Alertă de securitate în Marea Neagră: două nave comerciale, lovite de drone în largul Bulgariei. Una s-a scufundat, iar 11 marinari sunt dați dispăruți

Alertă de securitate în Marea Neagră după ce două nave comerciale au fost atacate cu drone lângă coasta Bulgariei. Una s-a scufundat, iar a doua, care urma să ajungă în Portul Giurgiulești, a fost grav avariată.

Una dintre nave urma să ajungă în Republica Moldova

O nouă noapte de tensiuni majore în Marea Neagră. Două nave de marfă au fost lovite de drone în noaptea de luni spre marți, în largul Bulgariei. În urma atacurilor, una dintre nave s-a scufundat, 11 marinari fiind dați dispăruți, în timp ce a doua a rămas avariată în derivă.

Directorul Agenției Navale a Republicii Moldova, Igor Zaharia, a confirmat pentru Europa Liberă Moldova că una dintre navele atacate, „Chelsea 3”, avea ca destinație finală Portul Giurgiulești din Republica Moldova și transporta mărfuri generale.

Vasul comercial „Chelsea 3”, înregistrat în portul Odesa și navigând sub pavilion maltez, plecase din portul turcesc Giresun. Nava, lungă de 136 de metri, a fost lovită de trei drone în jurul orei 1:30, în apele internaționale, la circa 15 mile marine de localitatea bulgară Biala.

Baza ambarcațiunii nu s-a scufundat imediat, însă nava a rămas în derivă, puternic înclinată pe o parte în dreptul Capului Sfântul Atanasie.

La bordul navei „Chelsea 3” se aflau 15 marinari, dintre care șapte cetățeni ucraineni și opt azeri. Echipajele de urgență au reușit evacuarea rapidă a tuturor marinarilor și transportarea lor în siguranță în portul Varna, unde cinci dintre ei au avut nevoie de asistență medicală de urgență.

Cinci membri ai echipajului au fost salvați

A doua navă vizată în cursul aceleiași nopți, „Azov-Concord”, s-a scufundat la aproximativ 17 mile marine est de localitatea Krapeț. Operațiunile de salvare au permis recuperarea a cinci membri ai echipajului, însă alți 11 marinari erau în continuare dați dispăruți în apele mării.

Atacul vine la doar câteva zile după un alt incident naval grav desfășurat în zona economică exclusivă a Bulgariei. Atunci, nava „Alfa Watan” s-a scufundat după o explozie, 12 marinari sirieni fiind dați dispăruți, iar o altă navă comercială, „Able”, a luat foc în urma avariilor provocate de drone.

„Este inacceptabil”, spune Ursula von der Leyen

Incidentele au declanșat o reacție fermă la nivel european și regional. Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a condamnat public atacurile, subliniind că Marea Neagră devine o zonă periculoasă de escaladare a războiului dus de Rusia și cerând tragerea la răspundere a celor vinovați.

„Marea Neagră a devenit un nou front al escaladării războiului Rusiei în Ucraina. Acest lucru este inacceptabil”, a scris von der Leyen, marți, pe platforma X. „Cei responsabili trebuie să fie trași la răspundere”, a adăugat ea.