg ce atâta tam-tam”

Codul Fiscal oferă reduceri pentru clădirile mai vechi, în funcție de anul construcției:

  • 50% reducere pentru clădiri mai vechi de 100 de ani;
  • 30% reducere pentru clădiri cu vechime între 50 și 100 de ani;
  • 10% reducere pentru clădiri cu vechime între 30 și 50 de ani.
  • Clădirile mai noi de 30 de ani nu beneficiază de reduceri.

După aplicarea tuturor coeficienților și reducerilor, se aplică cota de impozit local pentru a obține suma datorată anual.

Impozitul plătit pentru o casă de 120 mp

Platforma pentru anunțuri imobiliare a oferit exemple practice de calcul al impozitului pentru clădirile rezidențiale deținute de persoane fizice.

Astfel, pentru o casă construită din cărămidă, cu utilități, având o suprafață de 120 mp, situată într-un oraș de rang II, zona B, construită în 1970 (vechime de peste 50 de ani):

  • Valoare de bază 120 mp × 1.490 lei/m² = 178.800 lei;
  • Coeficient de zonă: 2,3. Valoare ajustată: 178.800 × 2,3 = 411.240 lei;
  • Reducere de vechime: 30%. Valoare finală: 411.240 × 70% = 288.000 lei;
  • Cota de impozit: 0,1%. Impozit anual: 288.000 × 0,1% = 288 lei.

Impozitul plătit pentru un apartament de 60 mp

Un apartament de 60 mp într-un bloc din 2015, situat în București, zona C, fără reducere de vechime:

  • Valoare de bază: 60 m² × 1.492 lei/m² = 89.520 lei;
  • Coeficient zonă: 2,2. Valoare ajustată: 89.520 × 2,2 = 196.944 lei;
  • Cota de impozit: 0,1%. Impozit anual: 196.944 × 0,1% = 197 lei.

Diferențe între impozitul pentru persoane fizice și juridice

Codul Fiscal reglementează distinct impozitarea clădirilor deținute de persoane fizice și juridice. Pentru clădirile rezidențiale, cotele de impozitare sunt între 0,08% și 0,2% pentru ambele categorii, dar pentru cele nerezidențiale, cotele variază între 0,2% și 1,3%, iar pentru persoane juridice pot ajunge la 5% dacă valoarea imobilului nu a fost actualizată în ultimii cinci ani.

Exemplu comparativ: Un spațiu comercial evaluat la 500.000 lei:

  • Proprietar persoană fizică: 0,2% = 1.000 lei/an;
  • Proprietar persoană juridică cu cota de 1,3%: 6.500 lei/an;
  • Proprietar persoană juridică fără reevaluare în ultimii 5 ani: 5% = 25.000 lei/an.

Spațiu rezidențial folosit în scop comercial 

În cazul utilizării unei locuințe ca sediu social al unei firme, impozitul se împarte între partea rezidențială și cea nerezidențială. Se calculează impozit rezidențial pentru suprafața folosită în scop de locuit și impozit nerezidențial pentru suprafața folosită în scop de afacere.

Dacă la adresa respectivă este înregistrat doar sediul social fără activitate economică efectivă, atunci impozitul rămâne cel pentru clădire rezidențială, nefiind majorat.

Dacă proprietarul nu declară utilizarea mixtă, autoritățile pot aplica o cotă forfetară de 0,3% pe întreaga valoare a clădirii, ceea ce poate duce la un impozit mai mare.

Este oferit și un exemplu: „Ion are un apartament de 80 m² unde locuiește, dar și-a înregistrat firma (sediu social) în 20 m² din apartament, unde are biroul. Dacă Ion nu deduce cheltuieli pe firmă și declară că nu are activitate acolo, tot apartamentul este considerat rezidențial și impozitul rămâne, să zicem, 200 lei pe an (ca locuință). Dacă însă Ion închiriază firmei acei 20 m² sau plătește utilitățile pe firmă, atunci ar trebui să declare 20 m² ca nerezidențial. Presupunând o valoare impozabilă de 5.000 lei pentru acea porțiune, la o cotă locală de 1% ar însemna +50 lei anual pentru partea de birou. Impozitul total ar deveni 250 lei (200 lei pentru 60 m² rezidențial + 50 lei pentru 20 m² nerezidențial)”, potrivit sursei citate.

Dacă proprietarul nu declară utilizarea mixtă și autoritățile află de acest lucru i-ar putea aplica cota de 0,3% pe toți 80 m²: „Dacă valoarea impozabilă a întregului apartament e de 20.000 lei, 0,3% înseamnă 60 lei”.

Modificări legislative din 2026

De la 1 ianuarie 2026 vor intra în vigoare modificări legislative care vor elimina conceptul de „clădire cu destinație mixtă” așa cum e acum. În viitor, dacă o clădire are utilizare mixtă, impozitul nu se va mai împărți pe suprafețe, ci se va stabili în funcție de destinația predominantă (>50% din suprafață). Asta înseamnă că dacă peste jumătate din clădire este folosită ca locuință, întreaga clădire va fi impozitată la cota rezidențială. În cazul în care mai mult de jumătate este folosită comercial, tot imobilul va fi taxat ca nerezidențial.

În plus, cotele minime propuse de lege cresc: minimum 0,1% pentru rezidențial și 0,5% pentru nerezidențial (față de 0,08% și 0,2% cât erau înainte). Iar dacă proprietarul nu declară cum se folosește clădirea, atunci se va aplica direct cota pentru nerezidențial pentru întreaga proprietate.

Aceste modificări legislative, parte a PNRR, au drept scop alinierea impozitelor locale la valoarea reală a proprietăților.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
PSD a părăsit ședința coaliției după ce „Bolojan a spus că gestionează el” situația pensiilor speciale. Replica lui Ciprian Ciucu (PNL)

Ați sesizat o eroare într-un articol din Libertatea? Ne puteți scrie pe adresa de email eroare@libertatea.ro

Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Scandal la Casa Albă! Donald Trump și Volodimir Zelenski au avut o ceartă cu țipete și înjurături care a zguduit tot biroul. Ce s-a întâmplat în spatele ușilor închise a șocat întreaga lume politică!
Viva.ro
Scandal la Casa Albă! Donald Trump și Volodimir Zelenski au avut o ceartă cu țipete și înjurături care a zguduit tot biroul. Ce s-a întâmplat în spatele ușilor închise a șocat întreaga lume politică!
Ce ascundea firma acuzată că a rupt sigiliul Distrigaz, înainte de explozia din Rahova. Descoperirea uluitoare făcută de autorități
Unica.ro
Ce ascundea firma acuzată că a rupt sigiliul Distrigaz, înainte de explozia din Rahova. Descoperirea uluitoare făcută de autorități
Mare bucurie pentru celebra actriță! A devenit mamă și a dezvăluit primele imagini cu copilul ei: „Te încetinește și te trezește în același timp”
Elle.ro
Mare bucurie pentru celebra actriță! A devenit mamă și a dezvăluit primele imagini cu copilul ei: „Te încetinește și te trezește în același timp”
gsp
Una dintre cele mai atrăgătoare sportive din lume uimește și la 40 de ani! Ce a putut posta
GSP.RO
Una dintre cele mai atrăgătoare sportive din lume uimește și la 40 de ani! Ce a putut posta
Doliu uriaș în sportul mondial: unul dintre cei mai talentați jucători a murit la doar 29 de ani
GSP.RO
Doliu uriaș în sportul mondial: unul dintre cei mai talentați jucători a murit la doar 29 de ani
Parteneri
Gest fără precedent, e un înger! Vedeta din România care dă 2 milioane de euro victimelor exploziei din Rahova. Nu e Gigi Becali, nici politician, nici vedetă TV!
Libertateapentrufemei.ro
Gest fără precedent, e un înger! Vedeta din România care dă 2 milioane de euro victimelor exploziei din Rahova. Nu e Gigi Becali, nici politician, nici vedetă TV!
A fost jignită și criticată pentru greutatea ei, dar acum le-a dat peste nas. A topit 45 kg și arată ca o zeiță. Cum s-a afișat vedeta cu soțul ei, un mare actor
Avantaje.ro
A fost jignită și criticată pentru greutatea ei, dar acum le-a dat peste nas. A topit 45 kg și arată ca o zeiță. Cum s-a afișat vedeta cu soțul ei, un mare actor
„Palatul din Popești Leordeni”! Cum arată casa de vis a Irinei și a lui Răzvan Fodor: 7 camere, grădină cu 30 de soiuri de trandafiri și o poveste incredibilă în spate
Tvmania.ro
„Palatul din Popești Leordeni”! Cum arată casa de vis a Irinei și a lui Răzvan Fodor: 7 camere, grădină cu 30 de soiuri de trandafiri și o poveste incredibilă în spate

Alte știri

Conducerea SALROM a fost demisă, anunță ministrul Economiei: „S-a terminat cu nepăsarea şi aroganţa”
Știri România 22:56
Conducerea SALROM a fost demisă, anunță ministrul Economiei: „S-a terminat cu nepăsarea şi aroganţa”
Protest major al polițiștilor, pe 29 octombrie: „Ne pregătim de proteste mai dure decât cele din ianuarie 2025”
Știri România 19:45
Protest major al polițiștilor, pe 29 octombrie: „Ne pregătim de proteste mai dure decât cele din ianuarie 2025”
Parteneri
Uitați de Tomahawk! Armele teribile cu care ucrainenii pot lovi și mai adânc inima Rusiei: „România colaborează la racheta asta”
Adevarul.ro
Uitați de Tomahawk! Armele teribile cu care ucrainenii pot lovi și mai adânc inima Rusiei: „România colaborează la racheta asta”
Cauzele dezastrului de la FCSB! Ce se întâmplă, de fapt, cu echipa campioanei. Mitică Dragomir, dezvăluiri în premieră
Fanatik.ro
Cauzele dezastrului de la FCSB! Ce se întâmplă, de fapt, cu echipa campioanei. Mitică Dragomir, dezvăluiri în premieră
De ce femeile trăiesc mai mult decât bărbații. Ce arată un nou studiu
Financiarul.ro
De ce femeile trăiesc mai mult decât bărbații. Ce arată un nou studiu
Superliga.ro (P)
Gemenii Irimia: „E un avantaj foarte mare să ne avem unul pe altul”
Gemenii Irimia: „E un avantaj foarte mare să ne avem unul pe altul”
Lucruri de urmărit în etapa a 13-a din Superliga
Lucruri de urmărit în etapa a 13-a din Superliga
Parteneri
Jorge, anunț important privind familia sa. Prin ce schimbări trece artistul după 12 ani de căsătorie: „Incredibil, cine ar fi crezut”
Elle.ro
Jorge, anunț important privind familia sa. Prin ce schimbări trece artistul după 12 ani de căsătorie: „Incredibil, cine ar fi crezut”
„Vara lui 2024 a fost cea în care abia dacă I-am mai văzut pe Anghel... Am preluat tot ce ținea de Sasha și am tăcut”. Theo Rose, mărturisire dureroasă la un an de la nunta cu Anghel Damian
Unica.ro
„Vara lui 2024 a fost cea în care abia dacă I-am mai văzut pe Anghel... Am preluat tot ce ținea de Sasha și am tăcut”. Theo Rose, mărturisire dureroasă la un an de la nunta cu Anghel Damian
Cazul ei a stârnit un val de reacții în toată țara. A apărut o nouă imagine cu Sorina Săcărin. Ce s-a întâmplat cu adevărat cu fetița din Baia de Aramă, după ce a fost adoptată în SUA
Viva.ro
Cazul ei a stârnit un val de reacții în toată țara. A apărut o nouă imagine cu Sorina Săcărin. Ce s-a întâmplat cu adevărat cu fetița din Baia de Aramă, după ce a fost adoptată în SUA

Monden

La ce alimente a renunțat Alin Oprea pentru a fi într-o formă fizică de invidiat. „Totul a devenit posibil. Nu urmez nicio dietă strictă”
Stiri Mondene 17:30
La ce alimente a renunțat Alin Oprea pentru a fi într-o formă fizică de invidiat. „Totul a devenit posibil. Nu urmez nicio dietă strictă”
Asia Express 21 octombrie 2025. Concurenții devin dansatori tradiționali vietnamezi
Stiri Mondene 17:16
Asia Express 21 octombrie 2025. Concurenții devin dansatori tradiționali vietnamezi
Parteneri
Cum arată astăzi, la 52 de ani, Consuelo, fosta soție a lui Adrian Mutu. Antrenorul are doar cuvinte de laudă la adresa ei
TVMania.ro
Cum arată astăzi, la 52 de ani, Consuelo, fosta soție a lui Adrian Mutu. Antrenorul are doar cuvinte de laudă la adresa ei
Imagini exclusive de la locul exploziei din Rahova. Descoperire majoră făcută de specialişti
ObservatorNews.ro
Imagini exclusive de la locul exploziei din Rahova. Descoperire majoră făcută de specialişti
Felicitări, mami eroină! Vedeta noastră a născut al 10-lea copilaș! Cine e tăticul, persoană importantă, câți ani are și de ce toți micuții lor au nume care încep cu ”M” sau ”T”
Libertateapentrufemei.ro
Felicitări, mami eroină! Vedeta noastră a născut al 10-lea copilaș! Cine e tăticul, persoană importantă, câți ani are și de ce toți micuții lor au nume care încep cu ”M” sau ”T”
Parteneri
Ce e Desafio, show-ul care înlocuiește Survivor în grila PRO TV » Câți bani va încasa Florin Prunea, unul dintre primii concurenți confirmați
GSP.ro
Ce e Desafio, show-ul care înlocuiește Survivor în grila PRO TV » Câți bani va încasa Florin Prunea, unul dintre primii concurenți confirmați
O actriță celebră face dezvăluiri picante: „Toți fac asta în mesaje și mă enervează la culme”
GSP.ro
O actriță celebră face dezvăluiri picante: „Toți fac asta în mesaje și mă enervează la culme”
Parteneri
Cea mai căutată meserie din UE: se caută oameni și se oferă până la 5.000 de euro pe lună
Mediafax.ro
Cea mai căutată meserie din UE: se caută oameni și se oferă până la 5.000 de euro pe lună
Vladimir Putin, sfătuit să nu meargă la Budapesta. "Ar putea fi asasinat"
StirileKanalD.ro
Vladimir Putin, sfătuit să nu meargă la Budapesta. "Ar putea fi asasinat"
BREAKING NEWS! A fost ucis pe loc! Autocar plin cu suporteri, atacat pe autostradă
Wowbiz.ro
BREAKING NEWS! A fost ucis pe loc! Autocar plin cu suporteri, atacat pe autostradă
Promo
Scapă rapid de durerile de cap
Advertorial
Scapă rapid de durerile de cap
Descoperă secretul unei case de vis
Advertorial
Descoperă secretul unei case de vis
Parteneri
Moartea unei românce, surprinsă pe camerele de supraveghere! Ana era îngrijitoare în Italia și a avut un sfârșit tragic. Ce s-a întâmplat cu ea, cutremurător
Wowbiz.ro
Moartea unei românce, surprinsă pe camerele de supraveghere! Ana era îngrijitoare în Italia și a avut un sfârșit tragic. Ce s-a întâmplat cu ea, cutremurător
Durere fără margini în familia fraților Pian. Ce s-a întâmplat cu doar câteva zile înainte de moartea mamei lor
Redactia.ro
Durere fără margini în familia fraților Pian. Ce s-a întâmplat cu doar câteva zile înainte de moartea mamei lor
Nicola Elena, fetița de 9 ani din București dată dispărută, a fost găsită
KanalD.ro
Nicola Elena, fetița de 9 ani din București dată dispărută, a fost găsită

Politic

Sorin Grindeanu a lansat o tiradă la adresa lui Ilie Bolojan după ce PSD a plecat din ședința coaliției: „Dacă refuză dialogul, va suporta consecințele politice”
Politică 21:49
Sorin Grindeanu a lansat o tiradă la adresa lui Ilie Bolojan după ce PSD a plecat din ședința coaliției: „Dacă refuză dialogul, va suporta consecințele politice”
Cătălin Drulă e candidatul USR pentru Primăria Capitalei. Ciprian Ciucu spune că e preferat în sondaje din partea PNL: „Suntem suficient de maturi”
Politică 21:41
Cătălin Drulă e candidatul USR pentru Primăria Capitalei. Ciprian Ciucu spune că e preferat în sondaje din partea PNL: „Suntem suficient de maturi”
Parteneri
Universitățile din Iași au pierdut 35,2 milioane euro finanțare nerambursabilă din PNRR. Dispar un stadion, o cantină, un cămin modernizat și renovarea fostei clădiri Romtelecom
ZiaruldeIasi.ro
Universitățile din Iași au pierdut 35,2 milioane euro finanțare nerambursabilă din PNRR. Dispar un stadion, o cantină, un cămin modernizat și renovarea fostei clădiri Romtelecom
Povestea lui Mihai, copilul scos dintre dărâmături după explozia din Rahova: „Plâng neîncetat de atunci”. Familia băiatului riscă să rămână pe drumuri
Fanatik.ro
Povestea lui Mihai, copilul scos dintre dărâmături după explozia din Rahova: „Plâng neîncetat de atunci”. Familia băiatului riscă să rămână pe drumuri
Forma creierului poate trăda instalarea demenței
Spotmedia.ro
Forma creierului poate trăda instalarea demenței