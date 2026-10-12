Drumul care leagă Bihorul de Cluj prin Munții Apuseni: Lucrările au ajuns la 55%

Progres important pe șantierul din Apuseni: lucrările la drumul de legătură dintre județele Bihor și Cluj au depășit pragul de 50%. Valoarea contractului este de 81,6 milioane de lei, cu TVA inclus.

Modernizarea drumului Padiș - Ic Ponor a ajuns la 55%

Drumul județean DJ 763, de 9,8 kilometri, dintre Padiș și Ic Ponor, se află în plin proces de modernizare. El traversează o zonă spectaculoasă din Parcul Natural Apuseni. Din 10 iulie 2026, drumul este închis circulației, pentru ca lucrările de derocare și consolidare să poată fi executate în condiții de siguranță.

Lucrările, demarate în luna mai, au ajuns la 55% și sunt realizate de firma Antrepriza Reparații și Lucrări (ARL) Cluj-Napoca, parte a grupului Strabag. Valoarea contractului este de 81,6 milioane de lei, cu TVA inclus, iar termenul contractual de execuție este de 18 luni.

„Lucrările au început în luna mai pe tronsonul de aproape 10 kilometri, și iată că, după doar cinci luni de lucru efectiv, suntem deja la 55% din execuție. Și asta într-o zonă de munte unde fiecare metru de drum înseamnă stâncă spartă, ziduri de sprijin și consolidări. Partea cea mai grea, fundația, este în mare parte făcută. Constructorul a lucrat într-un ritm bun”, a declarat Mircea Mălan, președintele Consiliului Județean (CJ) Bihor.

Un drum „ancorat” de munte

Tronsonul Padiș - Ic Ponor face parte din proiectul „Construirea și reabilitarea legăturilor rutiere secundare către rețeaua rutieră și nodurile TEN-T din județul Bihor”. Acesta include și centurile din Sântandrei, Oșorhei, Nojorid și Biharia, modernizarea drumului Salonta – Tinca, precum și reabilitarea drumului Oșorhei – Copăcel. Toate celelalte obiective au fost deja finalizate.

În ceea ce privește tronsonul Padiș - Ic Ponor „drumul a fost «ancorat» de munte: au fost construiți 3.900 de metri de ziduri de sprijin din beton, care susțin drumul pe partea dinspre vale, astfel încât acesta să nu alunece”, potrivit CJ Bihor.

Stâncile de deasupra drumului au fost sparte și îndepărtate cu utilaje, fără explozibil, pe întreaga lungime a tronsonului. În prezent, versanții sunt fixați și consolidați, pentru ca pietrele să nu se mai poată desprinde peste drum.

De asemenea, au fost montate 37 de podețe care trec apa pe sub drum, împreună cu camerele de colectare și pereții de protecție de la capetele lor. În acest fel, apa de ploaie și cea de la topirea zăpezii va fi dirijată fără să afecteze drumul.

„Pe toată lungimea tronsonului a fost săpat «patul» drumului, care a fost umplut cu piatră brută, iar peste acesta a fost așezat și compactat primul strat de fundație din piatră spartă”, conform sursei citate. De asemenea, în curând se începe al doilea strat de fundație, lucrare care va dura aproximativ două săptămâni.

Pentru perioada de iarnă se amenajează șanțuri provizorii, care să îndepărteze apa de drum, iar la primăvară vor fi betonate șanțurile definitive.

Finanțarea proiectului este asigurată din fonduri europene, prin Programul Regional Nord-Vest 2021–2027, și din bugetul Consiliului Județean Bihor.