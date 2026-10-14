Papa Leon al XIV-lea a fost operat de cancer pulmonar, anunță Vaticanul

Vaticanul a anunțat oficial că nodulul extirpat Suveranului Pontif în timpul intervenției chirurgicale de marți de la spitalul Gemelli din Roma a fost de natură canceroasă. Pentru a elimina complet țesutul afectat, echipa medicală a fost nevoită să îndepărteze un lob întreg al plămânului drept.

Potrivit comunicatului oficial transmis de Sfântul Scaun, analiza histopatologică efectuată în timpul procedurii a confirmat diagnosticul de adenocarcinom pulmonar, o formă de cancer ale cărei suspiciuni apăruseră încă din faza investigațiilor preoperatorii.

Comunicatul medical este semnat de medicul personal al Papei, dr. Luigi Carbone, și de profesorul Stefano Margaritora, cel care conduce echipa de chirurgie toracică de la clinica din Roma. Aceștia au precizat că Papa Leon al XIV-lea a petrecut aproximativ trei ore în blocul operator, procedura chirurgicală propriu-zisă durând în jur de 90 de minute. Echipa medicală a subliniat că operația s-a desfășurat în condiții optime, fără să apară complicații pe parcurs.

După finalizarea procedurii, Suveranul Pontif s-a trezit din anestezie în parametri normali. Ulterior unei scurte perioade de monitorizare postoperatorie, acesta a fost mutat în rezerva sa privată aflată la etajul al zecelea al spitalului Gemelli.

O sursă din cadrul Vaticanului a confirmat că starea generală a pacientului este stabilă, menționând chiar că Papa a cerut să cineze imediat ce a revenit în salonul de spital. În privința riscului de extindere a afecțiunii oncologice, reprezentanții Sfântului Scaun au precizat că sunt în derulare investigații suplimentare pentru a evalua complet starea de sănătate a Papei Leon.