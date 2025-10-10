Cine este Maria Corina Machado

Maria Corina Machado s-a născut în 1967, în Venezuela. Este inginer industrial și una dintre cele mai importante figuri ale opoziției față de regimurile autoritare conduse de Hugo Chávez și, ulterior, Nicolás Maduro.

A fost aleasă membră a Adunării Naționale a Venezuelei între 2011 și 2014, unde s-a remarcat prin criticile sale directe la adresa abuzurilor de putere, represiunii politice și crizei umanitare care a lovit țara. În 2013, a fondat partidul liberal Vente Venezuela, iar patru ani mai târziu a participat la crearea alianței Soy Venezuela, care a unit forțele pro-democrație din țară, depășind diviziunile politice tradiționale.

„Democrația depinde de oamenii care refuză să tacă și care îndrăznesc să facă un pas înainte în ciuda riscurilor”, se arată în motivația oficială a Comitetului Nobel.

De la candidată blocată la simbol al rezistenței

În 2023, Machado și-a anunțat candidatura la președinția Venezuelei pentru alegerile din 2024, fiind desemnată candidata comună a opoziției. Regimul Maduro a reacționat imediat: autoritățile au interzis participarea ei la scrutin și au deschis anchete împotriva echipei sale.

În ciuda acestei interdicții, Machado a continuat să sprijine opoziția, îndemnându-și susținătorii să participe la alegeri și să documenteze fiecare vot. Ea l-a sprijinit public pe Edmundo González Urrutia, candidatul alternativ al opoziției, care potrivit documentelor electorale ar fi câștigat scrutinul.

În ciuda dovezilor, regimul a refuzat să recunoască rezultatul și a consolidat controlul asupra instituțiilor statului.

„Am fost nevoită să trăiesc ascunsă, dar am rămas în țară, pentru că nu putem construi democrația din exil”, spunea Machado într-o declarație publică, citată de Reuters.

O viață dedicată democrației

Machado a început lupta pentru libertate încă din tinerețe. În 1992, a fondat Fundația Atenea, destinată copiilor străzii din Caracas. Zece ani mai târziu, a înființat organizația Súmate, care promovează alegeri libere și corecte, instruind mii de voluntari în monitorizarea proceselor electorale.

În 2010, a fost aleasă deputat cu un număr-record de voturi, dar în 2014 regimul a exclus-o din Parlament. De atunci, a devenit una dintre cele mai incomode voci pentru guvernul Maduro. Machado a fost nevoită să-și continue activitatea în condiții de persecuție, iar în ultimul an a trăit în ascunzătoare din cauza amenințărilor la adresa vieții sale.

Sprijin internațional și recunoaștere globală

Lidera venezueleană a primit sprijin din partea unor senatori americani precum Rick Scott și Marco Rubio, care au lăudat curajul și determinarea ei în fața unui regim represiv. În 2024, Machado a fost distinsă cu Premiul Václav Havel pentru Drepturile Omului și a împărțit Premiul Saharov pentru Libertatea de Gândire cu președintele ales al Venezuelei, Edmundo González.

Comitetul Nobel norvegian a explicat decizia într-un comunicat oficial:

Maria Corina Machado primește Premiul Nobel pentru Pace pentru munca sa neobosită în promovarea drepturilor democratice pentru poporul venezuelean și pentru lupta sa pentru o tranziție justă și pașnică de la dictatură la democrație”.

Oficialii de la Oslo au subliniat că Machado întruchipează „speranța unui viitor în care cetățenii își pot exprima liber opiniile, pot vota și pot trăi în pace”.

O femeie care a devenit simbolul unei națiuni

Pentru milioane de venezueleni, Maria Corina Machado este mai mult decât un politician: este vocea unei țări care refuză să renunțe la libertate.

„Maria Corina Machado a demonstrat că instrumentele democrației sunt și instrumentele păcii”, a transmis Comitetul Nobel.

Ea rămâne în Venezuela, în ciuda pericolelor, pentru a continua să lupte pentru drepturile și demnitatea poporului său. Comitetul Nobel a avertizat, totodată, asupra declinului democrației în lume, menționând că „tot mai multe regimuri autoritare contestă normele democratice și recurg la violență”.

Iar premiul acordat Mariei Corina Machado este un semnal de sprijin pentru toți cei care luptă pașnic pentru libertate, într-o lume în care drepturile fundamentale sunt tot mai amenințate.

Premiul Nobel pentru Pace 2025, în valoare de 11 milioane de coroane suedeze, adică aproximativ 1,2 milioane de dolari, va fi decernat la Oslo, pe 10 decembrie, ziua comemorării morții fondatorului premiului, Alfred Nobel.

Comentarii (1)
diss1958 10.10.2025, 13:18

Complimenti! Bine că nu e Trump care credea câ totul este de vânzare. Ii reamintim d- lui Trump că după 200 de zile de mandat nu a realizat absolut nimic! Ba da! Un haos pe întreg Mapamondul, exact ca în capul lui.

