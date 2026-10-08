Rareș Bogdan, audiat ca martor la DNA Iași în dosarul omului de afaceri Fănel Bogos

Europarlamentarul PNL Rareș Bogdan a fost citat la Direcția Națională Anticorupție (DNA) Iași, într-un dosar ce îl vizează pe omul de afaceri vasluian Fănel Bogos, au precizat surse judiciare pentru News.ro. Politicianul urmează să fie audiat joi, 8 octombrie 2026, în calitate de martor, iar numele său apare în mai multe interceptări din dosar.

Contextul dosarului

Fănel Bogos, om de afaceri din Vaslui, este acuzat de instigare la șantaj și cumpărare de influență. Procurorii anticorupție susțin că, între martie și august 2025, Bogos ar fi oferit unei persoane suma de 200.000 de lei, în schimbul promisiunii că aceasta, împreună cu alte persoane influente, va interveni pentru a convinge conducerea Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA) să îl înlocuiască pe șeful Direcției Sanitar-Veterinare Vaslui și să favorizeze interesele financiare ale firmei sale. Obiectivul final ar fi fost obținerea unor despăgubiri de aproximativ trei milioane de euro.

Pe 2 octombrie 2026, în același dosar, Ilie Bolojan a fost audiat de procurorii DNA Iași. Audierile premierului au durat aproximativ două ore și jumătate. La ieșirea din sediul DNA Iași, nici premierul și nici avocatul său nu au făcut declarații pentru presă.

Potrivit unui comunicat emis de Guvern, discuțiile din cadrul audierii s-au axat pe clarificarea circumstanțelor întâlnirii dintre premier și omul de afaceri. Ilie Bolojan a asigurat procurorii că a oferit toate informațiile necesare.

„Este o chestiune procedurală, domnul Rareș Bogdan a fost menționat în dosar și este firesc să stea și cu dânsul de vorbă”, au declarat sursele Libertatea.

Declarațiile Cristinei Trăilă

Cristina Trăilă, fost secretar general adjunct al Guvernului și inculpată în dosar, a fost audiată de DNA în urmă cu trei săptămâni. Ea a declarat că acest caz nu are legătură cu premierul Ilie Bolojan și că numele acestuia nu a fost menționat în declarațiile sale. Totodată, Trăilă a subliniat că acuzațiile de trafic de influență nu o vizează pe ea, ci pe fostul lider al PNL Vaslui Mihai Barbu.

Întrebată dacă a cerut președintelui Consiliului Județean Botoșani, Valeriu Iftime, să retragă sprijinul președintelui ANSVSA, Alexandru Bociu, Trăilă a explicat că nu a fost vorba despre o cerere oficială, ci doar despre o „discuție colegială”.

Alte audieri în dosar

Pe lângă Rareș Bogdan, Ilie Bolojan și Cristina Trăilă, în acest caz au mai fost audiați și președinții Consiliilor Județene Vaslui și Botoșani. Ancheta continuă, iar noi detalii ar putea apărea pe măsură ce audierile progresează.

Dosarul rămâne în atenția publicului, având în vedere numele sonore implicate și acuzațiile grave de corupție legate de influențarea unor decizii administrative pentru obținerea de foloase necuvenite.

Rareș Bogdan, înainte de intrarea la DNA

Rareș Bogdan s-a prezentat astăzi la sediul DNA Iași, unde a fost citat într-un dosar. Întrebat dacă are emoții, acesta a răspuns tranșant: „Deloc”. Politicianul a declarat că se aștepta să fie chemat, dat fiind că numele său a fost menționat în cauză.

„Spre deosebire de Ilie Bolojan, eu respect presa și voi sta de vorbă cu presa. Când mă întorc, vă promit că stau la tot ce doriți să aflați”, a spus Rareș Bogdan, înainte de a intra în clădire.

El a adăugat: „Am fost chemat, da, și mă bucur că au făcut-o în prima zi în care e și Sfânta scoasă afară și pot să stau după aceea la coadă, e vreme bună, ca să pot să mă rog”.