Guvernul României a aprobat vineri, prin Hotărâre de Guvern, indicatorii tehnico-economici pentru „modernizarea liniilor și instalațiilor din Complexul Feroviar București”. Valoarea totală a investiției se ridică la 17,89 miliarde de lei.

Legături directe între tren, metrou, tramvai și Aeroportul Otopeni

Proiectul vizează reabilitarea, electrificarea și modernizarea unei rețele de cale ferată cu o lungime totală de 398 de kilometri, iar durata estimată pentru execuția tuturor lucrărilor este de 5 ani.

Obiectivul principal al acestei investiții este transformarea modului în care se circulă în zona metropolitană București-Ilfov.

„Investiția urmărește modernizarea infrastructurii feroviare din zona Capitalei, creșterea siguranței și eficienței transportului și îmbunătățirea conectivității cu metroul, tramvaiul, transportul rutier și Aeroportul Internațional Henri Coandă”, potrivit Hotărârii de Guvern.

Proiectul urmărește creșterea gradului de siguranță și eficiență a transportului de călători și marfă, dar și optimizarea conexiunilor intermodale.

Timpi de așteptare mai mici pentru marfă și mobilitate durabilă

Pe lângă transportul de persoane, modernizarea va debloca nodurile critice ale centurii feroviare a Bucureștiului. Proiectul va reduce semnificativ timpii de traversare pentru trenurile de marfă, crescând capacitatea totală de tranzit pe coridoarele europene care traversează România.

Ridicarea vitezei de circulație și fluidizarea liniilor de cale ferată vor susține dezvoltarea unei mobilități urbane și regionale durabile, promovând opțiuni de transport cu emisii reduse de carbon și electrificarea pe scară largă a traseelor feroviare din jur.

„Finanțarea va fi asigurată din fonduri externe nerambursabile prin Programul Transport 2021-2027, de la bugetul de stat, prin Ministerul Transporturilor și Infrastructurii, precum și din alte surse legal constituite”, potrivit sursei citate.

Ce presupune proiectul

Horațiu Cosma, secretar de stat în cadrul Ministerului Transporturilor, precizează că aprobarea proiectul strategic Complexul Feroviar București va transforma infrastructura feroviară din regiunea metropolitană a Capitalei.

El a explicat ce presupune acest proiect:

- „Dublarea integrală și electrificarea inelului feroviar al Bucureștiului;

- Electrificarea liniilor de primire-expediere și a unor linii de manevră din stații;

- Modernizarea și reînnoirea liniilor de cale ferată;

- Dublarea legăturilor feroviare dintre București Nord și stațiile adiacente;

- Reconfigurarea liniilor din stații, inclusiv redeschiderea unor linii închise;

- Implementarea centralizării electronice în toate stațiile și a sistemului european de control al trenurilor ETCS nivel II;

- Digitalizarea telecomunicațiilor feroviare;

- Modernizarea podurilor existente și construirea unora noi;

- Reabilitarea construcțiilor existente și realizarea infrastructurii necesare pentru echipamentele de centralizare;

- Modernizarea trecerilor la nivel cu calea ferată”.

Conexiune între coridoare europene

Nodul Feroviar București face legătura între ramura nordică a Coridorului Rin-Dunăre (Constanța - București – Brașov – Sighișoara – Simeria – Arad – Curtici – Lokoshaza), ramura sudică a Coridorului Rin-Dunăre (Arad – Craiova - București) și alte secțiuni ale rețelei centrale TEN-T (București - Giurgiu, București – Ploiești – Focșani – Pașcani - Ungheni/Vadu Siret) incluse în noul Coridor TEN-T - Marea Baltică – Marea Neagră – Marea Egee.

Din punct de vedere al transportului de marfă este un punct important pentru rutele de transport marfă spre și dinspre Portul Constanța. De asemenea, este inclus pe rutele Coridorului European de Marfă RFC 9 pe teritoriul României; dar și pe rutele feroviare cu utilizare duală (civilă și militară).