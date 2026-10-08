Donald Trump încă visează la Premiul Nobel pentru Pace: „Ar fi o mare rușine pentru ei”

Preşedintele american Donald Trump şi-a exprimat din nou dorința de a obține Premiul Nobel pentru Pace, considerând că ar fi un laureat ideal, după ce anul trecut, în pofida insistențelor, nu a convins comitetul ce acordă prestigioasa distincţie internațională.

Câștigătorul Premiului Nobel pentru Pace 2026 va fi anunțat vineri, la Oslo. În acest context, Donald Trump a recunoscut miercuri că încă nu a renunțat la ideea de a fi obține medalia.

„Nu ştiu care va fi decizia lor. Au reputaţia de a nu-l acorda unor persoane ca mine”, a declarat președintele american, citat de AFP.

„Cred că ar fi o mare ruşine pentru ei”, a adăugat Trump, referindu-se la posibilitatea ca nici anul acesta să nu fie onorat cu premiul pe care îl dorește atât de mult.

Motivele invocate de Trump pentru a obține Nobelul pentru Pace

Liderul republican de la Casa Albă a enumerat motivele pentru care, în opinia sa, ar trebui să fie laureat cu Nobelul pentru Pace. „Am pus capăt la opt războaie”, a reafirmat el, la fel ca anul trecut.

„Şi poate că am împiedicat distrugerea totală a lumii, deoarece Iranul nu va avea niciodată arma nucleară. Şi asta este un lucru bun, un lucru foarte bun”, a continuat el, justificându-și războiul lansat împreună cu Israel.

Premiul primit indirect și trădarea opoziției venezuelene

În pofida insistențelor lui Trump, Premiul Nobel pentru Pace 2025 a fost atribuit liderului opoziției din Venezuela, Corina Maria Machado.

Cea din urmă a ales să-i transmită medalia lui Trump, după ce a fost primită prin ușa din spate la Casa Albă. „M-am simţit foarte onorat să-l primesc indirect”, şi-a amintit el.

Cu toate aceastea, Trump a declarat despre Machado că nu este capabilă să conducă Venezuela și, după capturarea dictatorului Nicolas Maduro, a ales să continue colaborarea cu oameni ai vechiului regim.

Șanse minime la Nobelul pentru Pace în 2026

Candidatura lui Donald Trump la Premiul Nobel pentru Pace a fost propusă chiar de prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu, alături de care a atacat Iranul, dar şi de Guvernul Pakistanului.