În statul Hidalgo, autoritățile de protecție civilă au raportat 16 morți și au precizat că aproximativ 1.000 de locuințe și sute de școli au fost afectate.
În Puebla, guvernatorul Alejandro Armenta a anunțat nouă decese cauzate de alunecări de teren și alte incidente, precum și cinci persoane dispărute. Alte două victime au fost raportate în Veracruz.
„Depunem eforturi pentru a sprijini populația, a redeschide drumurile și a restabili alimentarea cu energie electrică”, a transmis președinta Claudia Sheinbaum într-o postare pe X, unde a publicat imagini cu echipe de intervenție transportând provizii prin apele care le ajungeau până la genunchi.
O înregistrare video a Marinei arată un ofițer căutând persoane izolate în Poza Rica, oraș grav afectat de inundațiile provocate de revărsarea râului Cazones, care a acoperit mare parte din Veracruz.
Ministerul Apărării a mobilizat peste 5.400 de militari pentru a sprijini operațiunile de evacuare, curățare și monitorizare a zonelor afectate.
În același timp, furtunile Raymond și Priscilla au adus ploi abundente asupra peninsulei Baja California și a coastei pacifice.
Furtuna tropicală Raymond afectează în prezent litoralul Pacificului, în timp ce uraganul Priscilla s-a disipat după ce atinsese categoria 2 pe scara Saffir-Simpson, conform Centrului Național pentru Uragane (NHC) din SUA.
