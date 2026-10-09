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Atac masiv cu drone asupra Moscovei în timp ce Putin se întorcea din Turkmenistan. Mai multe avioane din flota prezidențială nu au putut ateriza

Ionela Stănilă
Ionela Stănilă
Jurnalist
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Vladimir Putin, președintele Federației Ruse, în Turkmenistan. Sursă foto: Profimedia.
Vladimir Putin, președintele Federației Ruse, în Turkmenistan. Sursă foto: Profimedia.
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Un atac masiv cu drone ucrainene a declanșat, vineri, alertă maximă la Moscova. Incidentul de securitate s-a suprapus peste un moment critic: revenirea președintelui rus Vladimir Putin dintr-o vizită în Turkmenistan.

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Planul „Covorul”. activat de urgență

Raidul aerian a provocat perturbări severe pe principalele aeroporturi din zona metropolitană a Moscovei, afectând traficul aerian, după ce autoritățile ruse au suspendat temporar operațiunile pe toate cele patru aeroporturi principale ale Capitalei, potrivit The Telegraph.

Activarea sistemelor de apărare antiaeriană și identificarea dronelor la periferia Moscovei au determinat autoritățile să restricționeze imediat spațiul aerian. Planul special de urgență „Kover” (Covorul) a fost pus în aplicare pe aeroportul guvernamental Vnukovo, dar și pe cele din Domodedovo, Șeremetievo și Jukovski.

Măsura excepțională sistează automat toate aterizările și decolările, obligând aeronavele aflate să rămână în așteptare la altitudine sau să fie redirecționate spre aeroporturi de rezervă din regiuni adiacente, precum Nijni Novgorod, Kazan sau Sankt Petersburg.

Flota oficială a Kremlinului, nevoită să aștepte în aer

Efectele atacului au fost resimțite direct la nivelul delegației oficiale. Datele furnizate de platformele internaționale de monitorizare a traficului aerian au indicat că mai multe aeronave aparținând flotei prezidențiale ruse nu au putut ateriza conform graficului stabilit pe pista bazei Vnukovo-2.

Cel puțin două avioane guvernamentale au fost surprinse survolând zona de nord-vest a Moscovei, până la ridicarea restricțiilor aeriene.

Deși canalele oficiale ale Kremlinului au evitat să ofere detalii precise privind ora și locul exact în care a aterizat aeronava în care se afla Vladimir Putin, sursele din regiune confirmă că dispozitivele de securitate au fost suplimentate considerabil pe toate căile de acces terestre către reședința prezidențială.

Presiune constantă asupra spațiului aerian

Serghei Sobianin, primarul Moscovei, a transmis că forțele de apărare aeriană au interceptat și doborât dronele care se îndreptau spre oraș, susținând că nu s-au înregistrat distrugeri majore la sol.

Cu toate acestea, atacul repetat asupra zonei metropolitane evidențiază vulnerabilitatea infrastructurii de transport în fața operațiunilor aeriene ale Ucrainei.

Tot vineri, Ucraina a atacat un centru de date deținut de compania rusă de tehnologie Yandex, pentru a doua oară în 2 zile consecutive.

Incendiu de amploare la gigantul tehnologic Yandex

Un atac nocturn cu drone a provocat, joi, un incendiu de amploare la un centru de date al gigantului tehnologic Yandex, în regiunea rusă Reazan, situată la sud-est de Moscova. Incidentul marchează o premieră absolută în conflict: este prima lovitură directă de acest tip care vizează o infrastructură digitală critică pe teritoriul Federației Ruse.

Un incendiu de proporții a izbucnit la un important complex petrolier din regiunea Moscova în noaptea de luni spre marți, în urma unuia dintre cele mai masive atacuri cu drone înregistrate de la începutul războiului. Ținta principală a fost Centrul Liniar de Producție și Dispecerizare Volodarsk, un punct critic pentru alimentarea cu combustibil a capitalei ruse, relatează The Kyiv Independent.

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Tags: Stiri Rusia Războiul Rusia-Ucraina Moscova Drone aviatie Vladimir Putin
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