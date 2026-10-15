Luca Niculescu depune azi programul de guvernare și lista miniștrilor susținută de PSD, PNL și UDMR, în Parlament

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Premierul desemnat Luca Niculescu este așteptat să depună joi, 15 octombrie 2026, în Parlament, Programul de guvernare și lista de miniștri, marcând astfel începutul procesului de învestire a noului Executiv. PSD este singura formațiune care va intra oficial la guvernare, în timp ce PNL și UDMR și-au anunțat sprijinul pentru validarea guvernului. În schimb, USR și-a exprimat deja opoziția, liderul său, Dominic Fritz, declarând că va propune colegilor să nu voteze pentru susținerea cabinetului Niculescu.
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Miercuri, 14 octombrie, PSD a votat în ședința de la Vila Lac să intre cu miniștri în Guvernul Luca Niculescu. În total, 11 ministere vor aparține social democraților.
„Partidul Social Democrat a luat decizia de a fi parte a soluției pentru ieșirea din acest blocaj național. Consiliul Politic Național a dat undă verde intrării PSD la guvernare, deoarece prioritățile solicitate de Partidul Social Democrat se regăsesc în programul de guvernare al viitorului cabinet Niculescu”, a anunțat președintele PSD, Sorin Grindeanu, miercuri seară.
Propunerile PSD pentru viitorul Cabinet îi includ, printre alții, pe Marian Neacșu ca viceprim-ministru și ministru al afacerilor interne, Florin Barbu la Agricultură, Alexandru Rogobete la Sănătate și Daniel Zamfir la Economie. Potrivit informațiilor Libertatea, lista miniștrilor PSD decisă miercuri seara este următoarea:
Viceprim-ministru și ministru al afacerilor interne - Marian Neacșu
Ministrul agriculturii și dezvoltării rurale - Florin Barbu
Ministrul sănătății - Alexandru Rogobete
Ministrul muncii - Florin Manole
Ministrul economiei - Daniel Zamfir
Ministrul justiției - Radu Marinescu
Ministrul dezvoltării, lucrărilor publice și administrației - Alexandru Stoica
Ministrul transporturilor și infrastructurii - Ovidiu Popa
Ministrul mediului, apelor și pădurilor - Natalia Intotero
Ministrul investițiilor și proiectelor europene - Mihai Ghigiu
Ministrul apărării naționale - Radu Oprea
Totodată, au mai rămas de stabilit cei 6 miniștri de la Externe, Energie, Cultură, Educație, Finanțe, plus un minister nou-înființat, referitor la Inteligența Artificială, însă aceștia ar urma să fie tehnocrați.
Miercuri seara, după ședința de la Vila Lac, liderul PSD a detaliat și prioritățile social democraților pentru viitorul guvern:
În timp ce PSD intră oficial la guvernare, PNL și UDMR vor sprijini învestirea Guvernului Niculescu fără să facă parte din Executiv. Ilie Bolojan, liderul PNL, a declarat că liberalii iau în calcul semnarea unui acord politic cu premierul desemnat, dar fără angajamente de coaliție.
„În primele șase luni, PNL nu va iniția și nu va vota nicio moțiune de cenzură împotriva Guvernului Niculescu, atât timp cât premierul respectă principiile și obiectivele asumate prin acord”, a explicat Bolojan.
UDMR, prin președintele Kelemen Hunor, a anunțat, de asemenea, că va vota pentru învestirea guvernului și a programului de guvernare. „Importantă este încheierea acestui blocaj politic distructiv”, a subliniat Hunor.
În contrast, USR continuă să solicite alegeri parlamentare anticipate, considerând că actuala criză politică nu poate fi rezolvată prin compromisuri între partide. Dominic Fritz, liderul USR, a precizat că va propune vineri Comitetului Politic al formațiunii ca parlamentarii să nu sprijine Guvernul Niculescu. „România are nevoie de un nou început”, a declarat Fritz.
Contextul învestirii Guvernului Niculescu este marcat de o instabilitate politică prelungită. Totul a început pe 5 mai 2026, când Guvernul condus de Ilie Bolojan a fost demis printr-o moțiune de cenzură inițiată de AUR și PSD. De atunci, țara este condusă de un guvern interimar, deși termenul constituțional de 45 de zile pentru formarea unui nou Executiv a expirat de mult.
Trei premieri desemnați anterior - Eugen Tomac, Adrian Veștea și Siegfried Mureșan - au eșuat în încercarea de a obține votul de încredere al Parlamentului. În cazul în care nici Luca Niculescu nu va reuși să formeze un guvern, președintele României, Nicușor Dan, ia în calcul dizolvarea Parlamentului și organizarea de alegeri anticipate.
Gabriel1811 15.10.2026, 08:59
Țara asta niciodată nu o să-și mai revină.... nu ai cu cine.