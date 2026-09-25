Iranul a propus un plan de pace de 7 zile pentru redeschiderea Strâmtorii Ormuz, iar Xi Jingping a fost de acord cu el. Condițiile puse de Teheran

Iranul a propus un plan de șapte zile pentru redeschiderea Strâmtorii Ormuz și reluarea negocierilor cu SUA, a anunțat ministrul de externe iranian Abbas Araghchi, în cadrul unei conferințe de presă la New York. Potrivit CBS News, propunerea iraniană reia în mare parte prevederile Memorandumului de Înțelegere în 14 puncte, semnat în iunie 2026 de președintele Donald Trump.

„Dacă anumite condiții sunt îndeplinite, strâmtoarea va fi redeschisă în termen de șapte zile și discuțiile vor începe”, a declarat Araghchi în marja Adunării Generale a ONU.

Propunere de reluare a negocierilor

Potrivit sursei citate, negocierile între părți sunt încă într-un stadiu incipient, dar mediatorii americani au exprimat un optimism rezervat.

Totuși, secretarul de stat Marco Rubio a adoptat un ton mai precaut, afirmând că „nu au fost înregistrate progrese semnificative”. De altfel, Jared Kushner, ginerele președintelui Trump, și trimisul special al SUA, Steve Witkoff, conduc eforturile diplomatice pentru a stabili termenii unui posibil armistițiu și a relua discuțiile asupra unui acord final.

Presiuni internaționale pentru soluționarea crizei

Într-o declarație, senatorul republican John Kennedy din Louisiana a subliniat că SUA trebuie să ia o decizie clară în ceea ce privește implicarea în conflictul cu Iranul: „Trebuie să decidem dacă rămânem și escaladăm situația sau dacă ne retragem”.

Kennedy, care a votat împotriva rezoluției Senatului ce urmărea limitarea puterilor de război ale președintelui Trump în legătură cu Iranul, a adăugat că „problema parțialei închideri a Strâmtorii Ormuz nu este doar o problemă americană, ci una globală”.

El a cerut, de asemenea, ajutorul președintelui chinez Xi Jinping în gestionarea crizei, susținând că „Xi Jinping ar putea deschide acel loc cu un simplu apel telefonic”.

Apelul Chinei la dialog

Președintele Chinei, Xi Jinping, prezent joi la Casa Albă pentru o întâlnire cu omologul său american, a cerut încetarea rapidă a războiului din Iran prin negocieri, potrivit agenției de presă Xinhua.

„Statele Unite și Iranul trebuie să soluționeze problemele prin negocieri cât mai curând posibil”, a declarat Xi după întâlnirea cu Trump.

Cu toate acestea, ambasadorul SUA în China, David Perdue, a reiterat poziția fermă a Washingtonului față de orice ajutor oferit Iranului.

„Am transmis clar că orice ajutor acordat Iranului, direct sau indirect, fie că este vorba de informații, piese sau echipamente militare, este complet inacceptabil”, a declarat Perdue pentru CNBC.

Deși SUA suspectează că Beijingul ar fi oferit sprijin indirect Iranului pentru menținerea închiderii Strâmtorii Ormuz, nu există încă dovezi directe care să confirme aceste suspiciuni.

Impactul anunțului unui plan de pace asupra pieței petroliere

Pe fondul speculațiilor privind un potențial acord între SUA și Iran, prețurile petrolului au înregistrat fluctuații în această săptămână. Vineri, prețul petrolului Brent la nivel internațional a scăzut cu aproximativ 2,5%, ajungând la 103 dolari pe baril la mijlocul zilei.

„Este o ofertă dubioasă, având în vedere că Iranul nu și-a schimbat condițiile anterioare”, a declarat Patrick O’Hare, analist la Briefing.com.

În acest context, președintele iranian Masoud Pezeshkian a declarat joi că Teheranul dorește un acord de pace înainte de alegerile intermediare din SUA, contrazicând afirmațiile lui Donald Trump, care susține că Iranul ar prefera să aștepte rezultatele scrutinului pentru a încheia o înțelegere.

Donald Trump și Xi Jinping au discutat despre războiul din Iran

Vineri, președintele Trump a confirmat că a discutat despre conflictul din Iran cu președintele Xi Jinping, în cadrul vizitei acestuia în SUA. Întrebat despre perspectivele redeschiderii Strâmtorii Ormuz, Trump a declarat: „Cred că ne vom descurca excelent”.