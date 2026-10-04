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România și Polonia nu mai pot ajuta Ucraina să-și exporte cerealele

Redacția Libertatea
Redacția Libertatea
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O combină recoltează grâu. Fotografie ilustrativă: Getty Images
O combină recoltează grâu. Fotografie ilustrativă: Getty Images
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Polonia și România au transmis că nu mai pot face mai mult pentru a ajuta Ucraina să-și exporte cerealele prin Europa, în condițiile în care blocada din Marea Neagră continuă, scrie Politico. Situația riscă să afecteze exporturile agricole ale Ucrainei și să pună presiune asupra următoarei recolte.

Cuprins:

Ucraina cere ajutor pentru exporturile de cereale

Ucraina are nevoie de ajutor pentru a scoate din țară milioane de tone de cereale, în condițiile în care atacurile asupra porturilor și navelor continuă pentru a treia lună.

Ministrul agriculturii, Taras Vysotskyi, a venit în această săptămână la Bruxelles pentru a le cere direct omologilor săi din UE sprijin. Ucraina are nevoie să poată transporta mai multe produse agricole prin Europa, precum și de 1,1 miliarde de euro pentru a acoperi costurile mai mari de transport. Fără ajutor, fermierii, care au probleme financiare, nu vor putea începe însămânțările pentru sezonul următor, ceea ce ar agrava problema.

„Este foarte, foarte critic”, a declarat Vysotskyi pentru Politico.

„Două dintre țările care dispun de cea mai importantă infrastructură pentru creșterea capacității de transport și depozitare, Polonia și România, au declarat că nu mai pot și nici nu vor să facă mai mult pentru a ajuta”, a notat Politico.

România și Polonia spun că nu mai pot crește capacitatea de transport

Ministrul român al agriculturii, Barna Tánczos, a declarat pentru POLITICO că „interesul pentru propriii fermieri rămâne o prioritate”. Potrivit acestuia, cantitatea suplimentară de cereale ucrainene, combinată cu nivelul scăzut al apei de pe Dunăre, suprasolicită deja porturile României și îi împiedică pe fermierii români să-și vândă propriile produse.

România încearcă să-și optimizeze logistica. Luna trecută, Bucureștiul a semnat un memorandum de înțelegere pentru facilitarea trecerii frontierei cu Ucraina și pentru dezvoltarea legăturilor feroviare. Tánczos a subliniat însă că România nu poate dubla numărul trenurilor și nici capacitatea drumurilor, căilor ferate și porturilor. În Polonia, Ministerul Infrastructurii a transmis că nu are planuri pentru modificări menite să crească tranzitul produselor agricole ucrainene.

Ucraina avertizează că recolta viitoare este în pericol

În prezent, mai puțin de jumătate din exporturile agricole ale Ucrainei pot fi scoase din țară prin rutele feroviare, rutiere și fluviale europene, potrivit lui Vysotskyi. Dacă blocada din Marea Neagră continuă, până la 35 de milioane de tone de cereale ar putea rămâne blocate în Ucraina în acest an.

Vysotskyi a declarat că cerealele și semințele oleaginoase recoltate se acumulează fără cumpărători, iar fermierii rămân fără banii necesari pentru a planta culturile de iarnă pentru anul viitor. Dacă situația va continua până în primăvară, suprafața însămânțată s-ar putea reduce cu 35-40%. Criza are implicații și la nivel mondial, deoarece peste 17% din cerealele comercializate la nivel global ar putea fi afectate de scăderea exporturilor Rusiei și Ucrainei.

Comisia Europeană nu exclude o reacție comună. Comisarul pentru Agricultură, Christophe Hansen, a declarat că este nevoie de o soluție și a invocat preocupările privind securitatea alimentară mondială, fără să anunțe însă măsuri concrete. Germania a transmis că depune toate eforturile pentru consolidarea rutelor alternative de export, în condițiile în care Ucraina analizează folosirea unor porturi din Olanda și Germania.

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Tags: Stiri Ucraina
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