Premierul desemnat Luca Niculescu a declarat vineri, 9 octombrie, la Digi24, că intenționează ca pe 15 octombrie să depună la Parlament programul și lista cu cabinetul de miniștri. „Toate variantele sunt pe masă”, a afirmat el, cu referire la variantele de Guvern la care lucrează.

„Ieri au fost primele discuții cu partidele. Au fost discuții constructive, au fost discuții de substanță. Vor continua și în zilele următoare. Luni, o altă sesiune de discuții și, evident, concluziile le vom trage cel mai probabil joi (n.red 15 octombrie), când intenționez să depun programul și lista cu cabinetul de miniștri”, a spus Luca Niculescu, la o zi după consultările cu PSD, PNL și UDMR.

Întrebat dacă votul în Parlament ar putea avea loc vinerea viitoare, adică pe 16 octombrie, premierul desemnat a răspuns: „Aici sunt niște chestiuni mai tehnice pe care le decide Parlamentul. Cred că Birourile permanente le decid. Trebuie să fie audierile mai întâi și după aceea să fie votul”.

El a adăugat că a avut discuții bune cu reprezentanții partidelor politice, ceea ce îi dă speranțe că Guvernul său va trece de Parlament și a precizat că nu exclude nicio variantă de guvern.

„Toate opțiunile sunt pe masă: guvern tehnocrat, guvern hibrid, politic-tehnocrat, guvern politic. Evident că îmi doresc o majoritate cât mai solidă pentru un guvern care nu doar să treacă de votul Parlamentului, dar după aceea să poată să-și ducă la capăt cu bine programul, să facă reformele de care este nevoie, să facă schimbările de care este nevoie, să redea încrederea românilor că cei care îi conduc sunt oameni rezonabili și responsabili”, a subliniat Luca Niculescu.

Apoi a explicat de ce este optimist. „Toate partidele își dau seama de momentul dificil în care se află România. Suntem în criză politică, avem probleme economice, avem probleme sociale, iar toată lumea este perfect conștientă de acest lucru. Am văzut deschideri ieri. Am văzut deschiderea de a vota un guvern. Nu toți sunt de acord cu tipul de guvern, dar există deschiderea de a avea un guvern. Adică sunt unele partide care doresc anticipate, dar partidele pe care le-am văzut ieri sunt conștiente că trebuie să ieșim rapid din acest blocaj politic”, a conchis premierul desemnat.

Reamintim că președintele Nicușor Dan a anunțat luni seară, 5 octombrie, că l-a desemnat pe Luca Niculescu să formeze un Guvern. Este al patrulea premier nominalizat de șeful statului în ultimele 4 luni, după Eugen Tomac (iunie), Adrian Veștea (iunie) și Siegfried Mureșan (septembrie).

Din acel moment, Luca Niculescu are 10 zile să vină în Parlament cu lista de miniștri și programul de guvernare. El este secretar de stat în MAE și coordonatorul aderării României la OCDE.

Joi, 8 octombrie, premierul desemnat a purtat primele negocieri pentru formarea noului Guvern: mai întâi cu PSD, apoi cu PNL și în final cu UDMR. Niciunul dintre cele trei partide nu a spus că nu va vota Guvernul Luca Niculescu în Parlament.