Secretarul general al PSD, Claudiu Manda, a anunțat luni, 5 octombrie, cu câteva ore înaintea consultărilor de la Palatul Cotroceni, cu președintele Nicușor Dan, că social-democrații au o soluție „clară” pentru funcția de premier.

Membrii PSD susțin că partidul e pregătit să-și asume guvernarea

Nicușor Dan a convocat, luni, partidele parlamentare la consultări în vederea desemnării unui nou premier. Va fi al patrulea prim-ministru nominalizat de șeful statului în ultimele 4 luni, după Eugen Tomac (iunie), Adrian Veștea (iunie) și Siegfried Mureșan (septembrie).

Claudiu Manda spune că PSD-ul merge pregătit la Cotroceni ca să își asume guvernarea.

„Este momentul ca România să primească șansa de care are nevoie. Și este momentul ca vocea celor aproape 90% dintre români care spun că țara merge într-o direcție greșită să fie auzită. Mergem astăzi la Palatul Cotroceni pregătiți să ne asumăm guvernarea”, a spus luni dimineață Claudiu Manda, pe Facebook.

Soluția social-democraților: „Un guvern PSD/construit în jurul PSD, condus de Sorin Grindeanu”

Secretarul general al PSD a subliniat că soluția oferită de partidul său pentru rezolvarea acestei crize politice este „un guvern PSD sau un guvern construit în jurul PSD, condus de Sorin Grindeanu”.

„Avem un program construit pentru România și pentru ceea ce așteaptă oamenii de la un Guvern: relansarea economiei, reluarea investițiilor, crearea de locuri de muncă și protejarea puterii de cumpărare. România are nevoie acum de un Guvern cu puteri depline și de un buget care să ofere predictibilitate economiei și siguranță oamenilor. Iar soluția noastră este clară: un guvern PSD sau un guvern construit în jurul PSD, condus de Sorin Grindeanu”, a adăugat Manda.

El mai susține că, în ultimele luni, „românii au plătit pe nedrept costul unui blocaj politic prelungit”.

„Am spus-o atunci și o spunem și acum: o țară nu poate fi ținută pe loc pentru calcule politice și ambiții personale. Dialogul este singura cale pentru a ieși din blocaj. Iar discuția trebuie să plece de la mesajul transmis de oameni: este nevoie de o schimbare de direcție. Toate partidele parlamentare au responsabilitatea de a ține cont de acest mesaj și de a contribui la formarea unui Guvern stabil, care să guverneze pentru oameni”, a concluzionat Claudiu Manda.

Programul consultărilor de la Cotroceni

Discuțiile încep la ora 14.00 la Palatul Cotroceni și sunt programate din 30 în 30 de minute. Primul partid care va discuta cu Nicușor Dan va fi PSD, apoi AUR, PNL, USR și UDMR.

Programul consultărilor de la Palatul Cotroceni este următorul:

- PSD - ora 14:00

- AUR - ora 14:30

- PNL - ora 15:00

- USR - ora 15:30

- UDMR - ora 16:00

- Minoritățile naționale - ora 16.30

- SOS România - ora 17:00

- POT - ora 17:30

- Grupul parlamentar Uniți pentru România - ora 18:00

- Grupul parlamentar PACE - Întâi România - ora 18:30

- Parlamentarii neafiliați - ora 19:00.

La finalul consultărilor, Nicușor Dan va anunța numele noului premier desemnat. Șeful statului a precizat că nu vrea alegeri anticipate, deși sunt întrunite condițiile.

George Simion a anunțat că nu participă la consultări

Preşedintele AUR, George Simion, a anunţat, luni, că nu va merge la consultările de la Cotroceni, convocate de către preşedintele Nicuşor Dan.