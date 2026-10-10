Incendiu masiv în Rusia, după ce dronele ucrainene au atacat un terminal petrolier din Rostov

Un incendiu masiv a izbucnit în noaptea dintre 9 spre 10 octombrie în Rusia, în urma unui posibil atac cu drone ucrainene asupra terminalului petrolier din Rostov, relatează The Kyiv Independent și Pravda. Autoritățile locale ar fi confirmat incendiul, dar nu ar fi oferit detalii despre pagube.

Incendiul ar fi izbucnit la terminalul petrolier Yug Rusi din Rostov

Un analist OSINT al publicației independente ruse ASTRA a identificat locația afectată ca fiind terminalul petrolier Yug Rusi, situat în districtul Zheleznodorozhny din Rostov-pe-Don. Terminalul este utilizat pentru exportul produselor petroliere, incluzând livrările de la rafinăria Novoshakhtinsk, parte a grupului de companii Yug Rusi, mai precizează sursele citate mai sus.

„Imaginile furnizate de locuitorii zonei arată flăcări masive și fum gros ridicându-se de la fața locului”, a raportat ASTRA într-o postare pe Telegram. Exilenova+ a confirmat ulterior că incendiul continua să ardă.

Terminalul petrolier afectat, care operează separat de principalele facilități de procesare ale rafinăriei Novoshakhtinsk, poate manipula anual până la 3,5 milioane de tone metrice de produse petroliere, conform specificațiilor publicate de companie, potrivit sursei citate.

Un bloc de locuințe ar fi fost avariat

Pe lângă incendiul de la terminal, ASTRA a raportat și pagube într-un bloc de locuințe din complexul Donskaya Sloboda, tot în Rostov-pe-Don.

Localizarea acestuia a fost confirmată prin imagini postate de localnici, dar nu este clar ce anume a lovit clădirea. În zonă s-au raportat activități continue ale dronelor și operațiuni de apărare aeriană rusești.

Deși forțele militare ucrainene nu au revendicat atacul, acesta are loc la scurt timp după ce Ucraina a lovit rafinăria Novoshakhtinsk pe 25 septembrie, provocând un incendiu, conform Statului Major General al Ucrainei. The Kyiv Independent, care a relatat despre incident, a precizat că nu a putut verifica independent autenticitatea imaginilor sau amploarea daunelor.

Ucraina a lansat mai multe atacuri asupra infrastructurii petroliere a Rusiei

Ucraina a vizat în repetate rânduri rafinării, depozite de combustibil și infrastructura energetică a Rusiei în ultimele luni, încercând să perturbe aprovizionarea armatei ruse și să diminueze veniturile energetice ale Moscovei.

Volodimir Zelenski, președintele Ucrainei, a declarat că astfel de atacuri ar putea înceta dacă Rusia va opri loviturile asupra infrastructurii energetice ucrainene. „Orice încetare a atacurilor trebuie să fie reciprocă”, a afirmat Zelenski.