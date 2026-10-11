O româncă a fost jefuită într-o stație de metrou din Milano de doi bărbați care inițial s-au oferit să o ajute

O româncă în vârstă de 38 de ani a fost atacată și jefuită într-o stație de metrou din Milano, în timp ce își plimba copilul de doi ani într-un cărucior. Cei doi suspecți, doi tineri egipteni, au fost arestați de poliția italiană după o serie de investigații, relatează portalul italian de știri Ilgiorno.it.

Cei doi bărbați s-au oferit inițial să o ajute pe femeie cu căruciorul

În timp ce traversa o rampă din stația de metrou, femeia a fost abordată de doi bărbați care s-au oferit să o ajute să ridice căruciorul în care se afla fiul ei de doi ani.

Cei doi bărbați, ambii cu vârste în jur de 20 de ani, ar fi folosit acest gest de bunăvoință pentru a-i câștiga încrederea. „După nici măcar un minut, le-am auzit din nou vocile în spatele meu”, a declarat victima pentru anchetatori.

Hoții ar fi atacat-o pe femeie și ar fi jefuit-o într-un colț ferit de camerele de supraveghere

Într-un loc nepăzit de camerele de supraveghere, cei doi ar fi atacat-o pe femeie. Unul dintre ei i-ar fi smuls un pandantiv de la gât, iar celălalt i-ar fi rupt un cercel din urechea stângă. În timpul confruntării, victima ar fi fost aruncată la pământ, iar căruciorul copilului s-ar fi răsturnat, provocându-i acestuia o lovitură la cap.

Atât mama, cât și copilul au fost transportați la Spitalul Niguarda, unde au primit îngrijiri medicale și au fost externați după cinci, respectiv două zile, potrivit portalului de știri citat mai sus.

Polițiștii i-au prins pe cei doi bărbați care ar avea și antecedente penale

Autoritățile au demarat imediat o anchetă pentru a-i identifica pe agresori. Deși software-ul de recunoaștere facială folosit nu a oferit rezultate concludente, poliția a continuat investigațiile pe baza imaginilor captate de camerele de supraveghere. Unul dintre suspecți a fost identificat și reținut la stația de metrou Gioia, pe linia M2. Ulterior, al doilea suspect a fost găsit pe bulevardul Zara, purtând aceleași haine ca în ziua atacului.