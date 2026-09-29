Centura orașului Comarnic, una dintre cele mai așteptate investiții de infrastructură rutieră de pe Valea Prahovei, se deschide oficial joi, 1 octombrie, de la ora 14:00. Anunțul a fost făcut de Consiliul Județean Prahova, marcând finalizarea proiectului la aproape trei ani de la începerea lucrărilor.

Coșmarul de pe DN1 i-a sfârșit

Noua șosea ocolitoare are rolul strategic de a prelua din traficul de pe DN1, cel mai aglomerat drum din țară, și de a elimina cozile kilometrice care se formau frecvent la intrarea și parcurgerea orașului Comarnic, din județul Prahova.

„Cu o lungime de aproape 6 kilometri, noua variantă ocolitoare a oraşului Comarnic este destinată preluării unei părţi din traficul de pe DN1 şi reducerii presiunii asupra circulaţiei prin localitate. Traseul ocoleşte Comarnicul pe partea de vest şi se conectează la DN1 prin două intersecţii amenajate cu sensuri giratorii”, informează, marţi, Consiliul Judeţean (CJ) Prahova, într-un comunicat citat de News.ro

CJ Prahova precizează că deschiderea noii centuri va avea loc joi, 1 octombrie 2026, de la ora 14:00. Lucrările la Centura Comarnic au început oficial la data de 6 noiembrie 2023.

Proiectul a fost estimat, inițial, pentru finalizare într-un singur an, însă execuţia a durat aproape trei ani din cauza mai multor probleme tehnice, cum ar fi consolidările necesare în urma surpărilor de teren şi întârzierile legate de avize sau relocarea utilităţilor.

Drumul de aproape 6 km va putea fi parcurs în 4 minute

Centura Comarnic include lucrări complexe de infrastructură, între care poduri şi un pasaj cu o lungime de aproximativ 380 de metri peste râul Prahova şi magistrala feroviară Ploieşti - Braşov.

„Am aşteptat mult să putem spune asta. Acum mai sunt doar câteva zile. Pe DN1, la Nistoreşti, se circulă deja pe două benzi la urcare şi una la coborâre, în noua configuraţie pregătită pentru a prelua mai bine traficul. Iar săptămâna viitoare, cei aproape 6 kilometri ai Centurii Comarnic vor fi deschişi circulaţiei”, preciza, recent, președintele CJ Prahova, Virgiliu Daniel Nanu.

Lucrările au fost realizate de asocierea S.C. Frasinul S.R.L. - S.C. Artehnis S.R.L., iar valoarea totală actualizată a investiției este de aproximativ 470 de milioane de lei, cu TVA.