Cum se calculează impozitul pe clădiri rezidențiale pentru persoane fizice

Platforma online de anunţuri imobiliare Eximo explică detaliat modul de calcul al impozitului pentru clădirile rezidențiale deținute de persoane fizice.

Impozitul se determină prin aplicarea unei cote de impozitare, stabilită de consiliul local (între 0,08% și 0,2%), asupra valorii impozabile a clădirii. Formula de calcul este simplă: impozitul anual este egal cu valoarea impozabilă ori (x) cota de impozit. Valorile exacte sunt stabilite de primării conform Codului Fiscal.

Valoarea impozabilă a clădirii nu este echivalentă cu valoarea de piață, ci este calculată conform Codului Fiscal. Aceasta depinde de suprafața construită și de un cost standard pe metru pătrat, ajustat cu anumiți coeficienți.

De exemplu, pentru o clădire din beton cu utilități, valoarea impozabilă unitară este aproximativ 1.490 lei/mp. Primăriile actualizează anual aceste valori prin hotărâri de consiliu local.

Coeficienții de corecție și reducerile pentru vechimea clădirii

Valoarea impozabilă este ajustată în funcție de rangul localității și de zona în care se află clădirea. Zonele sunt clasificate de la A (ultracentral) la D (periferie), iar coeficienții de corecție variază. De exemplu, într-un municipiu de rang I, zona A, coeficientul poate fi 2,5, ceea ce crește semnificativ baza impozabilă.

Codul Fiscal oferă reduceri pentru clădirile mai vechi, în funcție de anul construcției:

50% reducere pentru clădiri mai vechi de 100 de ani;

30% reducere pentru clădiri cu vechime între 50 și 100 de ani;

10% reducere pentru clădiri cu vechime între 30 și 50 de ani.

Clădirile mai noi de 30 de ani nu beneficiază de reduceri.

După aplicarea tuturor coeficienților și reducerilor, se aplică cota de impozit local pentru a obține suma datorată anual.

Impozitul plătit pentru o casă de 120 mp

Platforma pentru anunțuri imobiliare a oferit exemple practice de calcul al impozitului pentru clădirile rezidențiale deținute de persoane fizice.

Astfel, pentru o casă construită din cărămidă, cu utilități, având o suprafață de 120 mp, situată într-un oraș de rang II, zona B, construită în 1970 (vechime de peste 50 de ani):

Valoare de bază 120 mp × 1.490 lei/m² = 178.800 lei;

Coeficient de zonă: 2,3. Valoare ajustată: 178.800 × 2,3 = 411.240 lei;

Reducere de vechime: 30%. Valoare finală: 411.240 × 70% = 288.000 lei;

Cota de impozit: 0,1%. Impozit anual: 288.000 × 0,1% = 288 lei.

Impozitul plătit pentru un apartament de 60 mp

Un apartament de 60 mp într-un bloc din 2015, situat în București, zona C, fără reducere de vechime:

Valoare de bază: 60 m² × 1.492 lei/m² = 89.520 lei;

Coeficient zonă: 2,2. Valoare ajustată: 89.520 × 2,2 = 196.944 lei;

Cota de impozit: 0,1%. Impozit anual: 196.944 × 0,1% = 197 lei.

Diferențe între impozitul pentru persoane fizice și juridice

Codul Fiscal reglementează distinct impozitarea clădirilor deținute de persoane fizice și juridice. Pentru clădirile rezidențiale, cotele de impozitare sunt între 0,08% și 0,2% pentru ambele categorii, dar pentru cele nerezidențiale, cotele variază între 0,2% și 1,3%, iar pentru persoane juridice pot ajunge la 5% dacă valoarea imobilului nu a fost actualizată în ultimii cinci ani.

Exemplu comparativ: Un spațiu comercial evaluat la 500.000 lei:

Proprietar persoană fizică: 0,2% = 1.000 lei/an;

Proprietar persoană juridică cu cota de 1,3%: 6.500 lei/an;

Proprietar persoană juridică fără reevaluare în ultimii 5 ani: 5% = 25.000 lei/an.

Spațiu rezidențial folosit în scop comercial

În cazul utilizării unei locuințe ca sediu social al unei firme, impozitul se împarte între partea rezidențială și cea nerezidențială. Se calculează impozit rezidențial pentru suprafața folosită în scop de locuit și impozit nerezidențial pentru suprafața folosită în scop de afacere.

Dacă la adresa respectivă este înregistrat doar sediul social fără activitate economică efectivă, atunci impozitul rămâne cel pentru clădire rezidențială, nefiind majorat.

Dacă proprietarul nu declară utilizarea mixtă, autoritățile pot aplica o cotă forfetară de 0,3% pe întreaga valoare a clădirii, ceea ce poate duce la un impozit mai mare.

Este oferit și un exemplu: „Ion are un apartament de 80 m² unde locuiește, dar și-a înregistrat firma (sediu social) în 20 m² din apartament, unde are biroul. Dacă Ion nu deduce cheltuieli pe firmă și declară că nu are activitate acolo, tot apartamentul este considerat rezidențial și impozitul rămâne, să zicem, 200 lei pe an (ca locuință). Dacă însă Ion închiriază firmei acei 20 m² sau plătește utilitățile pe firmă, atunci ar trebui să declare 20 m² ca nerezidențial. Presupunând o valoare impozabilă de 5.000 lei pentru acea porțiune, la o cotă locală de 1% ar însemna +50 lei anual pentru partea de birou. Impozitul total ar deveni 250 lei (200 lei pentru 60 m² rezidențial + 50 lei pentru 20 m² nerezidențial)”, potrivit sursei citate.

Dacă proprietarul nu declară utilizarea mixtă și autoritățile află de acest lucru i-ar putea aplica cota de 0,3% pe toți 80 m²: „Dacă valoarea impozabilă a întregului apartament e de 20.000 lei, 0,3% înseamnă 60 lei”.

Modificări legislative din 2026

De la 1 ianuarie 2026 vor intra în vigoare modificări legislative care vor elimina conceptul de „clădire cu destinație mixtă” așa cum e acum. În viitor, dacă o clădire are utilizare mixtă, impozitul nu se va mai împărți pe suprafețe, ci se va stabili în funcție de destinația predominantă (>50% din suprafață). Asta înseamnă că dacă peste jumătate din clădire este folosită ca locuință, întreaga clădire va fi impozitată la cota rezidențială. În cazul în care mai mult de jumătate este folosită comercial, tot imobilul va fi taxat ca nerezidențial.

În plus, cotele minime propuse de lege cresc: minimum 0,1% pentru rezidențial și 0,5% pentru nerezidențial (față de 0,08% și 0,2% cât erau înainte). Iar dacă proprietarul nu declară cum se folosește clădirea, atunci se va aplica direct cota pentru nerezidențial pentru întreaga proprietate.

Aceste modificări legislative, parte a PNRR, au drept scop alinierea impozitelor locale la valoarea reală a proprietăților.

