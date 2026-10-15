OpenAI, dată în judecată de opt state americane pe motiv că ChatGPT afectează tinerii

Un grup bipartizan format din opt state americane a dat în judecată OpenAI în instanțe din întreaga țară pentru prejudiciile pe care, potrivit acestora, ChatGPT le-a cauzat locuitorilor lor, susținând că chatbotul și-a îndrumat utilizatorii - inclusiv adolescenți - să-și facă rău lor înșiși sau altora, scrie Reuters.

Procurorii generali ai statelor, printre care se numără Iowa, Kansas și Arizona, au depus acțiunile în justiție în mod independent la instanțele statale, susținând că ChatGPT este conceput să fie plăcut și captivant pentru a câștiga încrederea utilizatorilor.

Însă chatbotul întărește iluziile, încurajează comportamente periculoase și îi ajută pe utilizatori să planifice acte de violență, cum ar fi împușcăturile în masă, se afirmă în acuzații.

Aceste acțiuni în justiție reprezintă cea mai semnificativă acțiune coordonată la nivel de stat împotriva unei companii de inteligență artificială, adăugându-se la valul de contestații legale cu care se confruntă OpenAI în timp ce se pregătește pentru o listare publică.

Procurorul general al Floridei a intentat prima astfel de acțiune în iunie.

Compania este acuzată de încălcarea legilor statale privind protecția consumatorilor prin inducerea în eroare a utilizatorilor cu privire la siguranța ChatGPT.

Statele susțin, de asemenea, că OpenAI a creat o perturbare a ordinii publice prin punerea în pericol a sănătății locuitorilor lor.

Se dorește modificarea ChatGPT

Acțiunile în justiție urmăresc obținerea unor hotărâri care să oblige OpenAI să modifice modul de funcționare al ChatGPT.

Printre altele, statele doresc ca acestei companii să i se interzică dezvoltarea de modele de AI capabile să se perfecționeze singure, cu excepția cazului în care aceasta poate garanta că respectivele modele sunt aliniate la valorile umane.

Amenzi și despăgubiri

Statele, printre care se numără și Arkansas, Idaho, Montana, Nebraska și Virginia de Vest, solicită, de asemenea, sancțiuni pecuniare civile pentru încălcările legilor statale comise de OpenAI, precum și despăgubiri.

Un purtător de cuvânt al OpenAI nu a răspuns imediat la o solicitare de comentarii.

Compania se confruntă, de asemenea, cu zeci de procese intentate de reclamanți privați, care susțin că ChatGPT i-a ajutat pe utilizatori să planifice atacuri armate în masă sau alte acte de violență.

Investigație federală privind siguranța

Concomitent, Comisia Federală pentru Comerț (FTC) din SUA a trimis citații civile către giganții Anthropic și OpenAI, solicitând documente referitoare la incidente de siguranță, a relatat miercuri Axios, citând o sursă familiarizată cu subiectul, conform Reuters.

Ancheta are loc pe fondul îngrijorărilor tot mai mari privind siguranța AI, după ce anumite modele au spart site-uri web și s-au comportat în mod înșelător sau agresiv în timpul testelor, evidențiind riscurile sistemelor din ce în ce mai autonome și adecvarea măsurilor de protecție împotriva prejudiciilor.

FTC intenționează, de asemenea, să oblige directorii executivi ai celor mai importanți dezvoltatori, inclusiv Anthropic, OpenAI și grupul de cercetare METR, să depună mărturie.

Solicitările autorității de reglementare se întind pe mai mult de 50 de pagini fiecare și vizează informații privind incidentele de securitate, măsurile de protecție, materialele de marketing și politicile de confidențialitate.

Producătorii AI, răspunzători pentru ce fac modelele lor

FTC dispune de autoritate extinsă pentru a da în judecată companiile pentru practici neloiale sau înșelătoare și a folosit această autoritate în trecut pentru a lua măsuri împotriva companiilor care nu au luat măsuri rezonabile pentru a asigura securitatea datelor consumatorilor.