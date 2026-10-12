Luca Niculescu continuă consultările pentru formarea Guvernului. Programul întâlnirilor de luni și data la care va fi prezentată lista miniștrilor

Premierul desemnat, Luca Niculescu, intră în etapa decisivă a consultărilor pentru stabilirea noii formule guvernamentale și definirea programului politic. Dupӑ discuțiile purtate săptămâna trecută cu reprezentanții PSD, PNL și UDMR, Niculescu se întâlnește luni, 12 octombrie 2026, cu formațiunile USR, grupul minorităților naționale, PACE-Întâi România și Uniți pentru România (UPR).

Runda de întrevederi va debuta la ora 12:00 la sediul Uniunii Salvați România, urmând ca de la ora 14:00 discuțiile să continue la Palatul Parlamentului cu reprezentanții minorităților naționale. Ulterior, premierul desemnat va primi delegațiile partidelor PACE - Întâi România, de la ora 16:00, și UPR, de la ora 17:00.

Formațiunile AUR și S.O.S România nu au fost incluse în calendarul oficial al consultărilor.

Cabinetul și programul de guvernare, prezentate joi

În ciuda negocierilor intense, premierul desemnat a precizat că finalul săptămânii trecute nu a adus încă o decizie definitivă în privința structurii exacte a viitorului executiv, însă obiectivul principal rămâne obținerea unei susțineri parlamentare stabile.

Evaluând primele runde de discuții drept „constructive și de substanță”, Luca Niculescu a confirmat că decizia finală va fi structurată la mijlocul acestei săptămâni. Propunerea oficială privind Programul de Guvernare și echipa de miniștri va fi depusă joi la Parlament.

Niculescu a respins ferm ipoteza unei eventuale depuneri a mandatului în cazul în care negocierile pentru majoritate întâmpină dificultăți, subliniind că ia în calcul atât varianta unui guvern politic, cât și opțiunea uneia de tip tehnocrat, dacă contextul o va impune.

Urgențele economice sunt rectificarea bugetară și pensiile

Paralel cu negocierile politice, echipa premierului desemnat lucrează la redactarea priorităților economice pentru perioada imediat următoare.

Printre măsurile urgente identificate se numără aprobarea unei rectificări bugetare rapide pentru prevenirea blocajelor instituționale și definitivarea proiectului de buget pentru anul 2027 până la finalul lunii decembrie.

Pe plan social, noul executiv își propune identificarea resurselor pentru protejarea categoriilor vulnerabile, având ca prioritate indexarea pensiilor mici și reluarea dialogului pe marginea legii salarizării unitare.