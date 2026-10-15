Luca Niculescu depune azi programul de guvernare și lista miniștrilor susținută de PSD, PNL și UDMR, în Parlament

Premierul desemnat Luca Niculescu este așteptat să depună joi, 15 octombrie 2026, în Parlament, Programul de guvernare și lista de miniștri, marcând astfel începutul procesului de învestire a noului Executiv. PSD este singura formațiune care va intra oficial la guvernare, în timp ce PNL și UDMR și-au anunțat sprijinul pentru validarea guvernului. În schimb, USR și-a exprimat deja opoziția, liderul său, Dominic Fritz, declarând că va propune colegilor să nu voteze pentru susținerea cabinetului Niculescu.

11 ministere vor fi ale social democraților

Miercuri, 14 octombrie, PSD a votat în ședința de la Vila Lac să intre cu miniștri în Guvernul Luca Niculescu. În total, 11 ministere vor aparține social democraților.

„Partidul Social Democrat a luat decizia de a fi parte a soluției pentru ieșirea din acest blocaj național. Consiliul Politic Național a dat undă verde intrării PSD la guvernare, deoarece prioritățile solicitate de Partidul Social Democrat se regăsesc în programul de guvernare al viitorului cabinet Niculescu”, a anunțat președintele PSD, Sorin Grindeanu, miercuri seară.

Lista miniștrilor PSD care vor intra în Guvernul Luca Niculescu

Propunerile PSD pentru viitorul Cabinet îi includ, printre alții, pe Marian Neacșu ca viceprim-ministru și ministru al afacerilor interne, Florin Barbu la Agricultură, Alexandru Rogobete la Sănătate și Daniel Zamfir la Economie. Potrivit informațiilor Libertatea, lista miniștrilor PSD decisă miercuri seara este următoarea:

Viceprim-ministru și ministru al afacerilor interne - Marian Neacșu

Ministrul agriculturii și dezvoltării rurale - Florin Barbu

Ministrul sănătății - Alexandru Rogobete

Ministrul muncii - Florin Manole

Ministrul economiei - Daniel Zamfir

Ministrul justiției - Radu Marinescu

Ministrul dezvoltării, lucrărilor publice și administrației - Alexandru Stoica

Ministrul transporturilor și infrastructurii - Ovidiu Popa

Ministrul mediului, apelor și pădurilor - Natalia Intotero

Ministrul investițiilor și proiectelor europene - Mihai Ghigiu

Ministrul apărării naționale - Radu Oprea

Totodată, au mai rămas de stabilit cei 6 miniștri de la Externe, Energie, Cultură, Educație, Finanțe, plus un minister nou-înființat, referitor la Inteligența Artificială, însă aceștia ar urma să fie tehnocrați.

Sorin Grindeanu a detaliat prioritățile PSD din viitorul guvern

Miercuri seara, după ședința de la Vila Lac, liderul PSD a detaliat și prioritățile social democraților pentru viitorul guvern:

Prezentarea în Parlament a situației reale a deficitului bugetar și a datoriilor amânate, până la 1 noiembrie 2026.

Semnarea unui memorandum cu mediul de afaceri și sindicatele pentru predictibilitatea fiscală pe 2027, fără majorări de taxe.

Rectificarea bugetară pentru finanțarea spitalelor, serviciilor critice și funcționarea statului, până la 1 noiembrie 2026.

Evaluarea proiectelor finanțate din fonduri europene, PNRR sau bugetul de stat.

Implementarea măsurilor din Planul de relansare economică, până la 15 noiembrie 2026.

Elaborarea bugetului de stat pentru 2027, cu respectarea țintelor de deficit, până la 1 decembrie 2026.

Măsuri pentru asigurarea energiei și încălzirii pe timpul iernii.

Indexarea pensiilor, inclusiv a celor militare, și a pensiei minime.

Eliminarea CASS pentru mame, veterani și persoane cu dizabilități.

Reforma administrativă, vizând comasarea voluntară a localităților mici și a serviciilor publice.

PNL și UDMR vor sprijini Guvernul Niculescu, dar nu vor face parte din Cabinet

În timp ce PSD intră oficial la guvernare, PNL și UDMR vor sprijini învestirea Guvernului Niculescu fără să facă parte din Executiv. Ilie Bolojan, liderul PNL, a declarat că liberalii iau în calcul semnarea unui acord politic cu premierul desemnat, dar fără angajamente de coaliție.

„În primele șase luni, PNL nu va iniția și nu va vota nicio moțiune de cenzură împotriva Guvernului Niculescu, atât timp cât premierul respectă principiile și obiectivele asumate prin acord”, a explicat Bolojan.

UDMR, prin președintele Kelemen Hunor, a anunțat, de asemenea, că va vota pentru învestirea guvernului și a programului de guvernare. „Importantă este încheierea acestui blocaj politic distructiv”, a subliniat Hunor.

USR intră în opoziție și cere alegeri anticipate

În contrast, USR continuă să solicite alegeri parlamentare anticipate, considerând că actuala criză politică nu poate fi rezolvată prin compromisuri între partide. Dominic Fritz, liderul USR, a precizat că va propune vineri Comitetului Politic al formațiunii ca parlamentarii să nu sprijine Guvernul Niculescu. „România are nevoie de un nou început”, a declarat Fritz.

Criza politică din România a început în luna mai

Contextul învestirii Guvernului Niculescu este marcat de o instabilitate politică prelungită. Totul a început pe 5 mai 2026, când Guvernul condus de Ilie Bolojan a fost demis printr-o moțiune de cenzură inițiată de AUR și PSD. De atunci, țara este condusă de un guvern interimar, deși termenul constituțional de 45 de zile pentru formarea unui nou Executiv a expirat de mult.