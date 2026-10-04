Rezultatele Loto 6/49 din 4 octombrie 2026. Numerele câștigătoare extrase duminică

Duminica, 4 octombrie, vor avea loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc. Numerele loto câștigătoare vor fi afișate la ora 18.30.

Rezultatele loto din 4 octombrie 2026

Joker:

Noroc Plus:

Loto 5 din 40:

Super Noroc:

Noroc:

Loto 6 din 49:

Report de peste 11 milioane de lei, la Loto 6 din 49, la tragerea din 20 septembrie 2026

La Loto 6/49, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 11,85 milioane de lei (peste 2,24 milioane de euro). La Noroc este în joc un report cumulat în valoare de peste 5,46 milioane de lei (peste 1,03 milioane de euro).

La Joker, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 8,46 milioane de lei (peste 1,6 milioane de euro), iar la categoria a II-a reportul este de peste 299.000 de lei (peste 56.600 de euro). La Noroc Plus se înregistrează un report la categoria I în valoare de peste 95.900 de lei (peste 18.100 de euro).

La Loto 5/40, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 2 milioane de lei (390.000 de euro), iar la categoria a II-a, reportul este de peste 56.100 de lei. La Super Noroc este în joc un report cumulat în valoare de peste 478.700 de lei (peste 90.700 de euro).

Când s-a câştigat ultimul mare premiu la Loto 6/49

La tragerea Loto 6/49 din 13 august, s-a înregistrat cel mai mare câștig la categoria I din întreaga istorie a acestui joc, valoarea fiind de 52,83 milioane de lei, echivalentul a peste 10 milioane de euro.

Biletul norocos care a doborât toate recordurile a fost completat cu o singură variantă simplă la Loto 6/49. Prețul achitat de jucător pentru această bifa istorică a fost de 8,5 lei.