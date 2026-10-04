Prăbușire masivă a exporturilor de cereale la Marea Neagră. Războiul din Ucraina lasă lumea fără mâncare

Conflictul prelungit din Ucraina, aflat în al cincilea an, continuă să amenințe grav piețele globale de alimente. Potrivit The Independent, intensificarea recentă a atacurilor Rusiei în regiunea Mării Negre a dus la o scădere dramatică a exporturilor de cereale din Ucraina și Rusia, afectând economiile locale și țările care depind de aceste produse de bază.

Exporturile de cereale, la minime istorice

Exporturile de cereale din Ucraina au scăzut cu 75% în primele două săptămâni din august 2026, comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut, conform datelor autorităților portuare.

Porturile ucrainene au fost ținta a peste 70 de atacuri în iulie și începutul lunii august, iar navele comerciale au fost vizate de 62 de ori.

Kievul estimează că pierderile din exporturi cauzate de aceste atacuri se ridică la aproximativ 40 de miliarde de dolari, echivalentul a 1,5% din PIB-ul țării.

Situația este complicată și pentru Rusia, cel mai mare exportator de cereale din lume. Potrivit Lloyd’s List, exporturile rusești de pe Marea Neagră au scăzut cu 65% în iulie 2026 comparativ cu aceeași lună din 2025, atingând cel mai mic nivel din ultimii 15 ani. În septembrie, volumele de export de cereale ale Rusiei au scăzut cu 83% față de anul precedent, conform datelor oficiale.

Impact global: Creșterea prețurilor alimentelor

Analiștii avertizează că aceste perturbări ar putea provoca o creștere de 9,3% a indicelui global al prețurilor la alimente până la sfârșitul anului 2026, o scădere fiind anticipată abia pentru 2027, la 4,4%, conform economistului Pablo Meijer de la Oxford Economics. „Exporturile Ucrainei au scăzut brusc odată cu închiderea Odesei, iar comerțul mondial cu grâu este cu aproximativ 7% mai mic”, a explicat Meijer.

Înainte de război, Ucraina și Rusia furnizau împreună aproape o treime din cererea mondială de grâu.

Cu toate acestea, conflictul continuu și atacurile asupra infrastructurii de export au redus dramatic capacitatea ambelor țări de a livra cereale pe piețele internaționale.

Agricultura, pilon economic pentru Ucraina

Agricultura reprezintă aproximativ 60% din veniturile din export ale Ucrainei. Evghenia Sleptsova, economist senior la Oxford Economics, a declarat că exporturile de cereale ale Ucrainei pentru sezonul agricol 2026/27 ar putea ajunge la doar 20 de milioane de tone, aproape jumătate față de nivelurile prognozate înainte de izbucnirea războiului. „Această estimare este valabilă doar dacă rutele alternative de transport își ating capacitatea maximă”, a subliniat ea.

De la începutul acestui an, Ucraina a reușit să exporte doar 774.000 de tone de cereale în luna august, cu 79% mai puțin decât media ultimilor ani.

În septembrie, cifrele au crescut la 1,4 milioane de tone, însă rămân mult sub nivelurile obișnuite. Actuala blocadă de facto costă Ucraina până la 70 de milioane de dolari pe zi.

Impactul umanitar

Scăderea exporturilor de cereale din Ucraina afectează direct Programul Alimentar Mondial (PAM) al Națiunilor Unite, care depinde de aceste produse pentru a sprijini țările aflate în criză alimentară.

Înainte de război, Ucraina furniza anual alimente pentru 400 de milioane de oameni la nivel global, majoritatea din regiunile cele mai vulnerabile.

„Închiderea inițială a porturilor de la Marea Neagră în 2022 a contribuit la o creștere bruscă a prețurilor globale la alimente, îngreunând accesul familiilor vulnerabile la alimente de bază”, a explicat Jean-Martin Bauer, director în cadrul PAM.

Strategii de criză și perspective de viitor

Uniunea Europeană a implementat „Culoarele Solidarității” pentru a sprijini transportul de mărfuri din Ucraina pe cale rutieră, feroviară și fluvială. Însă aceste rute alternative pot înlocui doar o parte limitată din exporturile pierdute.

În luna iulie 2026, ele acopereau 95% din exporturile neagricole ale Ucrainei, dar doar 20% din transporturile de cereale și produse conexe.

Între timp, eforturile diplomatice continuă. Recent, țări precum Turcia, India și Egipt au participat la discuții pentru redeschiderea coridorului maritim al Mării Negre, conform președintelui ucrainean Volodimir Zelenski.

Deși Turcia și ONU au mediat anterior Inițiativa privind Cerealele de la Marea Neagră în 2022, Rusia s-a retras din acord în 2023, plângându-se de blocaje în propriile exporturi de alimente și îngrășăminte.

„Kremlinul are puține motive să facă concesii, deoarece atacurile sale asupra porturilor și infrastructurii energetice ucrainene reprezintă o sursă de pârghie politică în orice negociere mai amplă”, a declarat Natia Seskuria, cercetător senior la Institutul Regal al Serviciilor Unite (RUSI).

Ea a adăugat că o redeschidere completă a coridorului Mării Negre este improbabilă, dar un acord temporar ar putea fi posibil. „Blocada lovește Ucraina și acolo unde este cea mai expusă, deoarece agricultura a adus anul trecut peste jumătate din veniturile din exporturi ale țării”, a explicat Seskuria.