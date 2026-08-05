Investiția, controlată de omul de afaceri iordanian Ahmad Ismail Saleh, reprezintă cea mai mare centrală pe gaze din Uniunea Europeană dezvoltată pe un singur amplasament.

Cu o putere instalată totală preconizată la aproximativ 1.700 MW, unitatea a obținut toate documentele provizorii necesare pentru a-și asuma responsabilitatea echilibrării pe durata verificărilor tehnice.

Cum funcționează livrarea de energie în perioada de teste

Înregistrarea oficială ca producător aflat în perioada de probe permite companiei să producă energie în dezechilibru și să o livreze direct în Sistemul energetic național (SEN). Zilnic, Mass Global Energy Rom va notifica producția planificată a centralei de la Mintia, respectând cu strictețe programul de probe aprobat de operatorul de transport și sistem, Transelectrica.

Mecanismul de decontare pentru energia generată în această etapă preliminară este reglementat prin legislația specifică în vigoare.

Pentru fiecare MWh livrat pe durata probelor, producătorul va fi remunerat de Transelectrica cu valoarea cea mai mică dintre prețul de închidere al pieței spot (PZU) din intervalul respectiv și pragul de 400 de lei, în condițiile în care prețul din piață este pozitiv.

Situația se schimbă în momentele în care prețurile pe piața de energie devin negative. În aceste intervale specifice, producătorul va fi cel care va plăti către Transelectrica contravaloarea energiei electrice generate și injectate în rețeaua națională.

Când va livra centrala de la Mintia la capacitate maximă

Procesul de punere în funcțiune la capacitate maximă se desfășoară etapizat, în strânsă legătură cu lucrările de infrastructură de transport a energiei. În contractul de racordare semnat cu Transelectrica, data-limită pentru atingerea puterii totale preconizate de 1.677 MW este stabilită pentru 30 iunie 2027.

Există însă o condiționare tehnică importantă legată de rețeaua de transport. Până când Transelectrica va finaliza procesul de reconductorare a liniei electrice aeriene (LEA) 220 kV Mintia-Timișoara, puterea maximă care poate fi evacuată în condiții de siguranță din centrală este limitată la 1.448,2 MW.

Pentru termenul scurt, perspectivele sunt optimiste. Până la finalul anului 2026, la Mintia este preconizată intrarea în producție comercială a primei capacități semnificative de generare, de 1.100 MW, ale cărei lucrări sunt deja finalizate.

Pentru o altă tranșă de 190 MW din totalul proiectului, dezvoltatorul a obținut o prelungire aprobată a termenului de punere în funcțiune până la data de 31 decembrie 2027.

Centrala de la Mintia se află în satul Mintia din comuna Vețel, județul Hunedoara, pe malul râului Mureș, la aproximativ 9 kilometri vest de municipiul Deva.

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