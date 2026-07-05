Necesitatea acestui proiect a fost identificată încă din 2022, în urma unui studiu de prefezabilitate privind extinderea accesului pe autostrăzile din România.

Ulterior, în 2023, au fost realizate analize tehnice pentru a evalua starea drumului județean DJ 222 și a pasajului ce traversează autostrada în zona propusă, stabilindu-se soluțiile tehnice pentru implementare.

Nodul rutier va conecta traficul de pe Autostrada Soarelui cu rețeaua de drumuri naționale și regionale, facilitând accesul locuitorilor din zonele Medgidia și Peștera, anunță Agerpres. Potrivit autorităților, acest proiect va reduce semnificativ timpii de deplasare, va îmbunătăți siguranța traficului și va contribui la scăderea emisiilor poluante.

Proiectul face parte dintr-un program național amplu, menit să dezvolte infrastructura rutieră a României.

Autostrada A2, singura legătură directă dintre București și litoral, este cunoscută pentru aglomerările din sezonul estival.

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