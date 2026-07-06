Lucrări la linia de contact și cale fără joante

Pe șantier continuă, în paralel, lucrările de buraj mecanizat și cele pentru realizarea căii fără joante. Burajul mecanizat este etapa prin care linia este așezată și stabilizată pe piatra spartă, astfel încât calea ferată să poată fi folosită în condiții bune de exploatare.

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Calea fără joante înseamnă șine sudate continuu, o soluție modernă folosită pentru reducerea vibrațiilor, pentru creșterea confortului și pentru o exploatare mai bună a infrastructurii feroviare. Sunt etape tehnice, dar esențiale, pentru ca zona să poată primi din nou trenuri de marfă.

În imaginile publicate de constructor se vede un șantier feroviar amplu, cu linii noi, stâlpi pentru electrificare și echipe care lucrează la infrastructura care va susține traficul de marfă din zona Portului Constanța.

Proiectul a ajuns la 86%

Lucrările de modernizare a infrastructurii feroviare din stația Valu lui Traian – Grupa Așteptare, parte a proiectului „Modernizarea infrastructurii feroviare din Portul Constanța – Etapa I, Valu lui Traian”, au ajuns la un stadiu fizic de 86%, a anunțat recent CFR Infrastructură, potrivit Economica.net.

Până acum au fost finalizate lucrările de infrastructură și suprastructură pe liniile 1–32 din Grupa Așteptare Valu lui Traian și pe liniile 5–8 din stația Valu lui Traian. Au fost executați 34,5 kilometri de suprastructură de cale ferată, au fost montate 74 de aparate de cale echivalente, 56.000 de traverse din beton armat precomprimat și 110.000 de metri cubi de piatră spartă nouă.

Totodată, potrivit CFR Infrastructură, au fost montați 250 de stâlpi pentru linia de contact și 60 de ancore supraînălțate, au fost realizați 450 de metri de canal pereat, două podețe din elemente prefabricate și 17 kilometri de drenuri longitudinale.

Cele 32 de linii vor ajuta traficul feroviar de marfă din Portul Constanța

Grupa de Așteptare Valu lui Traian este gândită ca o zonă tampon pentru trenurile de marfă care circulă spre și dinspre Portul Constanța. Potrivit unei prezentări CFR, zona se află la aproximativ 15 kilometri de port și trebuie să ajute la formarea trenurilor de marfă înainte ca acestea să intre în zona portuară sau să plece din port.

Proiectul prevede realizarea unei grupe de așteptare cu 32 de linii de primire-expediere, modernizarea și electrificarea liniilor 5–8 din stația Valu lui Traian și a liniilor de legătură, dar și introducerea centralizării electronice pentru instalațiile feroviare.

Toate cele 32 de linii din Grupa de Așteptare vor fi electrificate pe întreaga lungime, potrivit documentelor CFR. Asta înseamnă că trenurile de marfă vor putea circula cu tracțiune electrică, fără să mai depindă de locomotive diesel în această zonă.

Contract de peste 377 de milioane de lei

Contractul pentru modernizarea liniilor de tren din Portul Constanța, Etapa I Valu lui Traian, a fost semnat cu asocierea Bawi – Swietelsky. Valoarea totală este de 377.508.624,73 lei, fără TVA, potrivit datelor publicate la momentul semnării contractului.

Pe site-ul Bawi Construction, proiectul „Modernizarea infrastructurii feroviare din Portul Constanța – Etapa I Valu lui Traian” apare cu durata martie 2024 – septembrie 2026. Lucrările includ montarea a 34,015 kilometri de suprastructură de cale ferată nouă, 77 de schimbătoare echivalate, electrificarea completă a liniilor nou construite și două podețe.

Proiectul face parte din programul mai amplu de modernizare a infrastructurii feroviare din Portul Constanța, port strategic pentru România și pentru traficul de marfă de la Marea Neagră.

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