Arestarea s-a făcut în baza unui mandat european emis la 18 august 2025. Conform anchetei, Serghei K. ar fi făcut parte din grupul care, în septembrie 2022, a amplasat dispozitive explozive pe conductele de gaze. El ar fi avut rol de coordonator în operațiune.

Pentru a ajunge la locul vizat, grupul a închiriat un iaht de la o companie germană prin intermediari și cu documente falsificate. Suspectul urmează să fie extrădat în Germania pentru a fi judecat.

Reamintim că în septembrie 2022 au avut loc patru explozii submarine, soldate cu scurgeri masive de gaze pe rutele Nord Stream 1 și 2 din Marea Baltică.

Potrivit Wall Street Journal, planul a fost conceput în mai 2022 de un grup de ofițeri ucraineni, care considerau distrugerea conductei cea mai eficientă modalitate de a-l forța pe Vladimir Putin „să plătească pentru agresiunea sa”.

Inițial, președintele Volodimir Zelenski ar fi aprobat ideea, dar după intervenția CIA a cerut oprirea pregătirilor. Totuși, fostul comandant-șef al armatei ucrainene, Valeri Zalujni, ar fi continuat planul, ignorând ordinul, potrivit WSJ.

În august 2024 s-a aflat că Germania emisese un mandat de arestare pe numele scafandrului ucrainean Vladimir Zhuravlev, suspectat de implicare în atac. Mandatul fusese transmis Poloniei, unde locuia acesta, însă autoritățile poloneze nu au răspuns, iar bărbatul ar fi reușit să fugă în Ucraina.

Recomandări Verdict final pentru Vlad Pascu: 10 ani de închisoare, pentru accidentul în care a ucis doi tineri lângă Vama Veche

Ancheta germană îl indică drept coordonator principal pe Roman Chervinski, colonel ucrainean din Forțele pentru Operațiuni Speciale. Acesta a fost arestat în Ucraina pentru abuz în serviciu, dar în iulie 2024 a fost eliberat pe cauțiune.