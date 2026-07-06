Lucrări majore pe drumul Padiș – Ic Ponor: investiție de 81,6 milioane de lei

Investiția, finanțată prin Programul Regional Nord-Vest 2021-2027, are o valoare de 81,6 milioane de lei, potrivit Agerpres. Lucrările, demarate în luna mai 2026, sunt realizate de firma Antrepriza Reparații și Lucrări (ARL) Cluj-Napoca, parte a grupului Strabag.

Constructorul a solicitat închiderea drumului pentru asigurarea siguranței publice, având în vedere complexitatea proiectului, care presupune derocări și consolidări de versanți.

„Este un proiect care va ajuta din punct de vedere turistic toată această zonă. Practic, lumea vine aici pentru a se plimba, pentru a vizita peșterile și zonele frumoase de aici și noi trebuie să ne adaptăm acestor realități”, a declarat președintele Consiliului Județean (CJ) Bihor, Mircea Mălan.

Deși termenul contractual prevede finalizarea lucrărilor în noiembrie 2027, autoritățile județene speră să devanseze acest termen, în condițiile în care vremea va fi favorabilă.

„Am discutat cu constructorul să finalizăm înainte de termen investiția, însă această asumare este condiționată de vremea favorabilă pentru lucru”, a adăugat Mircea Mălan.

Derocările se realizează exclusiv cu utilaje speciale dotate cu picoane hidraulice

Managerul de proiect, Andrei Enache, a explicat că traseul montan al drumului impune soluții tehnice dificile, unele lucrări fiind deja în desfășurare.

„Ne-am făcut un grafic comprimat și vă putem asigura că vom finaliza înainte de termenul contractual. Ținem foarte mult la calitatea lucrărilor și nu vom turna covoare asfaltice decât în condiții meteo favorabile”, a spus Enache.

Printre intervențiile necesare se numără lucrări de consolidare pe patru kilometri de traseu și montarea a 40 de podețe metalice pentru drenarea apelor pluviale. În plus, derocările se realizează exclusiv cu utilaje speciale dotate cu picoane hidraulice, deoarece drumul traversează o zonă montană aflată într-un parc natural, unde utilizarea explozibililor este interzisă.

Decizia de a închide traficul pe perioada lucrărilor a fost luată pentru a minimiza riscurile pentru participanții la trafic. Roca de calcar din zonă este predispusă la fisurare și căderi de pietre, astfel că siguranța oamenilor a fost prioritară.

Tronsonul de drum județean DJ 763 Padiș – Ic Ponor, din județul Bihor, are un potențial semnificativ de a transforma zona într-un punct de atracție turistică de calibru, facilitând accesul către peisajele spectaculoase și peșterile din regiune.

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