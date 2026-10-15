Susține Susține

Planul pentru autostrăzi și căi ferate din programul Guvernului Niculescu: 185 de km, dați în circulație până la sfârșitul anului

Alexandru Vlaicu
Alexandru Vlaicu
Jurnalist
Comentează
Mai multe buldozere nivelează un drum recent asfaltat, pe Autostrada A3
Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: CNAIR/Facebook
Google Discover Urmărește Libertatea in Google Discover

Premierul desemnat Luca Niculescu a depus, joi seară, în Parlamentul României programul oficial de guvernare, iar capitolul dedicat infrastructurii și transporturilor stabilește ținte ambițioase pentru următorii ani. Proiectul executivului vizează atât accelerarea șantierelor de autostrăzi și modernizarea căilor ferate, cât și măsuri de reorganizare profundă a companiilor de stat din subordine.

Cuprins:

185 de kilometri de autostradă și drum expres până la sfârșitul anului 2026

Printre marile priorități se numără depășirea pragului de 2.000 de kilometri de autostradă și drum expres până în anul 2028, precum și finalizarea principalelor coridoare europene de transport până în 2030, prin utilizarea fondurilor europene nerambursabile și a instrumentelor de finanțare SAFE.

Pentru finalul anului 2026, Guvernul Niculescu își propune să dea în exploatare aproximativ 185 de kilometri de autostradă și drum expres pe secțiuni strategice din A7, A0 Nord, A3, A1 și pe drumul expres DEx6 Brăila–Galați.

Sunt anunțate lucrări și la noi artere rutiere de mare viteză.

„Începem drumurile expres Arad–Oradea, Bacău–Piatra Neamț, Focșani–Brăila și Constanța–Tulcea și continuăm centurile orașelor aglomerate. ”, se arată în programul de guvernare.

O atenție deosebită este acordată șantierelor finanțate prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR). Proiectele care depășesc termenul de eligibilitate de la 31 august 2026 nu vor fi sistate, ci vor fi transferate pe finanțare prin Programul Transport 2021–2027, Mecanismul pentru Interconectarea Europei (CEF), împrumuturi de la Banca Europeană de Investiții și alocări de la bugetul național.

Tronsoanele prioritare menționate sunt A7 Bacău–Pașcani și A1 Margina–Holdea, cu termen de finalizare în 2027, respectiv tronsoanele feroviare Cluj–Episcopia Bihor și Caransebeș–Arad, până în 2028.

Calea ferată: Trenuri mai rapide și bilet unificat în Capitală

Sectorul feroviar beneficiază de un plan multianual destinat eliminării restricțiilor de viteză, scopul fiind extinderea rețelei reabilitate de la 137 de kilometri la cel puțin 500 de kilometri unde trenurile să poată circula cu peste 100 km/h. În acest sens, vor fi finalizate lucrările de tip „Quick Wins” pe 305 kilometri.

Prin Contractul de activitate CFR SA 2026–2030 se va implementa sistemul european de management al traficului feroviar (ERTMS) nivel 2 și vor fi electrificate magistralele TEN-T.

Tot în domeniul feroviar, guvernul dorește finalizarea studiului de oportunitate și adoptarea unei decizii politice privind linia de mare viteză București–Cluj-Napoca–Budapesta.

Pentru călătorii din București și județul Ilfov, programul propune crearea unei autorități metropolitane care să gestioneze atât metroul, cât și transportul public de suprafață, permițând utilizarea unui bilet comun. Un alt proiect major constă în transformarea Gării de Nord într-un nod intermodal modern și continuarea lucrărilor la Magistrala M6 de metrou către Aeroportul Otopeni.

Schimbări majore la TAROM, porturi și aeroporturi

Planul de guvernare stabilește măsuri clare pentru restructurarea companiei TAROM. Statul va susține în fața Comisiei Europene planul de afaceri revizuit pentru a demonstra viabilitatea operatorului aerian până la 31 decembrie 2026 și să protejeze ajutorul de stat aprobat de 95,3 milioane euro. Ulterior, în anul 2027, va fi lansată o procedură competitivă pentru atragerea unui investitor strategic care să preia un pachet de acțiuni, menținând în același timp rutele interne esențiale prin obligații de serviciu public.

De asemenea, este propusă crearea unui Grup Aeronautic Național sub o guvernanță comună după modelul ROMARM, prin reunirea companiilor TAROM Tehnic, ROMAERO, IAR Ghimbav și Avioane Craiova pentru activități de mentenanță și producție.

La Aeroportul Henri Coandă se dorește construcția Terminalului 2 prin parteneriat public-privat sau concesiune, cu legătură feroviară și acces direct din autostrada A0. Pentru decongestionarea traficului aerian din Otopeni, autoritățile vor analiza posibilitatea preluării unei părți din curse pe Aeroportul Băneasa.

În privința infrastructurii maritime și fluviale, sunt prevăzute investiții de peste 900 de milioane de euro în Portul Constanța, concesionarea terminalelor specializate către mari operatori și lucrări permanente de dragaj pe Dunăre pentru menținerea adâncimilor de navigație.

Reorganizare administrativă la mai multe companii

Documentul stabilește un termen de maximum șase luni pentru numirea de conduceri și consilii de administrație definitive, conform OUG nr. 109/2011, la toate companiile din subordinea ministerului, printre care CNAIR, CNIR, CFR, Metrorex, TAROM și ROMATSA.

Pe plan structural, programul prevede delimitarea strictă prin lege a atribuțiilor dintre CNAIR și CNIR, dar și comasarea celor cinci administrații portuare și de căi navigabile în doar două entități: Administrația Porturilor Maritime Constanța și Administrația Unică a Dunării. De asemenea, executivul ia în calcul crearea unui holding feroviar cu o direcție centralizată pentru marile proiecte de investiții.

Pentru reducerea birocrației, va fi creată o platformă digitală unică pentru obținerea avizelor de mediu, silvice sau de utilități, cu termene obligatorii și aprobare tacită în caz de depășire nejustificată, iar Registrul Auto Român și Direcția Permise vor funcționa pe un flux unic de înmatriculare.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TEȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Comentează
Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Tags: Autostrada A7 Autostrada A0 Autostrada A3 Autostrada A1 Autostrada Transilvania cale ferată CNAIR Ministerul Transporturilor Tarom Aeroportul Otopeni CFR Guvernul Romaniei Infrastructură Luca Niculescu
Parteneri
Ce a ieșit astăzi la iveală despre Elena Mateescu, șefa ANM, i-a lăsat pur și simplu fără grai pe mulți. Ce a rugat-o fiica ei chiar în ziua nunții: ”Mami, te rog, măcar...”
Viva.ro
Ce a ieșit astăzi la iveală despre Elena Mateescu, șefa ANM, i-a lăsat pur și simplu fără grai pe mulți. Ce a rugat-o fiica ei chiar în ziua nunții: ”Mami, te rog, măcar...”
Sorin Grindeanu o atacă pe Diana Buzoianu, după neregulile găsite de Corpul de Control la ANM. Ce a putut să spună liderul PSD despre ministra Mediului: „Doamna asta...”
Unica.ro
Sorin Grindeanu o atacă pe Diana Buzoianu, după neregulile găsite de Corpul de Control la ANM. Ce a putut să spună liderul PSD despre ministra Mediului: „Doamna asta...”
Ce frumos! Doi bărbați cunoscuți în România s-au căsătorit în Grecia. Cei doi au avut parte de o ceremonie desprinsă din povești, iar imaginile spectaculoase vorbesc de la sine: „Ne amintim fluturii din stomac.”
Elle.ro
Ce frumos! Doi bărbați cunoscuți în România s-au căsătorit în Grecia. Cei doi au avut parte de o ceremonie desprinsă din povești, iar imaginile spectaculoase vorbesc de la sine: „Ne amintim fluturii din stomac.”
Parteneri
Virală peste noapte! Imaginile cu jurnalista pe care niciun antrenor nu îndrăznește să o privească
Gsp.ro
Virală peste noapte! Imaginile cu jurnalista pe care niciun antrenor nu îndrăznește să o privească
„Mai bine îmi iau viața decât să semnez!” » Drama fostului stelist obligat să joace pentru echipa lui Ceaușescu: „M-au torturat într-o anticameră!”
Gsp.ro
„Mai bine îmi iau viața decât să semnez!” » Drama fostului stelist obligat să joace pentru echipa lui Ceaușescu: „M-au torturat într-o anticameră!”
Parteneri
#Breaking care revoltă românii! Alertă politică de proporții! Ce se întâmplă cu noul Guvern? Nu e deloc ce pare! 💣 În spatele promisiunilor, un detaliu devastator și extrem de acid răstoarnă tot și ridică întrebări despre cine va..
Libertateapentrufemei.ro
#Breaking care revoltă românii! Alertă politică de proporții! Ce se întâmplă cu noul Guvern? Nu e deloc ce pare! 💣 În spatele promisiunilor, un detaliu devastator și extrem de acid răstoarnă tot și ridică întrebări despre cine va..
Anunț total neașteptat despre Angela Similea, la 80 de ani. Da, e adevărat! Curg reacțiile românilor și mesajele din suflet
Avantaje.ro
Anunț total neașteptat despre Angela Similea, la 80 de ani. Da, e adevărat! Curg reacțiile românilor și mesajele din suflet
Mihaela Rădulescu și-a deschis casa din Monaco! Terasa are vedere spre Mediterană, dar un detaliu din interior atrage toate privirile: mobilierul cu forme anatomice. Vezi cum arată locuința vedetei!
Tvmania.libertatea.ro
Mihaela Rădulescu și-a deschis casa din Monaco! Terasa are vedere spre Mediterană, dar un detaliu din interior atrage toate privirile: mobilierul cu forme anatomice. Vezi cum arată locuința vedetei!
ALTE ȘTIRI
Luca Niculescu
Știri România
15 oct.
Ideile principale din programul de guvernare al lui Luca Niculescu: reformă la ANAF, pensiile indexate anual și finalizarea a 4 autostrăzi
Avion Wizz Air
Știri România
15 oct.
Wizz Air își mută temporar zborurile de la Timișoara la Arad în noiembrie 2026
Parteneri
„Cariera mea se încheie”. Decizia luată de Andreia Bodea, directoarea unui colegiu de elită din București, după ce a picat proba de competențe
Adevarul.ro
„Cariera mea se încheie”. Decizia luată de Andreia Bodea, directoarea unui colegiu de elită din București, după ce a picat proba de competențe
„Getafe nu e Auda! Când atacă spre Peluza Nord, Craiova este la nivelul locului 7 din La Liga”. Editorial din tribuna oltenească
Fanatik.ro
„Getafe nu e Auda! Când atacă spre Peluza Nord, Craiova este la nivelul locului 7 din La Liga”. Editorial din tribuna oltenească
Sprijinul pentru încălzire în 2026-2027 depinde de venit. Ce praguri se aplică și cum se solicită la primărie
Financiarul.ro
Sprijinul pentru încălzire în 2026-2027 depinde de venit. Ce praguri se aplică și cum se solicită la primărie
Parteneri
Superliga.ro
Lucruri de urmărit în etapa a 12-a din Superliga
Superliga.ro
De la șapca semnată de Cadu la tricoul CFR-ului
Parteneri
Mai îndrăgostite ca oricând! Celebra cântăreață și iubita ei, surprinse în ipostaze pasionale pe străzile din Paris. Ce au remarcat paparazzi
Elle.ro
Mai îndrăgostite ca oricând! Celebra cântăreață și iubita ei, surprinse în ipostaze pasionale pe străzile din Paris. Ce au remarcat paparazzi
Ce s-a întâmplat între Gabriela Cristea și Mirela Vaida acum 16 ani. Cum au devenit rivale: „A fost o dramă națională”. Detalii neștiute până acum au ieșit la iveală
Unica.ro
Ce s-a întâmplat între Gabriela Cristea și Mirela Vaida acum 16 ani. Cum au devenit rivale: „A fost o dramă națională”. Detalii neștiute până acum au ieșit la iveală
Nu doar că s-a aflat cine este, dar a apărut și imaginea cu bărbatul căruia Maurice Munteanu de la Asia Express i-a jurat iubire veșnică: &quot;Bărbatul pe care l-am iubit, bărbatul pe care îl iubesc, bărbatul pe care îl voi iubi în continuare&quot;
Viva.ro
Nu doar că s-a aflat cine este, dar a apărut și imaginea cu bărbatul căruia Maurice Munteanu de la Asia Express i-a jurat iubire veșnică: &quot;Bărbatul pe care l-am iubit, bărbatul pe care îl iubesc, bărbatul pe care îl voi iubi în continuare&quot;
MONDEN
Steve Ant | sursa foto: Instagram
Exclusiv
Stiri Mondene
15 oct.
Emisiunile la care ar vrea să participe fostul iubit al Ramonei Olaru: „Îmi place”. S-a lansat la „Românii au talent”
Cristina Șișcanu | sursa foto: Kanal D2
Stiri Mondene
15 oct.
Cristina Șișcanu a spus de ce a fost dată afară de la Antena 1: „Acum nu mai există în televiziune”
Parteneri
SECRETUL tenului impecabil al Iuliei Pârlea! Vedeta PRO TV respectă cu sfințenie o rutină de îngrijire și merge lunar la tratamente. Ce face pentru a arăta atât de bine
Tvmania.libertatea.ro
SECRETUL tenului impecabil al Iuliei Pârlea! Vedeta PRO TV respectă cu sfințenie o rutină de îngrijire și merge lunar la tratamente. Ce face pentru a arăta atât de bine
Doliu în familia lui Dragoș Anastasiu ...
Redactia.ro
Doliu în familia lui Dragoș Anastasiu ...
#breaking Dragul de el! Nimeni, chiar nimeni n-a știut! Of!! Detaliul ăsta despre Maurice Munteanu întrece orice așteptare! Vestea face înconjurul României chiar acum. Nimeni n-ar fi crezut..
Libertateapentrufemei.ro
#breaking Dragul de el! Nimeni, chiar nimeni n-a știut! Of!! Detaliul ăsta despre Maurice Munteanu întrece orice așteptare! Vestea face înconjurul României chiar acum. Nimeni n-ar fi crezut..
Parteneri
Gsp.ro
Sora lui Cristiano Ronaldo a făcut un anunț care zguduie fotbalul portughez
Gsp.ro
Arhivele Securității: imagini rare și detalii explozive din culisele europene ale lui Dinamo - mese de lux, bani, fete și vacanțe pentru arbitri + „A apreciat-o pe informatoarea «Brândușa»”
Parteneri
O țară europeană este considerată cel mai bun loc din lume pentru un nou început. A depășit 191 de state
Mediafax.ro
O țară europeană este considerată cel mai bun loc din lume pentru un nou început. A depășit 191 de state
VIDEO UPDATE Călin Georgescu află marți dacă scapă de închisoare. Fostul candidat la prezidențiale a fost dus la DIICOT
Stirilekanald.ro
VIDEO UPDATE Călin Georgescu află marți dacă scapă de închisoare. Fostul candidat la prezidențiale a fost dus la DIICOT
Răsturnare incredibilă în cazul crimei din valiză! Valentina ar fi fost ucisă cu un cuțit, dar arma a dispărut. Ce arată fotografiile apărute după tragedie
Wowbiz.ro
Răsturnare incredibilă în cazul crimei din valiză! Valentina ar fi fost ucisă cu un cuțit, dar arma a dispărut. Ce arată fotografiile apărute după tragedie
Parteneri
Avantaje.ro
O cameră care “crește” odată cu copiii. Descoperă soluții flexibile de amenajare
Youtube.com
Cum tratezi durerile de spate: sfaturile specialistului
Parteneri
Se schimbu0103 TOT! Dovezi u0218OC dupu0103 moartea Valentinei: u201eO pozu0103 cu doi bu0103rbau021bi care o... Vezi mai mult
Wowbiz.ro
Se schimbu0103 TOT! Dovezi u0218OC dupu0103 moartea Valentinei: u201eO pozu0103 cu doi bu0103rbau021bi care o... Vezi mai mult
Câţi bani cere pe şedinţă profesorul care a făcut 100.000 de euro pe an din meditaţii
Observatornews.ro
Câţi bani cere pe şedinţă profesorul care a făcut 100.000 de euro pe an din meditaţii
Incident grav la Colegiul Național „Alexandru Ioan Cuza”! Elevii au fost evacuați
Kanald.ro
Incident grav la Colegiul Național „Alexandru Ioan Cuza”! Elevii au fost evacuați
POLITIC
Premierul desemnat Luca Niculescu
Politică
15 oct.
Luca Niculescu, despre programul de guvernare și lista miniștrilor: „Este o formulă mai puțin obișnuită în România”
Premierul desemnat Luca Niculescu are 10 zile sa formeze un Guvern. Foto: Hepta
Politică
15 oct.
Premierul desemnat, Luca Niculescu, a depus la Parlament lista finală a miniștrilor propuși pentru Guvern
Parteneri
Viitorul inteligenței artificiale se discută la Iași. Vezi speakerii. Ultimele zile în care se mai pot cumpăra bilete
Ziaruldeiasi.ro
Viitorul inteligenței artificiale se discută la Iași. Vezi speakerii. Ultimele zile în care se mai pot cumpăra bilete
Cât costă mașina cu care Mihai Stoica a făcut accident. Oficialul lui FCSB nu vrea să audă de altă firmă!
Fanatik.ro
Cât costă mașina cu care Mihai Stoica a făcut accident. Oficialul lui FCSB nu vrea să audă de altă firmă!
Alimentul pe care ar trebui să-l consumi seara, pentru un somn odihnitor
Spotmedia.ro
Alimentul pe care ar trebui să-l consumi seara, pentru un somn odihnitor
Ultimele știri
Știri Externe
15 oct.
Cum a organizat spionajul militar rus GRU sabotajul cu drone de pe aeroportul din Leipzig și cine sunt agenții implicați
Lifestyle
15 oct.
Un cuplu primește pe lună peste 6.000 de euro din pensii: „Nu putem să cheltuim toți banii”
Fotbal
15 oct.
Universitatea Craiova a fost la doar 9 minute de a învinge Getafe în debutul din Conference League
Politică
15 oct.
Când are loc votul pentru învestirea Guvernului Luca Niculescu. Calendarul audierilor miniștrilor
Citește mai multe
TRENDING
Bani și Afaceri
15 oct.
Cultura care poate aduce peste 30.000 de euro pe hectar, rezistă la secetă și se păstrează chiar și un an. Un român a plantat deja 40 de hectare în Teleorman
Stiri Mondene
15 oct.
Ce echipă a rămas în competiția Asia Express după Cursa pentru Ultima Șansă
Lifestyle
15 oct.
Horoscop 16 octombrie 2026. Berbecii trebuie acum să aleagă care sunt pasiunile pe care merită să le cultive în continuare
Știri România
15 oct.
Loto 6/49 din 15 octombrie 2026. Report de peste 2,74 milioane de euro la 6/49, categoria I
La câte zile de concediu ai dreptul legal - Sursă foto: Shutterstock
Lifestyle
15 oct.
La câte zile de concediu ai dreptul, în funcție de vechimea în muncă. Ce prevede legea
Rodica Ojog-Brașoveanu. Fotomontaj generat cu inteligența artificială
Cultură și Vacanțe
15 oct.
Arestată de comuniști, devenită regina misterului. Scriitoarea căreia destinul i-a rezervat o răsturnare spectaculoasă!
Coş de rufe pe o maşină de spălat, alături de recipiente detergent pe un blat de bucătărie
Lifestyle
15 oct.
Cum alegi cel mai bun detergent de rufe în funcție de țesătură. Ghid complet
Cum se spală o șapcă - Sursă foto: Shutterstock
Lifestyle
15 oct.
Cum se spală o şapcă sau o pălărie fără să se strice sau să-şi piardă forma
Un câine și o pisică stând îmbrățișati
Lifestyle
15 oct.
Cum introduci o pisică nouă într-o casă în care există deja un câine sau o altă pisică
De ce să porți haine colorate când e vremea urâtă - Sursă foto: Shutterstock
Lifestyle
13 oct.
De ce e bine să te îmbraci cu haine colorate când e vreme urâtă
Cum verifici ferestrele dacă pierd căldură
Lifestyle
12 oct.
Cum verifici dacă ferestrele și ușile pierd căldură
Scorțișoară în cafea
Lifestyle
7 oct.
De ce e bine să pui scorţişoară în cafea? Ce efect are
Când se pune varza la murat
Lifestyle
6 oct.
Când se pune varza la murat? Perioada potrivită și semnele că este gata
Palatul Telefoanelor
Știri România
15 oct.
Palatul Telefoanelor din București, scos la vânzare prin licitație: Cât cere proprietarul
Ioana Dogioiu
Știri România
15 oct.
Magistrații trebuie să mai aștepte ca să primească restanțele salariale: de ce Guvernul Bolojan nu le poate plăti
Un avion Anima Wings pe pistă
Știri România
15 oct.
AnimaWings prelungește suspendarea temporară a zborurilor după ce Tribunalul București a respins cererea de intrare în insolvență
Lucrări la blocul din Rahova afectat de explozie la un an de la deflagrație
Reportaj
Știri România
15 oct.
„Punem chirpici în fisuri și mergem mai departe!” Cum își continuă viața locatarii blocului din Rahova afectat de explozie
Fermier care traverseaza un camp
Opinii
15 oct.
Fermierii europeni „se vor adapta”. Cu ce bani, doamnelor și domnilor de la Bruxelles?
inteligenta-artificiala
Opinii
14 oct.
România riscă să inventeze inteligența artificială cu pile
Donald Trump a acuzat faptul că participarea SUA în NATO a fost tratată istoric ca „o stradă cu sens unic”. Foto: Getty Images
Opinii
13 oct.
De câte războaie e nevoie ca să iei un Nobel pentru Pace?
Luca Niculescu, Nicolae Ciucă, Marcel Ciolacu Sursa foto Dumitru Angelescu, Agerpres
Opinii
12 oct.
Pactul care a băgat România în criză. Luca Niculescu, pe urmele tandemului Nicu&Marcel
Logout
Sigur vrei sa te deconectezi?
Da Nu