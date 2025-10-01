Astăzi, 1 octombrie 2025, apropiații Ioanei Popescu s-au adunat la Capela Cimitirului Berceni 2 din București pentru a-i aduce un ultim omagiu și a-și lua rămas-bun de la regretata jurnalistă. Capela s-a umplut de flori, lumânări și coroane.

Printre cei prezenți s-au numărat Mara Bănică, Sonia Trifan, Gazi Demirel, cântăreața Olga Bălan, vecini, dar și Mihai, iubitul Ioanei, alături de Ion Lorinczi, fostul ei partener de viață. Oamenii au stat în liniște lângă sicriu, păstrând un moment de tăcere pentru viața și cariera jurnalistei, potrivit viva.ro.

În sicriu au fost așezate două icoane, una cu Maica Domnului și una din argint, dar și un ruj, simbol al grijii Ioanei Popescu pentru propria imagine și eleganță. Mara Bănică s-a ocupat de pregătirea pachetelor pentru pomană, în care a pus fructe, conserve și bere, respectând tradiția și specificul zilei de Acoperământul Maicii Domnului, când se consumă pește.

Familia nu a dorit să se ocupe de înmormântarea Ioanei Popescu

Mara Bănică s-a ocupat de înmormântarea Ioanei Popescu, pentru că și-a dorit să îi ofere colegei sale de breaslă un gest de respect și grijă. Prezentatoarea de televiziune a explicat că familia regretatei actrițe nu și-a dorit să se ocupe de ceremonia funerară.

„Mi se pare că nimic nu e mai trist pe lumea asta decât să nu poți fi înmormântată, în situația asta, de către familie. Și Ioana are familie, care probabil va veni la acea moștenire destul de mare, dar nu au dorit să o înmormânteze, sub nicio formă.

Am considerat, așa, e o fată care a fost în breasla noastră, indiferent cum ar fi fost, că nu poate fi înmormântată ca un câine. Astăzi am scos-o de la morga spitalului, am adus-o la cimitirul Berceni 2, urmează în vreo 20 de minute această slujbă de stâlpi, creștinească, va veni părintele Cărămizaru și îi mulțumesc foarte mult’, a spus prezentatoarea.

