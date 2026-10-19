Prejudicii de peste 22 milioane de lei la Centurile Comarnic și Mizil, stabilite de un audit al Curții de Conturi: Ce spune CJ Prahova

Peste 22 milioane de lei din bani publici au fost plătiți nejustificat pe șantierul centurilor Comarnic și Mizil, din județul Prahova, arată un raport dezastruos publicat de Curtea de Conturi.

Prejudiciu de aproximativ 14 milioane de lei la proiectul Centurii Comarnic

În total, au fost stabilite plăți nejustificate de aproape 14 milioane de lei pe șantierul Centurii Comarnic. Amintim că șoseaua a fost inaugurată oficial pe 1 octombrie 2026.

UATJ Prahova a majorat nejustificat, în anul 2025, potrivit Curții de Conturi, valoarea Acordului contractual de execuție lucrări „Acces Rutier Complementar Descărcare A3 Comarnic”, încheiat cu asocierea SC Frasinul SA și SC Artehnics SRL.

„Cantitățile de lucrări suplimentare aferente Revendicărilor nr. 4 și nr. 5 ale Antreprenorului, incluse în Certificatele Interimare de Plată (CIP) nr. 24 - 33, au fost în valoare totală de 77.199.563,50 lei (fără TVA), din care cota de profit de 5% calculată, respectiv certificată la plată necuvenit pentru aceste suplimentări, a fost de 5.604.896,12 lei (fără TVA), 6.781.924,30 lei (cu TVA). Până la finalizarea misiunii de audit, din valoarea totală a revendicărilor au fost efectuate plăți pentru lucrări suplimentare în suma de 61.529.161,86 lei (fără TVA), din care cota de 5% profit decontat nelegal a fost în valoare de 4.461.696,92 lei (fără TVA), respectiv 5.398.653,27 lei (cu TVA), diferența reprezentând o obligație de plată certificată, dar nedecontată”, se arată în raportul Curții de Conturi.

Au fost constate și alte plăți nejustificate. „De asemenea, au fost constatate plăți nejustificate în valoare de 538.672,92 lei, reprezentând ajustări de prețuri ale unor categorii de lucrări suplimentate prin Revendicarea nr. 5/2025, care nu au fost ofertate inițial și nici înscrise în 'Listele de cantități de lucrări detaliate', întocmite după proiectare. Prețurile unitare neofertate nu au fost justificate de către Antreprenor prin documente financiar-contabile, însă au fost ajustate în mod eronat cu indicii raportați la data ofertei inițiale (01.02.2023), deși constituiau lucrări noi, iar baza de calcul pentru decontare trebuia să reflecte prețurile unitare la valorile curente de la data modificării Acordului contractual, fără aplicarea retroactivă a indicilor de ajustare din 2023', potrivit sursei citate.

Curtea de Conturi mai precizează, în raport, că bugetul de stat a fost prejudiciat cu suma de 7.861.453,30 lei fără TVA în urma unor plăți nejustificate pentru cantități de lucrări care făceau parte integrantă din Proiectul Tehnic de Execuție (PTE) avizat favorabil de CTE CNAIR. Auditorii spun că aceste activități nu erau eligibile pentru o suplimentare tarifară distinctă.

„Deși aceste lucrări au fost prevăzute în documentația tehnică inițial avizată în anul 2023, nu au fost în totalitate incluse și în Listele de cantități pe categorii întocmite de către Antreprenor, iar ulterior etapei de proiectare, entitatea a acceptat decontarea unor lucrări suplimentare, cu un grad ridicat de complexitate și cu costuri superioare, încălcând astfel caracterul forfetar al contractului. Din punct de vedere tehnic, aceste activități constituiau obligații contractuale certe și preexistente, în deplină concordanță cu documentația tehnică aprobată și avizată inițial în anul 2023, nefiind eligibile pentru o suplimentare tarifară distinctă. În lista de cantități de lucrări aferentă Proiectului tehnic avizat favorabil în CTE CNAIR în data de 07.12.2023, nu este inclus la obiectivul 'Consolidări' auditat, o cantitate de 785 m de ziduri de sprijin în valoare de 7.861.453,30 lei fără TVA, care intra în prețul global forfetar al contractului și trebuia executată, fără a fi decontată suplimentar, asigurarea execuției acestor lucrări căzând exclusiv în sarcina și pe riscul Antreprenorului, ca risc contractual asumat', se mai menționează în raportul de audit.

Prejudiciu de 8,6 milioane de lei în cazul Centurii Mizil

Plăți fără documente justificative au fost depistate și la contractul pentru Varianta Ocolitoare Mizil. A fost calculat un prejudiciu de 8.656.196,36 lei - plăți efectuate pentru lucrări neexecutate sau fără documente justificative.

„În cadrul derulării Acordului contractual nr. 13091/2/31.05.2023, având ca obiect proiectarea și execuția lucrărilor pentru obiectivul 'Varianta Ocolitoare Mizil', au fost efectuate plăți în valoare totală de 6.626.798,09 lei pentru categoria de lucrări 'Terasamente' (reprezentând 48.682,11 mc umpluturi/săpături în gropi de împrumut), fără documente justificative care să confirme realitatea lucrărilor executate și care să asigure certificarea legalității, realității și regularității plăților efectuate. Totodată, a fost decontată cantitatea de 27.600 mc lucrări de decolmatare albie, executată în zona podurilor edificate peste râurile Tohăneanca și Ghigiu, în valoare de 2.029.398,27 lei, pentru care entitatea nu a prezentat documente justificative de autorizare a lucrărilor și de transport, depozitare și eliminare al materialului rezultat din decolmatare”, potrivit Curții de Conturi.

Plăți nejustificate și pe Centura Azuga-Bușteni

Nereguli au fost constatate și la șantierul Centurii Azuga-Bușteni.

„UATJ Prahova a decontat către executantul lucrării ”Acces rutier complementar descărcare A3 Azuga-Buşteni", ajustări ale prețurilor pentru servicii de proiectare și asistență tehnică pentru proiectare, aferente perioadei 01.07.2024-05.05.2025, în sumă de 379.734,28 lei (cu TVA), eronat calculate și nejustificat aprobate la plată, ca urmare a aplicării unor indici de actualizare necorespunzători perioadei de referință, care au creat un avantaj necuvenit antreprenorului”, potrivit Curții de Conturi.

De asemenea, probleme la nivelul plăților au fost constatate și în ceea ce privește rețeaua de gaze de pe Valea Slănicului și unele lucrări de întreținere și reparații a drumurilor și podurilor.

Reacția CJ Prahova: „Este în curs de contractare o expertiză externă”

Consiliul Județean (CJ) Prahova a transmis un comunicat, în urma raportului de audit financiar al Curții de Conturi, în care a explicat contextul în care au apărut „deficiențele constatate” și a prezentat „măsurile întreprinse pentru remedierea acestora”.

În comunicat se precizează că pe parcursul întregii misiuni de audit, actuala conducere a Consiliului Județean Prahova a colaborat cu reprezentanții Curții de Conturi, punând la dispoziție documentele solicitate și sprijinind clarificarea aspectelor identificate, inclusiv prin recuperarea unor documentații din perioada administrației anterioare.

„Constatările privind proiectele de infrastructură au la bază contracte semnate, documentații întocmite și decizii adoptate în perioada administrației precedente, care a încheiat și contracte-cadru pe o perioadă de patru ani, unele cu termene de finalizare în 2027. Efectele financiare ale acestor angajamente s-au reflectat și în plățile efectuate în anul 2025. Această cronologie este importantă pentru înțelegerea situațiilor semnalate și pentru stabilirea corectă a responsabilităților”, potrivit CJ Prahova.

Administrația județeană precizează că s-a început aplicarea măsurilor de remediere înainte de publicarea raportului.

„Au fost constituite, prin dispoziții ale președintelui, comisii de analiză, iar pentru anumite obiective de investiții au fost emise certificate rectificative de plată, au fost inițiate rețineri din sumele datorate constructorilor și au fost solicitate documente justificative suplimentare. De asemenea, pentru unele dintre constatările auditorilor au fost deja efectuate restituiri de sume și corecții ale evidențelor contabile. Aceste demersuri vor continua până la clarificarea situațiilor semnalate și implementarea recomandărilor formulate de Curtea de Conturi”, potrivit comunicatului emis.

CJ Prahova mai anunță că este „în curs de contractare a unei expertize externe, independente și multidisciplinare, care să verifice integral modul de derulare a contractelor, de la documentațiile inițiale și deciziile adoptate până la execuția lucrărilor și efectuarea plăților”.

Analiza va include aspectele tehnice, juridice, economice și de achiziții publice, pentru identificarea eventualelor deficiențe și stabilirea responsabilităților.