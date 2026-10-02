Premierul demis Ilie Bolojan s-a prezentat vineri dimineață, 2 octombrie, în fața procurorilor anticorupție, la sediul DNA Iaşi, pentru a fi audiat în calitate de martor în dosarul penal care îl vizează pe controversatul om de afaceri Fănel Bogos. La sosire, oficialul a fost întâmpinat de un grup de contestatari și a refuzat să facă orice fel de declarații presei, conform News.

Ilie Bolojan, la sediul DNA Iași

Ilie Bolojan a ajuns vineri la sediul DNA Iaşi, în jurul orei 9 și un sfert, unde va fi audiat ca martor în dosarul omului de afaceri Fănel Bogos, care în 23 septembrie 2025 a fost în audienţă în biroul său.

Ilie Bolojan a ajuns la DNA Iași în jurul orei 9:15 Sursa foto: Inquam Photos / Miruna Turbatu

Fănel Bogos este acuzat de instigare la şantaj şi cumpărare de influenţă. În acest dosar este urmărită penal şi Cristina Trăilă, fost secretar general adjunct al Guvernului.

Ilie Bolojan nu a făcut declaraţii la sosire şi nu a răspuns întrebărilor jurnaliştilor.

Înainte de sosirea premierului interimar, au ajuns la DNA și avocaţii lui Bogos şi Trăilă.

Un grup de contestatari l-a așteptat pe Ilie Bolojan în fața instituției.

Atenția anchetatorilor se concentrează asupra unei întrevederi desfășurate pe 23 septembrie 2025 chiar în biroul prim-ministrului de la Palatul Victoria, întâlnire la care au participat Fănel Bogos și fostul lider al PNL Vaslui, Mihai Barbu. Dosarul vizează infracțiuni grave de instigare la șantaj, cumpărare de influență și trafic de influență, în anchetă fiind urmărită penal și Cristina Trăilă, fost secretar general adjunct al Guvernului.

Ce s-a întâmplat în biroul de la Guvern

Procurorii încearcă să stabilească în ce măsură rețeaua de influență creată în jurul omului de afaceri vasluian a încercat să folosească pârghii de la cel mai înalt nivel al statului.

Premierul Bolojan a povestit într-o emisiune la Digi24 detaliile întâlnirii de la Guvern, cu liderul PNL Vaslui, Mihai Barbu şi cu omul de afaceri Fănel Bogos. Ilie Bolojan a explicat că întrevederea a durat aproximativ un sfert de oră și că a fost luat prin surprindere de natura discuțiilor.

Omul de afaceri i-a prezentat problemele pe care le are din partea autorităţilor statului, iar el a avut „un uşor trac”, pentru că acesta a prezentat şi aspecte ce nu sunt strict de zona politică, în condiţiile în care fusese informat iniţial că la întrevedere se vor discuta exclusiv probleme politice.

Președintele Nicușor Dan a intervenit public pe marginea acestui subiect, subliniind că dialogul dintre mediul politic și cel de afaceri este un lucru firesc, atât timp cât nu se depășesc limitele de integritate.

„Este normală interacţiunea între oameni politici şi oameni de afaceri. Acum, ce înseamnă interacţiune? Ce se discută acolo, bineînţeles că nu trebuie ca o limită de principialitate să fie depăşită. Şi eu n-am văzut ca domnul Bolojan să fi depăşit această limită de principialitate. Ăsta e răspunsul meu”, a afirmat preşedintele Nicuşor Dan.

Schema de corupție de milioane de euro

Pe lângă omul de afaceri Fănel Bogos şi de Cristina Trăilă, în acest dosar au mai fost audiaţi la DNA şefii CJ Vaslui şi CJ Botoşani.

Cristina Trăilă, fost secretar general adjunct al Guvernului, a declarat că dosarul omului de afaceri Fănel Bogos nu are legătură cu premierul Ilie Bolojan şi că în declaraţiile sale date în faţa procurorilor nu a menţionat numele lui Bolojan.

„Acest dosar nu are nicio legătură cu premierul Ilie Bolojan şi nici nu au fost aspecte despre acesta în declaraţia mea. Nu este niciun element penal în ceea ce îl priveşte pe Ilie Bolojan”, a precizat Cristina Trăilă.

Tot ea a precizat că acuzația de trafic de influență nu o vizează direct, ci îl privește pe fostul lider al PNL Vaslui, Mihai Barbu.

„Influența nu este a mea, ci a lui Mihai Barbu, care este autorul. Eu sunt complice, încă nu am elucidat cum”, a mai adăugat Trăilă. În ceea ce privește acuzațiile legate de o presupusă intervenție pentru retragerea sprijinului președintelui ANSVSA, Alexandru Bociu, Trăilă a explicat că a fost vorba doar de o discuție „colegială”.

Trăilă a fost audiată prima dată la sediul DNA Iaşi în 25 august, în dosarul omului de afaceri Fănel Bogos, ajuns, anul trecut, alături de fostul preşedinte PNL Vaslui Mihai Barbu, în biroul lui Ilie Bolojan.

Ordonanța procurorilor anticorupție conturează o rețea extrem de complexă prin care Fănel Bogos ar fi încercat să obțină despăgubiri necuvenite de aproximativ trei milioane de euro pentru fermele sale de păsări și să anuleze sancțiunile dispuse de inspectorii sanitar-veterinari.

Conform DNA, în perioada martie - octombrie 2025, omul de afaceri ar fi promis și oferit sute de mii de euro și comisioane lunare disimulate prin contracte fictive de consultanță și angajări de fațadă către mai mulți intermediari.

Aceștia susțineau că au trecere pe lângă conducerea națională a ANSVSA și înalți demnitari din Capitală.

Miza finală a acestei rețele era schimbarea din funcție a directorului executiv al DSVSA Vaslui cu o persoană servilă intereselor financiare ale lui Bogos, mergând până la exercitarea de presiuni, șantaj și formularea de plângeri penale fictive împotriva conducerii instituției de control.

Potrivit anchetatorilor, în perioadele respective, persoanele implicate ar fi exercitat acte de constrângere asupra directorului executiv al D.S.V.S.A. Vaslui pentru a-l determina pe acesta să anuleze măsurile luate privind neregulile constatate în cadrul fermelor respective şi să aprobe dosarele de despăgubire depuse de Fănel Bogos.