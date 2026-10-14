Marea Neagră are nevoie de un comandament militar comun al statelor NATO riverane, spune Radu Miruță

Ministrul interimar al Apărării, Radu Miruţă, a transmis miercuri seară că incidentele din Marea Neagră „ne obligă să acţionăm, nu să aşteptăm”.

„Marea Neagră are nevoie de un comandament militar comun al statelor NATO riverane, iar pentru asta trebuie să facem paşi. I-am propus ministrului Apărării din Bulgaria, cu care am avut o discuţie telefonică după incidentele din Marea Neagră, semnarea unei scrisori comune adresate conducerii NATO, prin care să susţinem poziţia celor două ţări privind înfiinţarea unui astfel de comandament, cu rotaţie intre toate ţările riverane atât în ceea ce priveşte locaţia, cât şi conducerea acestuia”, a scris pe Facebook ministrul interimar al Apărării, Radu Miruţă.

El a precizat că România este pregătită să preia conducerea comandamentului şi să găzduiască structura pe litoralul românesc al Mării Negre începând din 2028. „Până atunci, acceptăm ca acesta să îşi desfăşoare activitatea pe litoralul turcesc al Mării Negre, cu participarea ofiţerilor români şi bulgari”, a adăugat Miruță.

Miruţă a apreciat că incidentele din Marea Neagră, adică drone, nave scufundate şi mine marine, „ne obligă să acţionăm, nu să aşteptăm”. „România este determinată să îşi protejeze interesele de securitate şi economice în Marea Neagră, cu respectarea deplină a dreptului internaţional. Atacurile repetate ale Rusiei asupra infrastructurii ucrainene au generat riscuri colaterale de securitate pentru autorităţile şi populaţiile ţărilor noastre şi par să urmărească testarea capacităţii de reacţie la nivel naţional şi aliat. Evoluţiile recente confirmă că incidentele cu drone în spaţiul aerian şi în domeniul maritim nu mai pot fi tratate ca probleme naţionale izolate”, a conchis el.

Reamintim că două nave de marfă au fost lovite de drone pe 13 octombrie în largul coastei bulgare. Una dintre ele, identificată ca fiind nava de marfă HS Dignity, care arbora pavilionul Guineei-Bissau, s-a scufundat, lăsând 11 marinari dispăruţi pe mare şi determinând Sofia să-l convoace pe ambasadorul Rusiei.