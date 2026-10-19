Profesoara înjunghiată de elevul din Bistrița este operată de urgență, iar celălalt adolescent rănit nu a rămas internat

Profesoara rănită grav în atacul cu cuțitul comis luni dimineață de un elev din Bistrița este operată de urgență. Femeia se află în sala de operație și este supusă unor intervenții chirurgicale în zona toracelui. Totodată, elevul de 12 ani, rănit în timpul incidentului, a fost externat.

Profesoara înjunghiată este operată de urgență la Bistrița

Profesoara de 28 de ani, înjunghiată de elevul atacator din Bistrița, a fost rănită în zona feței și în zona toracelui. Reamintim că adolescentul a intrat cu un briceag în unitatea de învățământ și a înjunghiat-o pe profesoară când a ieșit din sala de clasă.

„Pacienta de 28 de ani, victimă a agresiunii de la o unitate de învățământ din municipiul Bistrița, a suferit plăgi prin înjunghiere la frunte, la pleoapa inferioară și la nivel toracic și se află în sala de operație, pe specialitățile Chirurgie plastică și reparatorie, respectiv Chirurgie toracică”, au transmis reprezentanții Spitalului Județean Bistrița, potrivit News.ro.

Medicii au adăugat că profesoara este stabilă hemodinamic și respirator și va rămâne internată la Secția de Chirurgie generală pentru tratament și monitorizare.

Elevul rănit la școala din Bistrița a fost externat

Un elev de 12 ani, care a încercat să intervină în apărarea profesoarei, a fost și el atacat cu cuțitul de agresorul de 13 ani.

„Minorul de 12 ani, care a suferit, de asemenea, plăgi prin înjunghiere la nivelul scalpului, urechii, umărului și toracelui, a fost supus tratamentului și investigațiilor medicale la UPU Pediatrie și a fost externat cu recomandări medicale”, au precizat oficialii spitalului.

Elevul de clasa a VII-a, în vârstă de 13 ani, a fost transportat la spital sub escorta Poliției. După investigații medicale, a fost transferat la Clinica de Psihiatrie infantilă din Cluj-Napoca.

Cum s-a desfășurat atacul de la școala din Bistrița

Potrivit unei eleve din clasa în care s-a produs incidentul, băiatul a bătut la ușă în timpul orei, iar când profesoara a deschis, acesta purta o cagulă acoperită de o cască și avea în mână un briceag. Fără avertisment, s-a năpustit asupra cadrului didactic.

În încercarea de a-și apăra profesoara, câțiva elevi au aruncat cu scaune în direcția atacatorului, în timp ce alții au fugit din clasă. La scurt timp, paznicul școlii și profesorul de sport au intervenit pentru a-l imobiliza pe agresor.

„În urma evenimentului produs în municipiul Bistrița, echipajele medicale au acordat asistență persoanelor care au necesitat îngrijiri de specialitate. Două persoane, o femeie și un minor, au fost preluate de echipajele medicale și transportate la UPU SMURD Bistrița pentru investigații și îngrijiri medicale de specialitate”, a transmis ISU Bistrița-Năsăud.

Mai mulți elevi au fost cuprinși de panică, iar pentru gestionarea situației a fost trimisă o autospecială pentru transportul persoanelor și al victimelor multiple, potrivit aceleiași surse.

Atacatorul își anunțase planurile pe rețelele sociale

Potrivit publicației Observator BN, elevul făcuse o postare pe rețelele sociale în dimineața atacului, în care dezvăluia că plănuise acest moment timp de opt luni. Detaliile planului său au ridicat întrebări legate de prevenirea unor astfel de incidente în mediul școlar.