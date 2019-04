Investigație de Adriana Oprea și Cătălin Tolontan

Cei trei bărbați și o femeie așteaptă în fața ușii. E marți, 30 mai 2017, ora 6 dimineața, pe palierul unui bloc din cartierul Obor. Ei sună scurt. O femeie de aproape 60 de ani deschide ușa.

”Bună dimineața, suntem de la DIICOT și am vrea să discutăm cu dumneavoastră”, spun musafirii.

”Dar cum ați intrat în scară, că e interfon jos?”, întreabă femeia. ”Avem metodele noastre”, zâmbește unul dintre polițiști.

Atunci, ea a văzut că, deși în civil, comisarul are un pistol sub haină.

Femeia care îi primește în casă, ”oricum ar fi intrat, că aveau mandat de percheziție”, se numește Gabriela Scraba și lucrează de 30 de ani la redacția muzicală a Societății Române de Radiodifuziune.

”Sunt un om de microfon, om cu emoțiile sub control, dar am simțit că mă pierd”, își amintește ea.

”La 6 dimineaţa, cu două pisici şi un căţel, un copil handicapat şi o mătuşă bătrână, m-am trezit în casă cu patru poliţişti cu pistol”, avea să povestească ziarista în fața a două judecătoare de la Curtea de Apel București.

Împreună cu ziarista muzicală mai sunt fata ei de 25 de ani, suferindă de autism, și mătușa de 80 de ani.

Ce infracțiune cercetează Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism la cele trei femei în casă?

Și ce suspiciune gravă a determinat-o cu trei zile mai devreme pe judecătoarea Ioana Cleopatra Şipoteanu, magistrat de drepturi și libertăți, să ofere procurorilor un mandat de percheziție al apartamentului ziaristei Gabriela Scraba?

În august 2016, de pe un email anonim, angajata Radio România a trimis către redacția Gazetei Sporturilor și către tolo.ro informații despre deplasările internaționale ale președintelui Ovidiu Miculescu.

N-am spus nimănui că eu dau informațiile. Vi le-am trimis vouă, că am văzut că nu se întâmpla nimic, numai că am vrut să rămân secretă, așa că apoi am șters emailul

Gabriela Scraba, fost redactor-șef la redacția muzicală