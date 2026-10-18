Iranul dă un ultimatum SUA și cere redeschiderea Strâmtorii Ormuz. Ce condiție blochează acordul

Iranul este dispus să redeschidă Strâmtoarea Ormuz în decurs de șapte zile, dacă Statele Unite ale Americii acceptă condițiile impuse de Teheran, a declarat duminică, 18 octombrie, ministrul iranian de externe, Abbas Araghchi.

Oficialul iranian a reafirmat că propunerea, formulată inițial în septembrie, rămâne valabilă.

„Situația noastră este clară și se bazează pe propunerea de șapte zile prezentată SUA. Ei au transmis comentarii pe care le analizăm, dar oferta noastră rămâne valabilă, iar dacă ar exista vreo onestitate din partea SUA, ceea ce nu este cazul, calea spre redeschiderea Strâmtorii Ormuz este evidentă”, a spus Abbas Araghchi în timpul unei întâlniri la Bagdad cu Organizația Cooperării Islamice, potrivit Reuters.

Negocierile între cele două state sunt însă blocate, după ce Washingtonul nu a îndeplinit cele șapte condiții esențiale pentru redeschiderea strategicii strâmtori. Printre cerințele Iranului se numără ridicarea blocadei asupra porturilor sale, eliminarea sancțiunilor americane asupra exporturilor de petrol și încetarea ostilităților pe toate fronturile regionale.

Cu toate acestea, vicepreședintele SUA, JD Vance, a declarat că Iranul trebuie să reducă „în mod semnificativ” capacitatea de îmbogățire a uraniului pentru a îndeplini cerințele Washingtonului și a pune capăt conflictului armat care durează de opt luni.