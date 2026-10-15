Cum „au tăiat” SUA internetul dronelor ucrainene. Elon Musk ar fi nevinovat: „Pentagonul a făcut două lucruri într-o singură zi”

În ultimele zile, operațiunile militare ale Ucrainei au primit o lovitură severă, după ce conexiunea la internet a dronelor folosite de armata Kievului a fost limitată. Restricțiile au fost impuse rețelei de sateliți Starshield, o versiune cu destinație militară a sistemului Starlink dezvoltat de SpaceX.

Deși opinia publică l-a vizat inițial pe miliardarul Elon Musk pentru aceste probleme tehnice, expertul și voluntarul militar ucrainean Oleksandr Karpiuk, cunoscut în mediul online drept Serg Marco, a oferit o explicație detaliată pe pagina sa de Facebook. Acesta a arătat că responsabilitatea aparține de fapt Pentagonului și administrației americane conduse de Donald Trump.

Diferența dintre Starlink și Starshield

În analiza sa, Serg Marco explică de ce autoritățile de la Kiev nu pot pur și simplu să „negocieze” cu Elon Musk pentru ridicarea restricțiilor, așa cum sperau unii oficiali sau cetățeni ucraineni. Sistemul Starlink obișnuit este un mijloc de comunicare civil, care are o limită de bază a vitezei de deplasare setată la aproximativ 22 de metri pe secundă.

Pentru a permite dronelor interceptoare să zboare la viteze superioare, absolut necesare pentru a doborî ținte rapide precum dronele rusești cu reacție de tip Shahed, Ucraina a folosit terminale Starshield. Acestea au funcționalități extinse, sunt considerabil mai scumpe și funcționează exclusiv în baza unor contracte gestionate direct de Departamentul Apărării al SUA (Pentagon).

„Pentagonul a făcut două lucruri într-o singură zi: a limitat informațiile de intelligence și a schimbat parametrii conturilor Starshield. Aceasta este o decizie a șefului Pentagonului, Pete Hegseth. Evident, la indicațiile lui Trump”, a explicat Serg Marco, în postarea sa. Expertul militar consideră că diplomația ucraineană nu ar fi putut preveni acest deznodământ, oricât de bune ar fi fost conexiunile anterioare cu fondatorul SpaceX.

Confirmarea lui Elon Musk și impactul pe front

Elon Musk s-a grăbit să confirme ipoteza expertului ucrainean. Magnatul a precizat public pe rețeaua X (fosta Twitter) că sistemele Starshield sunt „deținute și controlate de guvernul SUA”, adăugând că „orice limite de viteză sau utilizare sunt decise de armata SUA și, în cele din urmă, de președinte”.

Decizia de a impune o limită tehnică ce deconectează automat terminalele care se deplasează cu viteze de peste 160 km/h face ca dronele de interceptare ucrainene să devină inoperabile în urmărirea dronelor de atac rusești, care zboară cu viteze de aproape 320 km/h.

În plus, conform presei internaționale, autoritățile americane au redus accesul Ucrainei la date clasificate privind lansările de rachete balistice rusești, lăsând forțele de apărare antiaeriană fără avertismente vitale.

Avertismentul ignorat privind dependența de o singură tehnologie

În finalul mesajului său, Serg Marco a subliniat că actuala criză de pe front validează avertismentele anterioare ale experților militari cu privire la vulnerabilitatea strategică a Kievului. Aceștia atrăseseră atenția că armata ucraineană a dezvoltat o dependență mult prea mare de o singură tehnologie externă.

„V-am avertizat. Am propus să nu ne punem toate ouăle în coșul lui Elon Musk și să avem alternative capabile să execute misiunile de pe front fără Starlink. (...) Este nevoie să căutăm un echilibru, să avem drone cu tehnologii autonome și conexiune radio de calitate, capabile să opereze independent de sateliți”, a concluzionat specialistul ucrainean.