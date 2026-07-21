Legea, o promisiune a președintelui Emmanuel Macron, a fost adoptată atât în Senat, cât și în Adunarea Națională, cu 279 de voturi pentru și 81 împotrivă.

Președintele francez a salutat imediat un „avans major” și faptul că Franța „deschide calea” către interzicerea rețelelor de socializare pentru minori și în alte țări din Europa.

Legea va fi aplicată în două etape: de la 1 septembrie pentru noile conturi și patru luni mai târziu, adică de la 1 ianuarie 2027, pentru conturile existente.

„Noi, francezii, va trebui să ne dovedim cu toții vârstele în următoarele patru luni. Dacă aveți sub 15 ani, contul va fi închis”, a explicat ministrul delegat pentru afaceri digitale, Anne Le Hénanff.

Deși unii parlamentari se îndoiesc de posibilitatea implementării atât de rapide a interdicției, ea a insistat că aceasta ar putea fi „operațională” în timp util.

Legea prevede de asemenea interzicerea telefoanelor mobile în licee, așa cum este deja cazul în școlile primare și gimnaziale. Unele excepții pot fi prevăzute în regulamentele de ordine interioară ale liceelor.

Avertismentele s-au înmulțit recent în legătură cu efectele nocive ale rețelelor de socializare asupra copiilor și adolescenților, care capătă dependență și ajung să sufere de anxietate, depresie și tulburări de somn și să se confrunte cu hărțuire online.

În practică, legislația nu prevede nicio sancțiune pentru copii sau părinți. În schimb, va depinde de platforme să implementeze un sistem de verificare a vârstei sau chiar mai multe sisteme simultan.

Socialiștii și partidul radical de stânga Franța nesupusă intenționează să sesizeze Curtea Constituțională sub motivul că legea „nu respectă viața privată” și „libertatea de informare și exprimare” în rândul minorilor.

Legea propusă include unele excepții de la interdicție, cum ar fi „enciclopediile online” și „proiectele digitale cu scop educativ”.

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