Volodimir Zelenski a criticat Statele Unite pentru lipsa de sprijin acordat Ucrainei și i-a cerut lui Marco Rubio să contribuie la apărarea spațiului aerian, după ce atacurile rusești au ucis zeci de oameni în ultimele zile.

Zelenski cere Statelor Unite să ajute Ucraina să-și apere spațiul aerian

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a criticat Statele Unite pentru ceea ce a numit o „lipsă de voință” în sprijinirea Ucrainei și a cerut Washingtonului să contribuie concret la apărarea spațiului aerian al țării. Declarațiile vin după ce secretarul de stat american Marco Rubio a descris războiul drept un conflict blocat într-un „impas periculos”, care s-ar putea transforma într-o confruntare regională mult mai amplă.

Zelenski i-a cerut direct Washingtonului să redeschidă accesul Ucrainei la Starlink, sistemul de comunicații prin satelit, și a susținut că un sprijin american mai consistent ar putea determina Rusia să accepte negocieri.

„Unde este adevărul aici? Unde este onestitatea? Unde este impasul? Asta se numește lipsă de voință”, a declarat liderul ucrainean, potrivit Sky News.

Vorbind la Pryluky, în nordul Ucrainei, unde un atac rusesc asupra unui bloc de locuințe a ucis zeci de persoane la începutul săptămânii, Zelenski a cerut Statelor Unite să ia măsuri concrete pentru apărarea țării sale. „Deschideți Starlink pentru Ucraina”, a spus președintele ucrainean, făcând referire la sprijinul acordat de americani în alte contexte de securitate.

„L-ați deschis când ați răspuns Iranului. Am spus-o foarte deschis: dați-ni-l, ajutați-ne să ne apărăm cerul și să dominăm acolo. Și atunci Putin se va așeza la masa negocierilor”, a afirmat Zelensk, care a pus sub semnul întrebării și rolul Washingtonului ca mediator între Ucraina și Rusia, în condițiile în care Statele Unite discută, în paralel, posibile proiecte economice viitoare cu guvernul lui Vladimir Putin.

„Nu se poate ca, pe de o parte, să negociezi cu rușii despre viitoare proiecte economice, iar pe de altă parte să spui că ne aflăm într-un fel de impas diplomatic”, a declarat Zelenski.

Marco Rubio avertizează asupra riscului unei escaladări regionale

Secretarul de stat american Marco Rubio a descris situația de pe front drept un „impas periculos”, după aproape cinci ani de război.

Oficialul american a avertizat că războiul, care în prezent opune două țări, s-ar putea transforma rapid într-un conflict regional mult mai amplu și mai periculos.

Declarațiile lui Zelenski reprezintă un răspuns direct la evaluarea făcută de Rubio. Președintele ucrainean a contestat ideea unui impas diplomatic și a cerut Statelor Unite să intensifice presiunea asupra Moscovei, inclusiv prin furnizarea unor sisteme mai eficiente de apărare antiaeriană.

Atacurile rusești au ucis zeci de civili în două zile

Schimbul de declarații are loc după o nouă serie de atacuri rusești soldate cu numeroase victime civile. Joi, două autobuze au fost lovite în orașul Kramatorsk, aflat în apropierea liniei frontului, în estul Ucrainei. Cel puțin 30 de persoane au fost ucise, potrivit informațiilor relatate de AFP. Atacul a fost unul dintre cele mai sângeroase din ultimele săptămâni.

Fotografii publicate de autoritățile locale au arătat carcasele arse ale vehiculelor, resturi împrăștiate pe șosea și victime la locul atacului. „Rusia încearcă să distrugă orice formă de viață în Donbas, iar lumea trebuie să răspundă”, a scris Zelenski pe Telegram, avertizând că bilanțul victimelor ar putea crește.

Atacul de la Kramatorsk a avut loc la numai o zi după ce un bombardament rusesc asupra unui bloc cu cinci etaje din Pryluky a ucis 22 de persoane. Printre victime s-au numărat cinci copii. Astfel, cele două atacuri au provocat peste 50 de decese în decurs de două zile, potrivit bilanțurilor prezentate în relatările de presă.

Înaltul comisar al ONU pentru drepturile omului, Volker Türk, a condamnat valul de atacuri asupra civililor. „Amploarea și modul în care sunt desfășurate aceste atacuri - uciderea și rănirea oamenilor în autobuze, în locuințe și la locul de muncă, în diferite zone ale țării - sunt reprobabile”, a declarat acesta.

Guvernatorul regiunii Donețk, Vadim Filashkin, a acuzat Rusia că vizează în mod deliberat civilii și că încalcă normele dreptului internațional umanitar. Consiliul Local din Kramatorsk a susținut, la rândul său, că în zona lovită nu existau obiective militare. Serviciile de urgență au anunțat și moartea altor trei persoane în urma bombardării unui sat din apropiere.

Ucraina trimite o delegație în SUA pentru noi negocieri

În paralel cu intensificarea atacurilor, Kievul se pregătește pentru noi discuții cu oficialii americani. Zelenski a confirmat că negociatorii ucraineni urmau să ajungă în Statele Unite pentru întâlniri programate vineri și sâmbătă cu o echipă americană.

Președintele ucrainean a declarat că speră să participe și reprezentanți europeni la negocieri. Potrivit unor surse americane citate de AFP, la discuții au fost invitați oficiali din Marea Britanie, Franța, Germania, NATO și Uniunea Europeană.

Aceștia urmează să discute idei și propuneri noi, dezvoltate de negociatorii americani în cadrul vizitelor recente în regiune și al contactelor cu reprezentanții Rusiei și Ucrainei.

Una dintre sursele citate de AFP a avertizat că apropierea iernii sporește îngrijorările privind continuarea războiului: „Va fi o iarnă grea dacă războiul nu se oprește”.

Atacurile asupra infrastructurii pun presiune pe Kiev

În ultimele luni, capitala ucraineană a fost vizată tot mai des de rachete balistice și de croazieră, precum și de drone cu reacție. Poduri importante de transport și rețeaua feroviară au fost, de asemenea, lovite, iar atacurile asupra infrastructurii energetice au dus la întreruperi programate ale alimentării cu electricitate. „Astăzi, problema este supraviețuirea”, a declarat primarul Kievului, Vitali Klitschko, într-un interviu acordat AFP.

Organizația Națiunilor Unite a verificat peste 17.000 de decese în rândul civililor de la începutul invaziei ruse din 2022, însă avertizează că numărul real este considerabil mai mare. Volker Türk a subliniat că ambele părți trebuie să ia măsuri permanente pentru protejarea populației civile.