Luca Niculescu a vorbit despre șansele ca Guvernul condus de el să treacă de votul Parlamentului: „Sunt optimist”

Premierul desemnat Luca Niculescu a vorbit, într-o intervenție televizată la Observatorul Antenei 1, despre șansele pe care le are cabinetul care va fi condus de el să treacă de votul Parlamentului.

„Sunt optimist. Am văzut decizia PSD, vreau să le mulțumesc”

Întrebat despre posibilitatea ca noua echipă guvernamentală să obțină sprijinul necesar în plenul reunit, premierul desemnat s-a arătat încrezător în dialogul purtat cu formațiunile politice.

„Sunt optimist. Am văzut decizia PSD, vreau să le mulţumesc, am văzut şi deciziile PNL şi UDMR. Ele nu vor intra la guvernare, dar au anunţat că vor vota. Aveam toate variantele pe masă. Mi-ar fi plăcut să fim mai multe partide, dar înţeleg deosebirile şi priorităţile dintre ele”, a declarat Luca Niculescu.

Chestionat cu privire la modul în care va gestiona relația cu o formulă guvernamentală în care PSD deține majoritatea portofoliilor politice, premierul desemnat a punctat că accentul trebuie pus pe stabilitate.

„Cred că toată lumea este de acord că trebuie să încheiem această criză politică, şi nu să avem un armistriţiu de 2 - 3 săptămâni sau de două luni. Oamenii nu mai suportă să vadă ce se întâmplă. Dacă vorbiţi cu oamenii, vedeţi că ei asta vor: vor să existe înţelegere între partide pentru a da un guvern care să funcţioneze”, a afirmat premierul desemnat.

În ceea ce privește motivele care l-au determinat să accepte conducerea Guvernului într-un moment dificil și discuțiile purtate cu președintele Nicușor Dan, Luca Niculescu a declarat:

„Am avut mai multe discuţii, este o mare onoare, este o mare responsabilitate, după cum ştiţi, trecem printr-o criză multiplă, o criză economică şi chiar dacă ştiu că nu va fi simplă mi-am asumat această responsabilitate.” Întrebat de ce crede că a fost ales de Nicușor Dan, Niculescu a subliniat că: „Cred că a făcut-o pentru că lucrasem cu toate instituţiile, era nevoie de un sprijin politic, deci cred că acestea au fost argumentele, poate şi disponibilitatea de dialog”.

Lista de miniștri propusă de PSD pentru cabinetul Luca Niculescu

1.Viceprim-ministru şi Ministru al Afacerilor Interne- Marian Neacşu

2. Ministrul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale– Florin Barbu

3. Ministrul Sănătăţii- Alexandru Rogobete

4. Ministrul Muncii- Florin Manole

5. Ministrul Economiei- Daniel Zamfir

6. Ministrul Justiţiei- Radu Marinescu

7. Ministrul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei- Alexandru Stoica

8. Ministrul Transporturilor şi Infrastructurii- Ştefan Ovidiu Popa

9. Ministrul Mediului, Apelor şi Pădurilor- Natalia Intotero

10. Ministrul Investiţiilor şi Proiectelor Europene - Mihai Ghigiu

11. Ministrul Apărării Naţionale- Ştefan Radu Oprea.

De asemenea, preşedintele Asociaţiei pentru Energie Inteligentă (AEI), Dumitru Chisăliţă, ar urma să fie propus ministru al Energiei, la Ministerul Afacerilor Externe este vehiculat Dan Neculăescu, actualul ambasador al României la NATO, iar la Ministerul Educaţiei, consilierul prezidenţial Sorin Costreie.