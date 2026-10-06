Acest articol este o acțiune umanitară finanțată și publicată de Fundația Ringier România. Toate cazurile sprijinite de aceasta pot fi găsite pe site-ul www.ajutacopiii.ro.

Natalia-Iselin Moisă, din Năvodari, Constanța, poartă fără voia ei urmele de neșters ale unei cumplite moșteniri genetice. Micuța ce are 2,7 ani, a fost diagnosticată acum câteva luni cu retinoblastom bilateral - o formă rară și agresivă de cancer ocular infantil care afectează ambii ochi. Specialiștii oncologi care o tratează pe fetiță sunt de părere că vederea ochiului drept poate fi salvată, însă pentru ca tumora să nu avanseze la creier de la ochiul stâng, mai grav afectat, singura soluție este o intervenție chirurgicală urmată de montarea unei proteze oculare. De aceea, Natalia are nevoie de aproximativ 8.000 de euro, sumă necesară achiziționării unei proteze performante, dar și pentru cheltuielile postoperatorii.

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Natalia a fost diagnosticată acum câteva luni cu cancer la ambii ochi

Acum câteva luni, viața micuței Natalia - aflată în programul de susținere al Fundației Ringier România -, dar și a părinților ei a fost complet dată peste cap. La mai puțin de o săptămână distanță de la momentul în care a observat că fetiței îi cam „fuge” ochiul stâng, mama copilei a primit, în urma unor investigații de specialitate efectuate Nataliei, o veste îngrozitoare. Micuța suferea de o boală cumplită care începuse să „muște” din trupul fetiței: retinoblastom bilateral! Până să primească acest verdict, care a căzut peste ei precum ghilotina peste gâtul unui condamnat, părinții sperau să fie vorba doar de o anomalie ce poate fi îndreptată cu ajutorul ochelarilor.

„A căzut cerul pe noi! Jumătate din globul ocular stâng al micuței noastre era acoperit de tumori!”

„Pe la jumătatea lunii iunie, anul acesta, am observat, în lumină, că Natalia are probleme la ochiul stâng. Îi cam «fugea» și îi dispăruse reflexul roșu ocular. (n.r. - reflectarea normală a luminii de pe retină). Am zis că are nevoie de ochelari... Am făcut rapid investigații computerizate la o clinică din București, iar rezultatul a fost cumplit. A căzut cerul pe noi! Jumătate din globul ocular stâng al micuței noastre era acoperit de tumori! În plus, avea patru tumori și la dreptul... Diagnosticul a fost fără echivoc: retinoblastom bilateral. Adică Nati are cancer la ambii ochi. Mai grav afectat este stângul care este încadrat la categoria D pe o scară de la A la E. Dreptul este mai puțin afectat - gradul B, pe aceeași scară”, ne-a spus Mihaela Moisă (34 de ani), mama Nataliei, ceruia nicio clipă nu i-a trecut prin gând că fetița ei, sănătoasă până atunci, suferă de cancer ocular.

Lupta Nataliei este contracronometru, pentru că tumora poate migra de ochi la creier

Acum, lupta pe care o duce Natalia cu boala este cu atât mai aprigă cu cât cumplita maladie poate migra la creier, prin nervul optic, de la ochiului stâng, cel mai grav afectat. Dacă cele patru tumori din spatele ochiului drept sunt sub control, fapt confirmat de specialiștii care o tratează pe Natalia, la ochiul stâng lucrurile sunt mult mai complicate. Existând riscul să apară metastaze la creier, oncologii văd ca soluție rapidă și vitală - în funcție de rezultatele analizelor și investigațiilor la care va fi supusă fetița -, enucleația (n.r. - intervenție chirurgicală care presupune înlăturarea completă a globului ocular, secționarea nervului optic și a mușchilor care îl susțin).

Prețul vieții micuței Natalia, 8.000 de euro

De aceea, Natalia are acum nevoie mai mult decât oricând de ajutorul semenilor pentru a reuși să strângă aproximativ 8.000 de euro, bani pentru o proteză oculară performantă, dar și pentru cheltuielile postoperatorii. Un dispozitiv medical care nu îi va reda vederea - oricum pierdută din cauza tumorilor -, au spus doctorii care o tratează, dar îi va reface simetria feței și aspectul normal al chipului.

Operația va fi efectuată în România, în baza asigurării medicale, iar după o perioadă de refacere de patru-șase săptămâni Nataliei i se va implanta acea proteză ce-i va fi făcută la comandă, după mulajul exact al cavității sale oculare.

Fiecare zi pierdută o ține pe Natalia departe de procedura care îi poate salva viața și o apropie de momentul nefast în care tumora uriașă din spatele ochiului drept ar putea face „pui” în creierul micuței. Atunci, lucrurile ar îmbrăca forme mult mai grave, iar viața Nataliei ar fi într-un și mai mare pericol, au spus specialiștii oncologi!

„Vă rog să-i fiți aproape Nataliei! E un copilaș care luptă cu mare curaj cu boala care o poate transforma într-o amintire!”

„Nici nu știam ce fericiți eram până să aflăm că Natalia noastră suferă de această boală cumplită. Acum, trăim un coșmar din care vom putea ieși doar cu ajutorul oamenilor cu suflet mare și al fundațiilor. Îi rog din suflet pe toți aceia care ne pot ajuta să o facă cu cât de puțin. Fiecare leu contează pentru Natalia. Timpul nu este aliatul nostru, pentru că tumora poate traversa nervul optic și îi poate pătrunde în creier.

Vă implor să ne susțineți cu ce puteți pentru a reuși să strângem cei 8.000 de euro necesari protezei, dar și costurilor ce implică tratamentele postoperatorii. Vă rog să-i fiți aproape Nataliei! E un copilaș de nici trei ani care luptă cu mare curaj cu boala care o poate transforma într-o amintire!”, este apelul disperat pe care Mihaela, mama Nataliei, îl face prin intermediul Fundației Ringier România

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Cei care doresc să o ajute pe Natalia o pot face donând 2 euro prin SMS la numărul 8828 cu textul «NATALIA» sau folosind următorul cont al Fundației Ringier:

RO98 BACX 0000 0012 7457 7001 - LEI

Donează prin SMS, online, prin PayPal sau transfer sau redirecționează 3,5% din impozitul pe venit către Fundația Ringier. Detalii pe www.ajutacopiii.ro

* Suma alocată cauzei este de 2 euro și banii se rețin o singură dată. Nu se percepe TVA pentru donațiile de pe abonament. În rețelele Digi Mobil, Orange și Telekom, pentru cartelele preplătite, TVA a fost reținută la achiziționarea creditului. Pentru donațiile de pe cartele preplătite în rețeaua Vodafone utilizatorii nu plătesc TVA.