Interes uriaș pentru construcția nodului rutier Cugir, de pe A1: 17 oferte au fost depuse pentru contract

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Interes uriaș din partea marilor constructori pentru realizarea nodului rutier de la Cugir, de pe autostrada A1. Directorul general al CNAIR, Cristian Pistol, a anunțat marți, 13 septembrie, că au fost depuse nu mai puțin de 17 oferte pentru acest proiect finanțat din fonduri europene.
Acest nod rutier va asigura legătura dintre Autostrada A1, la km 328+250, în zona localității Șibot, din județul Alba, și drumul județean DJ 704, realizând astfel conexiunea directă pentru orașul Cugir și localitățile din jur la rețeaua de autostrăzi.
Printre companiile înscrise se numără constructori precum Strabag, Porr, Geiger, Bog'Art, Retter sau Con-A.
„Realizarea Nodului Rutier Cugir va avea un rol important în modernizarea și dezvoltarea rețelei de transport din zonă, aducând inclusiv noi oportunități economice”, a precizat șeful CNAIR.
Contractul, finanțat din fonduri europene nerambursabile, trebuie finalizat în 18 luni, dintre care 6 luni proiectare și 12 luni execuție.
Un număr de 17 ofertanți s-au înscris la licitație. Aceștia sunt:
1. Asocierea Antrepriza de Reparații și Lucrări A R L Cluj SA (lider) – Strabag SRL
2. Asocierea Birendra S.R.L. (lider) – Citadin Prest S.A.
3. Bog'Art SRL
4. Asocierea Con-A Operations (lider) – Cadsil SRL
5. Asocierea Concelex (lider) – X-Way Infrastructure SRL
6. Asocierea Diferit AG SRL (lider) – Viarom Construct SRL
7. Asocierea Drum Asfalt (lider) – Dacia Faber S.R.L. – D P Consult
8. Asocierea Drumuri și Poduri Banat S.R.L. (lider) – SC Evo Line Creation SRL
9. Asocierea Electrogrup SRL (lider) – Florea Grup SRL – Roads Design SRL
10. Asocierea Elis Pavaje SRL (lider) – Austal SRL – Different Action SRL – Traiectoria Dreaptă SRL
11. Geiger Transilvania SRL
12. Porr Construct SRL
13. Asocierea Prenis SRL (lider) – Explan SRL – Cml.ro SRL
14. Asocierea Freyrom S.A. (lider) – Procons Group S.R.L.
15. Retter Projectmanagement SRL
16. Asocierea Terra Building S.R.L. (lider) – Artera Blue SRL – Evropeiski Patishta
17. Asocierea Unitip Global SRL (lider) – Infra Expert AD.
Urmează acum evaluarea ofertelor și stabilirea unui câștigător.