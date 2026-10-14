Primul proces privind sabotajul conductelor de gaz Nord Stream începe în Germania cu un ucrainean pe banca acuzaților

Primul proces în cazul sabotajului conductelor de gaz Nord Stream, care leagă Rusia de Germania, începe miercuri, la Hamburg, la patru ani de la explozia din Marea Baltică, informează AFP. Pe banca acuzaților se află un fost ofițer ucrainean acuzat de „crimă de război”.

Germania a acuzat Ucraina de implicare în atacul asupra conductelor Nord Stream în iunie 2026.

Operațiunea, care a avut loc pe 26 septembrie 2022, în apropierea insulei daneze Bornholm, rămâne una dintre cele mai controversate episoade din timpul războiului declanșat de Rusia în Ucraina, cu doar șapte luni înainte de explozie. La acel moment, conductele Nord Stream 1 și Nord Stream 2 erau deja închise: livrările de gaz prin Nord Stream 1 au fost suspendate de Moscova, cel mai probabil ca răspuns la sancțiunile occidentale, iar Nord Stream 2, deși finalizat, nu a intrat niciodată în funcțiune.

De-a lungul anilor, mai multe teorii au apărut cu privire la autorii sabotajului, iar suspiciunile au vizat inclusiv Rusia, Statele Unite și Ucraina.

În iulie 2026, Germania a acuzat Ucraina de implicare în distrugerea gazoductelor, o decizie controversată în condițiile în care este unul dintre cei mai importanți susținători ai Ucrainei în războiul împotriva Rusiei.

Kievul a respins acuzațiile, dar oficialii ucraineni nu au ascuns că ar considera legitim orice atac care ar slăbi capacitatea Rusiei de a-și finanța războiul. „Nu avem nicio așteptare specială”, a declarat un înalt responsabil ucrainean pentru AFP, referindu-se la procesul de la Hamburg.

Ce acuzații i se aduc ucraineanului care va fi judecat în Germania

Serghei Kuznețov, tată a patru copii și comandant al armatei ucrainene, este acuzat de procurorii germani că ar fi coordonat un comando destinat să distrugă conductele Nord Stream, la cererea autorităților de la Kiev.

Kuznețov a fost arestat pe 21 august 2025, în Italia, în timp ce se afla în vacanță cu familia sa, și ulterior a fost extrădat în Germania în luna septembrie a aceluiași an. Dacă va fi găsit vinovat, acesta riscă ani grei de închisoare.

Cum ar fi fost sabotate cele două conducte de gaz Nord Stream

Potrivit anchetatorilor, Kuznețov ar fi intrat în Germania la începutul lunii septembrie 2022 folosind un pașaport ucrainean fals, după ce ar fi tranzitat Polonia. La Rostock, un port la Marea Baltică, s-ar fi întâlnit cu complicii săi, inclusiv scafandri profesioniști și un artificier, la bordul unei bărci cu pânze închiriate prin intermediari.

Grupul ar fi transportat un exploziv militar puternic până în apropierea insulei Bornholm, unde au amplasat încărcături explozive pe conductele de gaz. Acestea au fost detonate pe 26 septembrie 2022, provocând daune semnificative infrastructurii energetice.

Harta Europei, în Marea Baltică sunt trasate cele două gazoducte Nord Stream și sunt marcate cele două puncte în care a avut loc explozia. Sursa foto: Getty Images

Primul proces în cazul Nord Stream este programat să dureze până în februarie

Procesul de la Hamburg, programat să dureze până în februarie, pune Germania într-o poziție sensibilă, având în vedere sprijinul său militar și financiar acordat Ucrainei în conflictul cu Rusia.

„Pentru unii observatori, poate părea paradoxal faptul că primul proces organizat în Occident împotriva unui soldat acuzat de crime de război vizează un militar ucrainean care și-a apărat țara, mai degrabă decât un ofițer rus” a declarat Bojan Pancevski, jurnalist și autor al cărții „Conspirația Nord Stream”, potrivit sursei citate mai sus.

Un al doilea suspect a fost arestat în august 2026

Între timp, un al doilea suspect a fost arestat în august 2026 într-un hotel din Croația, și urmează să fie extrădat în Germania. Potrivit săptămânalului german „Der Spiegel”, reținerea sa a avut loc în timp ce acesta oferea consultanță echipei unui film de la Hollywood inspirat de sabotajul gazoductelor.

Filmul îl are în rol principal pe actorul premiat cu Oscar Adrien Brody, care joacă rolul liderului comandoului responsabil de explozie.

Rusia a cerut un proces corect în cazul sabotajului gazoductelor din Marea Baltică