Duminică, 11 octombrie, au loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc, după ce la tragerile loto de joi, 8 octombrie, Loteria Română a acordat peste 15.000 de câștiguri în valoare totală de peste 1,47 milioane de lei.

Rezultatele loto din 11 octombrie 2026

Joker:

Noroc Plus:

Loto 5 din 40:

Super Noroc:

Noroc:

Loto 6 din 49:

Report de peste 13,63 milioane de lei, la Loto 6 din 49, la tragerea din 11 octombrie 2026

La Loto 6/49, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 13,63 milioane de lei (peste 2,54 milioane de euro). La Noroc este in joc un report cumulat în valoare de peste 2,41 milioane de lei (peste 450.700 de euro).

La Joker, la categoria a I, este în joc un report în valoare de peste 9 milioane de lei (peste 1,68 milioane de euro), iar la categoria a II-a reportul este de peste 49.400 de lei. La Noroc Plus seîânregistrează un report cumulat în valoare de peste 189.200 de lei (peste 35.400 de euro).

La Loto 5/40, la categoria I, reportul este în valoare de peste 2,31 milioane de lei (peste 432.900 de euro). La Super Noroc este în joc un report la categoria I în valoare de peste 473.400 de lei (peste 88.500 de euro).

Când s-a câştigat ultimul mare premiu la Loto 6 din 49

La tragerea Loto 6/49 din 13 august, s-a înregistrat cel mai mare câștig la categoria I din întreaga istorie a acestui joc, valoarea fiind de 52,83 milioane de lei, echivalentul a peste 10 milioane de euro.

Biletul norocos care a doborât toate recordurile a fost completat cu o singură variantă simplă la Loto 6/49. Prețul achitat de jucător pentru această bifa istorică a fost de 8,5 lei.