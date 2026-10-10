Echipa executivă condusă de premierul desemnat Luca Niculescu lucrează la definitivarea noului program de guvernare. Pachetul de măsuri pregătit de viitorul Cabinet este orientat pe mai multe paliere strategice, principalele obiective fiind relansarea economică, protejarea puterii de cumpărare și sprijinirea categoriilor vulnerabile afectate de valul de scumpiri și de măsurile de ajustare fiscal-bugetară din ultima perioadă.

Printre primele decizii asumate se numără identificarea unor pârghii financiare care să permită creșterea veniturilor pentru românii cu pensii mici. Această categorie de populație a resimțit cel mai dur efectele inflației ridicate și ale creșterii costului vieții, motiv pentru care executivul își propune ca efortul general de consolidare fiscală să fie dublat de măsuri concrete de solidaritate socială.

În ceea ce privește sectorul public, premierul desemnat a anunțat că va relua consultările oficiale pentru adoptarea noii legi a salarizării unitare. Obiectivul declarat al acestui demers este construcția unui sistem mai echitabil și predictibil, cu un calendar clar de aplicare, adaptat posibilităților reale ale bugetului de stat.