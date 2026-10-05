George Simion nu merge la consultările cu Nicușor Dan de la Cotroceni și l-a numit „uzurpator” pe președinte

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George Simion spune că nu va merge la consultările cu Nicușor Dan de la Cotroceni, în vederea desemnării unui nou premier. Liderul AUR l-a numit „uzurpator” pe președinte și susține că delegația care va merge la discuții cu șeful statului va cere alegeri anticipate.
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George Simion a anunțat luni, 5 octombrie 2026, că nu va participa la consultările convocate de președintele Nicușor Dan la Cotroceni pentru desemnarea unui nou premier. În același videoclip postat pe TikTok, liderul AUR l-a numit „uzurpator” pe președintele țării și susține că șeful statului „nu merită” prezența lui Simion.
„Nu voi participa la consultările cu uzurpatorul de la Cotroceni. Nu merită prezența mea”, a declarat Simion într-un mesaj video postat pe TikTok.
În locul său, o delegație AUR va participa la întâlnirea de la ora 14.30. George Simion susține că delegația care va discuta cu președintele Nicușor Dan va cere alegeri anticipate.
„Am însărcinat o delegație care să meargă acolo, să transmită un mesaj clar: vrem alegeri anticipate, cât mai repede, și să oprească uzurpatorul de la Cotroceni spectacolul cătușelor, să oprească arestările”, a mai spus liderul AUR.
Simion a reiterat poziția partidului său, potrivit căreia AUR nu va vota un nou guvern până când Călin Georgescu, arestat pentru înșelăciune, nu va fi eliberat. Această declarație vine la doar o săptămână după ce liderul AUR a anunțat aceeași decizie de la tribuna Parlamentului.
Pe de altă parte, președintele Nicușor Dan a subliniat în repetate rânduri că va exclude posibilitatea ca AUR să facă parte din viitorul guvern.
„Nu dintr-o lipsă de respect față de simpatizanții AUR, ci pentru un mandat pe care cetățenii mi l-au dat acum un an și patru luni, iar mandatul ăsta spune păstrarea direcției pro-occidentale și o traiectorie financiară fără turbulențe pentru o stabilizare financiară a României”, a declarat Nicușor Dan într-o conferință de presă recentă.
Șeful statului a atras atenția că includerea AUR la guvernare ar putea afecta relațiile României cu partenerii săi internaționali, atât în domeniul securității, cât și în cel al relațiilor cu Uniunea Europeană. „România nu își permite asta în momentul ăsta și ăsta e mandatul pe care cetățenii mi l-au dat acum un an și patru luni”, a mai adăugat președintele.
Președintele României, Nicușor Dan, organizează astăzi, 5 octombrie 2026, o nouă rundă de consultări cu partidele politice, la Palatul Cotroceni, pentru desemnarea unui nou premier.
Acesta ar fi al patrulea prim-ministru nominalizat în doar patru luni, după ce propunerile anterioare, Eugen Tomac, Adrian Veștea și Siegfried Mureșan, nu au reușit să obțină susținerea necesară în Parlament.
Discuțiile de la Cotroceni încep la ora 14.00 și se vor desfășura într-un ritm alert, cu întrevederi de 30 de minute pentru fiecare formațiune politică. Iată programul complet:
La finalul acestor discuții, președintele va anunța oficial numele celui de-al patrulea premier desemnat. Conform declarațiilor sale, alegerile anticipate nu reprezintă o opțiune, chiar dacă ar exista condițiile necesare pentru organizarea acestora.
Potrivit informațiilor obținute de Libertatea pe surse, președintele Nicușor Dan are pe masa sa patru nume pentru funcția de premier, înaintea consultărilor de astăzi. Printre acestea se numără:
România se află de cinci luni sub conducerea unui guvern interimar, cu Ilie Bolojan în funcția de premier de tranziție. Criza politică a debutat în 20 aprilie 2026, atunci când PSD a retras sprijinul politic pentru Guvernul condus de Bolojan. La scurt timp, pe 23 aprilie, miniștrii social-democrați și-au dat demisia, iar pe 5 mai, o moțiune de cenzură inițiată de PSD și AUR a dus la căderea Guvernului Bolojan, la doar 11 luni de la învestire.
De atunci, șeful statului a încercat, fără succes, să formeze un nou executiv. Prima nominalizare, Eugen Tomac, a eșuat când acesta și-a retras sprijinul înaintea votului în Parlament. A doua propunere, Adrian Veștea, a fost respinsă cu 189 de voturi pentru, sub pragul necesar de 233. Ultima tentativă, Siegfried Mureșan, a primit 182 de voturi în Parlament, insuficient pentru validare.
„Suntem la mai mult de patru luni după ce guvernul a fost demis prin moţiune de cenzură şi în interiorul acestui interval am avut sute de ore de discuţii şi împreună, şi separat cu partidele politice pentru a găsi o soluţie de ieşire din această criză” , a declarat Nicușor Dan pe 17 septembrie.
Nominalizările anterioare au fost marcate de tensiuni între partide. Spre exemplu, desemnarea lui Adrian Veștea a fost criticată de liderul PNL, Ilie Bolojan, care a catalogat decizia drept „o evidentă încercare de rupere a PNL”.