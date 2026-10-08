A fost efectuată joi, 8 octombrie, prima aprindere pe gaz natural pentru turbina numărul 1 din cadrul noii centrale de la Mintia, etapă tehnică decisivă pentru livrarea primilor megawați în Sistemul Energetic Național.

Prima aprindere a turbinei pe gaz nr. 1 din noua centrală

Noua centrală de la Mintia, din județul Hunedoara, a funcționat cu succes pentru prima dată cu gaze naturale. Anunțul a fost făcut joi seară de premierul interimar Ilie Bolojan.

„La Mintia, a avut loc prima aprindere a turbinei pe gaz nr. 1 din noua centrală. Este o etapă tehnică importantă pentru una dintre cele mai importante investiţii energetice ale României din ultimii ani”, a precizat Ilie Bolojan, pe Facebook.

Premierul a adăugat că de la ultima sa vizită de lucru în șantier, din iunie 2026, când proiecul era realizat în jur de 80%, lucrările au avansat. Pe 15 iunie au fost puse sub tensiune instalațiile prin care turbina se racordează la rețea, iar pe 8 octombrie turbina a funcționat pentru prima dată pe gaz natural.

„Urmează finalizarea testelor, sincronizarea cu reţeaua şi primii megawaţi livraţi în Sistemul Energetic Naţional. Cele două turbine pe gaz vor avea împreună aproximativ 1.100 MW”, a mai adăugat el.

Centrala va avea o capacitate instalată de circa 1.700 MW

Premierul a precizat că, după finalizarea ciclului combinat, centrala va avea o capacitate instalată de circa 1.700 MW, printr-o investiţie privată de peste 1,2 miliarde de euro, pe locul fostei termocentrale pe cărbune.

„Pentru România, asta înseamnă mai multă energie produsă în ţară, mai puţine importuri şi o capacitate mai bună de a acoperi consumul în perioadele dificile, mai ales seara şi iarna. De anul viitor, împreună cu centrala de la Iernut, aceste capacităţi noi pe gaz vor întări siguranţa sistemului energetic”, a spus Ilie Bolojan.

El a mulţumit echipelor investitorului şi autorităţilor care au contribuit la realizarea proiectului.