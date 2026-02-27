A înscenat un jaf violent pentru a-și justifica lipsa banilor

O gospodină de origine română, în vârstă de 46 de ani, a ajuns în centrul unei anchete penale după ce a încercat să inducă în eroare autoritățile italiene cu o poveste demnă de filmele de acțiune, potrivit Ciociaria Oggi. Totul a început în dimineața zilei de 17 ianuarie, când femeia s-a prezentat la secția de carabinieri pentru a reclama un atac brutal suferit pe stradă.

Ea le-a declarat anchetatorilor că, în timp ce se îndrepta spre casă, a fost ajunsă din urmă de un bărbat pe bicicletă, care a lovit-o cu pumnul în față, lăsând-o inconștientă la pământ. Potrivit declarației sale detaliate, atacatorul i-ar fi furat din geantă un colier de aur în formă de inimă, trei verighete și suma de 250 de euro.

Deși povestea părea credibilă la prima vedere, polițiștii au observat rapid mai multe neconcordanțe în relatarea femeii. Suspiciunile i-au determinat pe carabinieri să verifice amănunțit zona, analizând ore întregi de înregistrări de pe camerele de supraveghere și interogând martorii locali.

Adevărul din spatele înscenării

Rezultatul investigației a fost unul surprinzător: nu a existat niciun hoț pe bicicletă și nicio agresiune fizică, întregul scenariu fiind o invenție a femeii.

Investigațiile ulterioare au scos la iveală motivul real al acestei înscenări. Se pare că românca pierduse toți banii pe care trebuia să îi trimită familiei sale într-o sală de jocuri de noroc din apropiere. Din dorința de a-și ascunde dependența și lipsa banilor în fața rudelor, ea a decis să susțină că a fost victima unei infracțiuni.

Din nefericire pentru ea, minciuna a transformat o problemă personală într-una penală, iar acum femeia trebuie să răspundă în fața Parchetului din Cassino pentru simularea unei infracțiuni.

