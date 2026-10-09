Jurista Navi Pillay a câștigat Premiul Nobel pentru Pace în 2026, dar Comitetul nu a reușit să ia legătura cu ea

Comitetul Nobel de la Oslo a acordat vineri Premiul Nobel pentru Pace pe anul 2026 juristei sud-africane Navanethem „Navi” Pillay, în semn de recunoaștere a eforturilor sale pentru promovarea păcii și a dreptului internațional. Comitetul nu a reușit să ia legătura cu jurista pentru a o anunța.

Navi Pillay a primit Premiul Nobel pentru Pace în 2026

Premiul Nobel pentru Pace din 2026 a fost atribuit lui Navi Pillay, potrivit anunțului făcut de Comitetul Nobel norvegian la Oslo. Jørgen Watne Frydnes, președintele Comitetului, a declarat că Pillay a fost recompensată pentru „curajul și integritatea excepționale” cu care a contribuit la consolidarea unei ordini juridice globale mai cuprinzătoare.

Cine este jurista sud-africană Navi Pillay

Născută într-o familie de origine tamilă indiană în perioada apartheidului din Durban, Africa de Sud, Navi Pillay a devenit avocată și pionieră în domeniul juridic, confruntându-se cu discriminare structurală și segregare. Cariera sa a inclus apărarea lui Nelson Mandela și a altor opozanți ai apartheidului, precum și funcții importante la nivel internațional.

Pillay a fost judecătoare la Curtea Supremă din Africa de Sud, la Tribunalul Penal Internațional pentru Rwanda și la Curtea Penală Internațională. De asemenea, a ocupat funcția de Înalt Comisar al Națiunilor Unite pentru Drepturile Omului și a prezidat Comisia Internațională Independentă de Anchetă a ONU privind Teritoriile Palestiniene Ocupate. În prezent, Pillay este judecătoare la Curtea Internațională de Justiție în procesul în care Myanmar este acuzat de genocid.

Comitetul nu a reușit să ia legătura cu Pillay

Totodată, Comitetul a anunțat că încă nu a reușit să ia legătura cu jurista sud-africană pentru a o anunța că ea este laureata din 2026.

După ce a făcut public numele câștigătoarei, Jørgen Watne Frydnes, preşedintele Comitetului Nobel din Norvegia, i-a transmis:

„Dacă vedeţi că vă sună un număr norvegian, vă rog să răspundeţi. Mi-ar plăcea foarte mult să vorbesc cu dumneavoastră cât mai curând”, a spus el.

Ce spune Comitetul Nobel despre decizia din 2026

Comitetul Nobel a evidențiat contribuția semnificativă a lui Navi Pillay la extinderea sferei și impactului dreptului internațional. Jørgen Watne Frydnes a subliniat că premiul este un mesaj de susținere pentru dreptul internațional și instituțiile sale, considerându-le „piatra de temelie a unei lumi mai pașnice”.

Întrebat de ce premiul a fost acordat unei persoane și nu unei instituții, Frydnes a explicat: „Sperăm că acest premiu va consolida instituțiile și persoanele implicate, nu doar pe Navi Pillay, ci în special pe ea”.

Referitor la cei care contestă sau sancționează instanțele internaționale, președintele Comitetului Nobel a declarat: „Acesta este cu siguranță un mesaj adresat celor care atacă și subminează sistemul internațional, sistemul internațional bazat pe norme și instituțiile. Absolut”.

Peste 280 de candidați au fost nominalizați la Premiul Nobel pentru Pace în 2026

În acest an, 287 de candidați au fost nominalizați pentru Premiul Nobel pentru Pace, însă lista completă a candidaților rămâne secretă timp de 50 de ani. Comitetul Nobel nu a reușit să ia legătura cu Navi Pillay pentru a-i comunica personal decizia, președintele Frydnes adresându-i public rugămintea de a răspunde unui apel din Norvegia.

Alegerea lui Navi Pillay survine într-un context în care președintele american Donald Trump, susținut de Israel, Pakistan și Cambodgia pentru nominalizare, era cotat cu șanse mici de câștig. Trump a criticat anterior Curtea Penală Internațională și a acuzat Africa de Sud de discriminare împotriva albilor. Totuși, Donald Trump încă visează la Premiul Nobel pentru Pace, însă nu a convins Comitetul nici în 2026, deși consideră că este candidatul ideal.

Premiul Nobel pentru Pace va fi decernat în decembrie la Oslo

Premiul Nobel pentru Pace, în valoare de 12 milioane de coroane suedeze (aproximativ 1,2 milioane de dolari), va fi decernat la Oslo pe 10 decembrie, data la care este comemorat Alfred Nobel, fondatorul acestor premii.