În urma scrutinului de duminică, 6 decembrie 2020, vor fi aleși 136 de senatori și 329 de deputați. Numărul candidaților la alegerile parlamentare din acest an a crescut la 7.136, în timp ce în anul 2016 erau pe liste 6.476.

Candidați PNL Botoșani la alegerile parlamentare 2020

Candidați PNL Botoșani la Senat

ACHIŢEI VASILE-CRISTIAN
ILIUŢĂ VIOREL
ADĂSCĂLIŢEI MONICA-DELIA
CILIBIU EUSEBIU-LAURENŢIU
LEBĂDĂ RADU

Candidați PNL Botoșani la Camera Deputaților

ŞOPTICĂ COSTEL
OLOERIU DAN
ROMAN CRISTIAN-CONSTANTIN
GRIGORAŞ RADU
HOLCA AGNES-MIHAELA
RĂILEANU MONICA
BORFOTINĂ IONEL-LUCIAN
MAXIM OVIDIU CONSTANTIN

Candidați PSD Botoșani la alegerile parlamentare 2020

Candidați PSD Botoșani la Senat

TRUFIN LUCIAN
LUPAŞCU COSTEL
GURALIUC ELENA-RAMONA
MURARIU MARIAN
BARBACARIU SILVIU

Candidați PSD Botoșani la Camera Deputaților

BUDĂI MARIUS-CONSTANTIN
ŞLINCU DAN-CONSTANTIN
PĂTRĂUCEANU CONSTANTIN-NECULAI
HUŢU ALEXANDRA
LĂZĂRUC DANA
NISTOR CONSTANTIN-CRISTIAN
GURĂU EDUARD
MANOLACHE CIPRIAN

Candidați USR PLUS Botoșani la alegerile parlamentare 2020

Candidați USR PLUS Botoșani la Senat

SÎRBU TUDOR
CÎMPANU FLORIN-CRISTIAN
BURLACU DORU GHEORGHE
PETROVICI PETRUŢA-SIMONA

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Candidați USR PLUS Botoșani la Camera Deputaților

DRANCĂ ANDREI-IULIAN
LĂCĂTUŞU-ANDREI CRISTINA-ANETA
OLENIUC MAGDA
GRIGORAŞ CIPRIAN
IFTODE EUSEBIU-ILIE
LIUŢE BOGDAN-CEZAR
HUDIŞTEANU DUMITRU-PAUL
ZACREŢCHI SERGIU-DAN

Candidați UDMR Botoșani la alegerile parlamentare 2020

Candidați UDMR Botoșani la Senat

OKOS CAROL
MĂRGINEAN IOAN
PÉTER GYÖRGY-ÁRPÁD
DUJ ERIKA-ANDREA
COLOSVARI ILEANA

Candidați UDMR Botoșani la Camera Deputaților

ANTAL GÉZA
CSORBA ZSUZSANNA-EMESE
KISS ENIKŐ
KIS LEHEL
PORTIK LORÁNT-ANDRÁS
MUREŞAN ILDIKO
BIRÓ ATTILA-BÉLA
BALAZS ALBERT-STEFAN

Candidați PRO România Botoșani la alegerile parlamentare 2020

Candidați PRO România Botoșani la Senat

ȚURCANU ROXANA-FLORENTINA
ATUDOROAE ALIN-DANIEL
TANASĂ PETRU-ALBERT
ŞTEFAN VIRGINIA-SILVIA
ŞTEFAN NARCIS

Candidați PRO România Botoșani la Camera Deputaților

HUNCĂ MIHAELA
SILEGEANU CĂTĂLIN
SĂLĂVĂSTRU AURICA
HÂRTIE GABRIEL
NISTOR GEORGETA-EDITA
HRIŢCU-LAFONTAIN MIHAELA
TOMA CONSTANTIN-LIVIU
TIMIŞAG LUCIAN

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Candidați PMP Botoșani la alegerile parlamentare 2020

Candidați PMP România Botoșani la Senat

PETRESCU CRISTIAN
POPESCU GEORGE
VIZITIU DIONISIE-TEODOR
CONSTANTINICĂ ELENA-MAGDALENA
SÎRBU GABRIEL

Candidați PMP România Botoșani la Camera Deputaților

VIZITIU CEZAR-CRISTIAN
POPESCU CORNELIU
CIUBOTARU TANIA-ANCA
MISTRINESCU LUCICA-NICOLINA
VECLIUC SÎNZIANA-MĂDĂLINA
RĂILEANU DORINEL
ALEXA ELENA
IOSUB ALEXANDRU-CĂTĂLIN

Candidați Partidul Noua Românie Botoșani la alegerile parlamentare 2020

Candidați Partidul Noua Românie Botoșani la Senat

TĂRCUŢĂ DUMITRU

Candidați Partidul Noua Românie Botoșani la Camera Deputaților

PRIMAC-POPOVICI MARIA

Candidați Alianța pentru Unirea Românilor Botoșani la alegerile parlamentare 2020

Candidați Alianța pentru Unirea Românilor Botoșani la Senat

COSMA DORINEL
ROTARU PAMFIL-TEOFIL
MASCAN ADRIAN
ANTOCHI OLGA
MELINTE RODICA

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Candidați Alianța pentru Unirea Românilor Botoșani la Camera Deputaților

FEODOROV LUCIAN
GRĂDINARU RADU-VICENŢIU
ANTOCHI CONSTANTIN
ONOFREI CONSTANTIN
IANCU CIPRIAN
MURARU PETRU-CLAUDIU
ROTARIU MARICICA
AVĂDĂNEI MIOARA

Candidați Partidul Verde Botoșani la alegerile parlamentare 2020

Candidați Partidul Verde Botoșani la Senat

MONORANU TODIRICĂ
GURALIUC PETRONELA
POPA CĂTĂLIN
ABABEI CRISTINEL-IONEL
VLAD EUGEN

Candidați Partidul Verde Botoșani la Camera Deputaților

BURLACU SILVER-ŞTEFAN
PANCU ANDREI-ALEXANDRU
BENEA CONSTANTIN
SAUCIUC MIOARA-GABRIELA
TODIRIANU GABRIEL
BURLACU CIPRIAN IONEL
CHEBAC GEANINA-MIRELA
ASAFTEI DUMITRU-CRISTIAN

Candidați Partidul Ecologist Român Botoșani la alegerile parlamentare 2020

Candidați Partidul Ecologist Român Botoșani la Senat

ISPIR CONSTANTIN
BORFOTINĂ GHEORGHE
MUSCALIUC ALINA
NEAGU JÎNICA-OLTEA
BATCĂ PETRU

Candidați Partidul Ecologist Român Botoșani la Camera Deputaților

CARMOCANU GHEORGHE
GLODEANU-BOSÂNCIAN GHEORGHE
GAIDUR IOAN
FILIP PETRU
BACIU ANDREI-SORIN
OBADĂ MIHAELA
ROMAN ION
TANASĂ FLORENTIN

Candidați Partidul România Mare Botoșani la alegerile parlamentare 2020

Candidați Partidul România Mare Botoșani la Senat

DOCTORESCU DANIEL
BAHNĂ CRISTINA
IONIŢĂ MARCEL
CALMUSCHI DANIELA IRINA
JUGARIU OVIDIU

Candidați Partidul România Mare Botoșani la Camera Deputaților

GHEORGHIŢĂ GHEORGHE
DULGHERU ALEXANDRU-VIOREL
ZOIŢANU ILIE
MIHALACHE RĂZVAN-BOGDAN
FLOREA CAMELIA-ANCA
IGNAT DANIELA-CRISTINA
TAPALAGĂ ALINA-FLORENTINA
PĂNESCU ANA-MARIA

Candidați Partidul Puterii Umaniste (Social-Liberal) Botoșani la alegerile parlamentare 2020

Candidați Partidul Puterii Umaniste (Social-Liberal) Botoșani la Senat

PARAMANOV ANDREI
LĂZĂRUC MARCEL-EUGEN
GRIGORE AIDA-ELENA
GHEORGHIU LILIANA-CORNELIA
DĂNUŢĂ ŞTEFAN-VIOREL

Candidați Partidul Puterii Umaniste (Social-Liberal) Botoșani la Camera Deputaților

DĂNUŢĂ CORINA
ATITIENEI ANA-MARIA
FICIORU ALEXANDRA
CIOBANU ANGELICA
CONDRATOV ANDREI
CĂZĂCUŢU NINA
TANASE MAGDA-ELENA
APARASCHIVEI VASILICA-OANA

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