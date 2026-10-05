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George Simion nu merge la consultările cu Nicușor Dan de la Cotroceni și l-a numit „uzurpator” pe președinte

Maria Zărnescu
Maria Zărnescu
Jurnalist
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Un colaj cu Nicușor Dan și George Simion
Nicușor Dan a spus în repetate rânduri că va exclude posibilitatea ca AUR să facă parte din Guvern. Sursa foto: colaj Facebook / Nicușor Dan / George Simion
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George Simion spune că nu va merge la consultările cu Nicușor Dan de la Cotroceni, în vederea desemnării unui nou premier. Liderul AUR l-a numit „uzurpator” pe președinte și susține că delegația care va merge la discuții cu șeful statului va cere alegeri anticipate.

Cuprins:

George Simion a anunțat că nu participă la consultările de la Cotroceni

George Simion a anunțat luni, 5 octombrie 2026, că nu va participa la consultările convocate de președintele Nicușor Dan la Cotroceni pentru desemnarea unui nou premier. În același videoclip postat pe TikTok, liderul AUR l-a numit „uzurpator” pe președintele țării și susține că șeful statului „nu merită” prezența lui Simion.

„Nu voi participa la consultările cu uzurpatorul de la Cotroceni. Nu merită prezența mea”, a declarat Simion într-un mesaj video postat pe TikTok.

O delegație AUR merge la consultări de la ora 14.30

În locul său, o delegație AUR va participa la întâlnirea de la ora 14.30. George Simion susține că delegația care va discuta cu președintele Nicușor Dan va cere alegeri anticipate.

„Am însărcinat o delegație care să meargă acolo, să transmită un mesaj clar: vrem alegeri anticipate, cât mai repede, și să oprească uzurpatorul de la Cotroceni spectacolul cătușelor, să oprească arestările”, a mai spus liderul AUR.

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Simion a reiterat poziția partidului său, potrivit căreia AUR nu va vota un nou guvern până când Călin Georgescu, arestat pentru înșelăciune, nu va fi eliberat. Această declarație vine la doar o săptămână după ce liderul AUR a anunțat aceeași decizie de la tribuna Parlamentului.

Nicușor Dan a spus în repetate rânduri că va exclude posibilitatea ca AUR să facă parte din Guvern

Pe de altă parte, președintele Nicușor Dan a subliniat în repetate rânduri că va exclude posibilitatea ca AUR să facă parte din viitorul guvern.

„Nu dintr-o lipsă de respect față de simpatizanții AUR, ci pentru un mandat pe care cetățenii mi l-au dat acum un an și patru luni, iar mandatul ăsta spune păstrarea direcției pro-occidentale și o traiectorie financiară fără turbulențe pentru o stabilizare financiară a României”, a declarat Nicușor Dan într-o conferință de presă recentă.

Șeful statului a atras atenția că includerea AUR la guvernare ar putea afecta relațiile României cu partenerii săi internaționali, atât în domeniul securității, cât și în cel al relațiilor cu Uniunea Europeană. „România nu își permite asta în momentul ăsta și ăsta e mandatul pe care cetățenii mi l-au dat acum un an și patru luni”, a mai adăugat președintele.

Președintele a convocat partidele la consultări la Palatul Cotroceni

Președintele României, Nicușor Dan, organizează astăzi, 5 octombrie 2026, o nouă rundă de consultări cu partidele politice, la Palatul Cotroceni, pentru desemnarea unui nou premier.

Acesta ar fi al patrulea prim-ministru nominalizat în doar patru luni, după ce propunerile anterioare, Eugen Tomac, Adrian Veștea și Siegfried Mureșan, nu au reușit să obțină susținerea necesară în Parlament.

Programul oficial al consultărilor de la Palatul Cotroceni

Discuțiile de la Cotroceni încep la ora 14.00 și se vor desfășura într-un ritm alert, cu întrevederi de 30 de minute pentru fiecare formațiune politică. Iată programul complet:

  • Ora 14.00 – PSD
  • Ora 14.30 – AUR
  • Ora 15.00 – PNL
  • Ora 15.30 – USR
  • Ora 16.00 – UDMR
  • Ora 16.30 – Minoritățile naționale
  • Ora 17.00 – SOS România
  • Ora 17.30 – POT
  • Ora 18.00 – Grupul parlamentar Uniți pentru România
  • Ora 18.30 – Grupul parlamentar PACE – Întâi România
  • Ora 19.00 – Parlamentarii neafiliați

La finalul acestor discuții, președintele va anunța oficial numele celui de-al patrulea premier desemnat. Conform declarațiilor sale, alegerile anticipate nu reprezintă o opțiune, chiar dacă ar exista condițiile necesare pentru organizarea acestora.

Președinele Nicușor Dan are patru variante de premier pe lista scurtă

Potrivit informațiilor obținute de Libertatea pe surse, președintele Nicușor Dan are pe masa sa patru nume pentru funcția de premier, înaintea consultărilor de astăzi. Printre acestea se numără:

  • Sorin Grindeanu (52 de ani), liderul PSD și propunerea social-democraților. Claudiu Manda, secretarul general al partidului, a transmis încă de luni dimineața mesajul cu care merg social-democrații la Cotroceni și că PSD dorește un guvern condus de Sorin Grindeanu.
  • Alexandru Nazare (46 de ani), fost ministru de Finanțe, susținut de PNL, deși nu mai este membru al partidului.
  • „Cel mai probabil, liberalii nu vor face o propunere oficială, dar sunt dispuși să îl susțină pe Alexandru Nazare dacă președintele va veni cu această soluție. Adică nu îl vor respinge”, au declarat surse pentru Libertatea.
  • Leonardo Badea (51 de ani), prim-viceguvernator al Băncii Naționale a României. 
  • Dan Motreanu (56 de ani), europarlamentar și secretar general al PNL. „El nu își dorește să fie premier, dar rămâne de văzut ce va spune dacă președintele îl va nominaliza. Uneori, nu este după cum îți dorești doar tu...”, au adăugat sursele.

Criza politică din România: Cinci luni de guvern interimar

România se află de cinci luni sub conducerea unui guvern interimar, cu Ilie Bolojan în funcția de premier de tranziție. Criza politică a debutat în 20 aprilie 2026, atunci când PSD a retras sprijinul politic pentru Guvernul condus de Bolojan. La scurt timp, pe 23 aprilie, miniștrii social-democrați și-au dat demisia, iar pe 5 mai, o moțiune de cenzură inițiată de PSD și AUR a dus la căderea Guvernului Bolojan, la doar 11 luni de la învestire.

De atunci, șeful statului a încercat, fără succes, să formeze un nou executiv. Prima nominalizare, Eugen Tomac, a eșuat când acesta și-a retras sprijinul înaintea votului în Parlament. A doua propunere, Adrian Veștea, a fost respinsă cu 189 de voturi pentru, sub pragul necesar de 233. Ultima tentativă, Siegfried Mureșan, a primit 182 de voturi în Parlament, insuficient pentru validare.

„Suntem la mai mult de patru luni după ce guvernul a fost demis prin moţiune de cenzură şi în interiorul acestui interval am avut sute de ore de discuţii şi împreună, şi separat cu partidele politice pentru a găsi o soluţie de ieşire din această criză” , a declarat Nicușor Dan pe 17 septembrie.

Nominalizările anterioare au fost marcate de tensiuni între partide. Spre exemplu, desemnarea lui Adrian Veștea a fost criticată de liderul PNL, Ilie Bolojan, care a catalogat decizia drept „o evidentă încercare de rupere a PNL”.

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Tags: Criză politică AUR - Alianta pentru Unirea Romanilor partide politice Guvernul Romaniei președinte Presedintele Romaniei Nicușor Dan George Simion
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