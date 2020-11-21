În urma scrutinului de duminică, 6 decembrie 2020, vor fi aleși 136 de senatori și 329 de deputați. Numărul candidaților la alegerile parlamentare din acest an a crescut la 7.136, în timp ce în anul 2016 erau pe liste 6.476.

Candidați PNL Botoșani la alegerile parlamentare 2020

Candidați PNL Botoșani la Senat

ACHIŢEI VASILE-CRISTIAN

ILIUŢĂ VIOREL

ADĂSCĂLIŢEI MONICA-DELIA

CILIBIU EUSEBIU-LAURENŢIU

LEBĂDĂ RADU

Candidați PNL Botoșani la Camera Deputaților

ŞOPTICĂ COSTEL

OLOERIU DAN

ROMAN CRISTIAN-CONSTANTIN

GRIGORAŞ RADU

HOLCA AGNES-MIHAELA

RĂILEANU MONICA

BORFOTINĂ IONEL-LUCIAN

MAXIM OVIDIU CONSTANTIN

Candidați PSD Botoșani la alegerile parlamentare 2020

Candidați PSD Botoșani la Senat

TRUFIN LUCIAN

LUPAŞCU COSTEL

GURALIUC ELENA-RAMONA

MURARIU MARIAN

BARBACARIU SILVIU

Candidați PSD Botoșani la Camera Deputaților

BUDĂI MARIUS-CONSTANTIN

ŞLINCU DAN-CONSTANTIN

PĂTRĂUCEANU CONSTANTIN-NECULAI

HUŢU ALEXANDRA

LĂZĂRUC DANA

NISTOR CONSTANTIN-CRISTIAN

GURĂU EDUARD

MANOLACHE CIPRIAN

Candidați USR PLUS Botoșani la alegerile parlamentare 2020

Candidați USR PLUS Botoșani la Senat

SÎRBU TUDOR

CÎMPANU FLORIN-CRISTIAN

BURLACU DORU GHEORGHE

PETROVICI PETRUŢA-SIMONA

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Candidați USR PLUS Botoșani la Camera Deputaților

DRANCĂ ANDREI-IULIAN

LĂCĂTUŞU-ANDREI CRISTINA-ANETA

OLENIUC MAGDA

GRIGORAŞ CIPRIAN

IFTODE EUSEBIU-ILIE

LIUŢE BOGDAN-CEZAR

HUDIŞTEANU DUMITRU-PAUL

ZACREŢCHI SERGIU-DAN

Candidați UDMR Botoșani la alegerile parlamentare 2020

Candidați UDMR Botoșani la Senat

OKOS CAROL

MĂRGINEAN IOAN

PÉTER GYÖRGY-ÁRPÁD

DUJ ERIKA-ANDREA

COLOSVARI ILEANA

Candidați UDMR Botoșani la Camera Deputaților

ANTAL GÉZA

CSORBA ZSUZSANNA-EMESE

KISS ENIKŐ

KIS LEHEL

PORTIK LORÁNT-ANDRÁS

MUREŞAN ILDIKO

BIRÓ ATTILA-BÉLA

BALAZS ALBERT-STEFAN

Candidați PRO România Botoșani la alegerile parlamentare 2020

Candidați PRO România Botoșani la Senat

ȚURCANU ROXANA-FLORENTINA

ATUDOROAE ALIN-DANIEL

TANASĂ PETRU-ALBERT

ŞTEFAN VIRGINIA-SILVIA

ŞTEFAN NARCIS

Candidați PRO România Botoșani la Camera Deputaților

HUNCĂ MIHAELA

SILEGEANU CĂTĂLIN

SĂLĂVĂSTRU AURICA

HÂRTIE GABRIEL

NISTOR GEORGETA-EDITA

HRIŢCU-LAFONTAIN MIHAELA

TOMA CONSTANTIN-LIVIU

TIMIŞAG LUCIAN

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Candidați PMP Botoșani la alegerile parlamentare 2020

Candidați PMP România Botoșani la Senat

PETRESCU CRISTIAN

POPESCU GEORGE

VIZITIU DIONISIE-TEODOR

CONSTANTINICĂ ELENA-MAGDALENA

SÎRBU GABRIEL

Candidați PMP România Botoșani la Camera Deputaților

VIZITIU CEZAR-CRISTIAN

POPESCU CORNELIU

CIUBOTARU TANIA-ANCA

MISTRINESCU LUCICA-NICOLINA

VECLIUC SÎNZIANA-MĂDĂLINA

RĂILEANU DORINEL

ALEXA ELENA

IOSUB ALEXANDRU-CĂTĂLIN

Candidați Partidul Noua Românie Botoșani la alegerile parlamentare 2020

Candidați Partidul Noua Românie Botoșani la Senat

TĂRCUŢĂ DUMITRU

Candidați Partidul Noua Românie Botoșani la Camera Deputaților

PRIMAC-POPOVICI MARIA

Candidați Alianța pentru Unirea Românilor Botoșani la alegerile parlamentare 2020

Candidați Alianța pentru Unirea Românilor Botoșani la Senat

COSMA DORINEL

ROTARU PAMFIL-TEOFIL

MASCAN ADRIAN

ANTOCHI OLGA

MELINTE RODICA

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Candidați Alianța pentru Unirea Românilor Botoșani la Camera Deputaților

FEODOROV LUCIAN

GRĂDINARU RADU-VICENŢIU

ANTOCHI CONSTANTIN

ONOFREI CONSTANTIN

IANCU CIPRIAN

MURARU PETRU-CLAUDIU

ROTARIU MARICICA

AVĂDĂNEI MIOARA

Candidați Partidul Verde Botoșani la alegerile parlamentare 2020

Candidați Partidul Verde Botoșani la Senat

MONORANU TODIRICĂ

GURALIUC PETRONELA

POPA CĂTĂLIN

ABABEI CRISTINEL-IONEL

VLAD EUGEN

Candidați Partidul Verde Botoșani la Camera Deputaților

BURLACU SILVER-ŞTEFAN

PANCU ANDREI-ALEXANDRU

BENEA CONSTANTIN

SAUCIUC MIOARA-GABRIELA

TODIRIANU GABRIEL

BURLACU CIPRIAN IONEL

CHEBAC GEANINA-MIRELA

ASAFTEI DUMITRU-CRISTIAN

Candidați Partidul Ecologist Român Botoșani la alegerile parlamentare 2020

Candidați Partidul Ecologist Român Botoșani la Senat

ISPIR CONSTANTIN

BORFOTINĂ GHEORGHE

MUSCALIUC ALINA

NEAGU JÎNICA-OLTEA

BATCĂ PETRU

Candidați Partidul Ecologist Român Botoșani la Camera Deputaților

CARMOCANU GHEORGHE

GLODEANU-BOSÂNCIAN GHEORGHE

GAIDUR IOAN

FILIP PETRU

BACIU ANDREI-SORIN

OBADĂ MIHAELA

ROMAN ION

TANASĂ FLORENTIN

Candidați Partidul România Mare Botoșani la alegerile parlamentare 2020

Candidați Partidul România Mare Botoșani la Senat

DOCTORESCU DANIEL

BAHNĂ CRISTINA

IONIŢĂ MARCEL

CALMUSCHI DANIELA IRINA

JUGARIU OVIDIU

Candidați Partidul România Mare Botoșani la Camera Deputaților

GHEORGHIŢĂ GHEORGHE

DULGHERU ALEXANDRU-VIOREL

ZOIŢANU ILIE

MIHALACHE RĂZVAN-BOGDAN

FLOREA CAMELIA-ANCA

IGNAT DANIELA-CRISTINA

TAPALAGĂ ALINA-FLORENTINA

PĂNESCU ANA-MARIA

Candidați Partidul Puterii Umaniste (Social-Liberal) Botoșani la alegerile parlamentare 2020

Candidați Partidul Puterii Umaniste (Social-Liberal) Botoșani la Senat

PARAMANOV ANDREI

LĂZĂRUC MARCEL-EUGEN

GRIGORE AIDA-ELENA

GHEORGHIU LILIANA-CORNELIA

DĂNUŢĂ ŞTEFAN-VIOREL

Candidați Partidul Puterii Umaniste (Social-Liberal) Botoșani la Camera Deputaților

DĂNUŢĂ CORINA

ATITIENEI ANA-MARIA

FICIORU ALEXANDRA

CIOBANU ANGELICA

CONDRATOV ANDREI

CĂZĂCUŢU NINA

TANASE MAGDA-ELENA

APARASCHIVEI VASILICA-OANA

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